Festival Sziget doplnil program a na konci července zdražuje vstupenky

Festioval Sziget doplnil program do finální podoby a vedle světových hvězd Pink, Wiz Khalifa, Kasabian, The Chainsmokers a dalších se nově Szigetu také na hlavním pódiu objeví synthpopové duo HURTS! Přijeďte oslavit od 9. do 16. srpna 25. narozeniny festivalu a na co se můžete těšit, dokumentuje výběr TOP 10 hitů, které na Szigetu uslyšíte. Důležité informace pro fanoušky se týkají vstupenek. Nově jsou v prodeji i speciální varianty 3–denních víkendových permanentek, díky kterým ušetří fanoušci 25 Euro. Od 1.srpna se navíc vstupenky zdražují.

Největším lákadlem jsou pro Szigeťany rozhodně koncerty hvězd jako je Pink, Macklemore & Ryan Lewis, Kasabian, Major Lazer, The Chainsmokers a stovky ďalších. Ale Sziget je mnohem víc, než jen hudební festival, nabízí světová vystoupení akrobatických cirkusů, taneční představení, pouliční divadla, diskuze, ale také uměleckou zónu s rozmanitými workshopy. Na své si na Szigetu přijdou i sportu chtiví nadšenci, pro ně bude připravena zóna pro sportovce. Ti, kteří dávají přednost odpočinku a festivalové pohodičce, se mohou zrelaxovat na Sziget pláži. Zdá se vám, že jsme toho vyjmenovali víc než dost? Věřte, že tohle je pouze zlomek toho, co vás na Szigetu čeká! Možností, co slyšet,vidět, zkusit a zažít, je nespočet!

Máme velkou radost, že se na letošním programu nově objevili HURTS. Britské duo vystpuje zásadně velmi uhlazeně a v oblecích, je to narážka na doby, kdy jako nezaměstnaní obcházeli úřady práce a aby neztratili důstojnost, nosili obleky. Jejich debutové album Happiness, obsahující například hity jako Wonderful Life nebo Better Than Love, se umístilo mezi deseti nejúspěšnějšími alby ve dvanácti evropských zemích a celosvětově se ho prodalo na 800 000 kopií. Na HURTS se můžete těšit v neděli 13. srpna od 21:30 na hlavním pódiu.

Z České republiky to není do Budapešti daleko a rozhodně stojí za to zajet se na Sziget podívat. Vzhledem k tomu, že celý festival trvá 7 dní, doporučujeme i jednodenní či víkendovou variantu. Letošní novinkou jsou právě víkendové vstupenky, které zaručují tři dny plné skvělých koncertů a zábavy. Díky této možnosti ušetříte 25 eur, což když jedete v páru znamená 50 euro dohromady. A znáte to, ve dvou se to lépe táhne.

Vstupenky: http://www.szigetfestival.sk/tickets

Program hlavního pódia:

9. srpen, středa: Pink, Billy Talent, Dubioza Kolektiv

10. srpen, čtvrtek: Wiz Khalifa, Biffy Clyro, Jamie Cullum, Tom Odell

11. srpen, pátek: Kasabian, PJ Harvey, Mando Diao, Rudimental live

12. srpen, sobota: Macklemore & Ryan Lewis, Ria Ora, Clean Bandit,

13. srpen, neděle: The Chainsmokers, Hurts, Metronomy, White Lies

14. srpen, pondělí: Major Lazer, George Ezra, Glass Animals, Two Door Cinema Club,

15. srpen, úterý: Dimitri Vegas & Like Mike (závěrečná show s ohňostrojem) The Kills, Birdy, Alt-J

Program: http://www.szigetfestival.cz/programs/

Kromě hlavního pódia patří k nejnavštěvovanějším místům A 38 stan, kde vystoupí například Bad Religion, Interpol, GusGus, Breaking Benjamin, Kensington. Steve Aoki je na nedělním programu v Telekon Electronic Beats Arena. A doporučujeme navštívit i nejfotogeničtější místo festivalu – stage Colosseum s elektronickou hudbou. World music stage přinese koncerty takových jmen jako je Goran Bregovic Wedding and Funeral Band, Leningrad či La Caravane Passe. Mladé evropské kapely se představí na Europe Stage. Právě zde odehraje svůj koncert česká kapela Klara & The Pop v čele se zpěvačkou Klárou Vytiskovou (pátek, 11. srpna, 16:30).

Výběr TOP 10 hitů, které na Szigetu uslyšíte:

1) PINK – Raise your glass

2) MACKLEMORE & RYAN LEWIS –Can´t Hold Us

3 )WIZ KALIFA – See You Again ft. Charlie Puth

4) KASABIAN - You're In Love With a Psycho

5) MAJOR LAZER - Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo

6) THE CHAINSMOKERS – Roses ft. Rozes

7) ALT – J – Left hand free

8) Biffy Clyro – Re – arrange

9) George Ezra – Budapest

10) RUDIMENTAL - Waiting All Night ft. Ella Eyre

O festivalu Sziget

Festival Sziget, Ostrov svobody, je sedmi denní festival, který se koná na krásném zeleném ostrově uprostřed Budapešti. Celotýdenní non-stop událost, kde najdete zhruba 50 programových stanovišť a nabídka zahrnuje okolo 200 událostí denně, je považována zajedno z nejlepších a největších multikulturních setkání na světě. Jména účinkujících kapel sahají od těch největších na mezinárodní poprockové scéně až pohvězdy elektronické a world music, i když tu při procházce po obrovském festivalovém areálu najdete i metal, folk, jazz, blues, alternativní a dokonce i klasickou hudbu. Sziget není jen hudba, nabízí také různé kulturní program jako divadla, circus nebo výstavy. Také tu najdete pláž, kde si můžete do sytosti užít léta a Dunaje. Také jde o jediný velký festival, kde najdete autentickou romskou hudbu a místo pro gay komunitu. A neměli bychom zapomínat na to, že festival se nachází uprostřed Budapešti, turistickém městě s živou kulturní scénou, krásnými historickými budovami, tureckými lázněmi a s hospodami, které záměrně vypadají jak před demolicí. Festival ročně přiláká vice než 500 000 Szigeťanů během týdne svého konání.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/176032569486411/

Více informací: www.szigetfestival.cz