Na Grape zahrá aj Tom Odell a islandský objav Júníus Meyvant a objaví sa tu aj elektonika

Grape festival dnes potvrdil ďalších interpretov ôsmeho ročníka. Sú nimi britský spevák a skladateľ Tom Odell a vychádzajúci objav z Islandu Júníus Meyvant.

Kariéra Toma Odella sa dá nazvať závratnou, po vydaní prvého singla Another Love(2012) ho ihneď zaradili v BBC Sound of 2013 medzi najväčšie talenty budúcnosti. Spomínaný singel videlo na sieti Youtube doteraz vyše 130 miliónov fanúšikov. V tom istom roku dostal na Brit Awards cenu Critics' Choice Award a v nasledujúcom nominácie na British Male Solo Artist a British Breakthrough Artist. Na svojom konte má doteraz dva albumy, ten druhý s názvom Wrong Crowdvyšiel v lete tohto roku a posunul Toma Odella definitívne medzi najväčšie hviezdy indie popu v Británii. Jeho špecialitou sú však živelné a oduševnené live vystúpenia , ktorými dokonale vtiahne fanúšikov do svojej hudby a textov. Jeho vystúpenie si v Piešťanoch určite netreba nechať ujsť.

Júníus Meyvant je zástupca nekonečného radu islandských umelcov, ktorí prinášajú svojou hudbou vždy niečo špecifické a rozoznateľné. Júníus vydal v lete svoj debutový album Floating Harmonies a jeho budúcnosť sa začína sľubne rozbiehať. Príjemné melódie podporené silnou dychovou sekciou budú znieť v kompletnej zostave na piešťanskom letisku.

Dirtyphonics, Kollektiv Turmstrasse a George FitzGerald sú prvé odtajnené mená z elektronickej scény, ktoré v lete prinesie na letisko v Piešťanoch festival Grape.

Dirtyphonics založili v roku 2004 Charly, Thomas, Pho a Pitchin. Parížska štvorka si minulý rok vyslúžila ocenenie Najlepšia francúzska elektronická kapela časopisu DJ Mag a ich hit Anonymous má na Soundcloude viac než milión prehratí. Hudobne by sa dali zaradiť medzi predstaviteľov drum and bassu a dubstepu, ale neboja sa aj kombinácie iných žánrov a plynulo medzi nimi prechádzať, pozornosť si získali aj množstvom remixov pre iných umelcov. Nachádzajú sa medzi nimi mená ako Skrillex, The Bloody Beetroots, Marilyn Manson, Steve Aoki alebo Nero.

Kollektiv Turmstrasse fungujú na scéne už od roku 2000 a žánrovo sa pohybujú na rozmedzí techna a housu. Ich hit „Sorry I am Late“ bol v roku 2015 najsťahovanejšou deep house skladbou v službe Beatport.

Britský producent George Fitzgerald vzišiel z berlínskej elektronickej scény, kde pravidelne hráva v známom klube Berghain. Na konte má sólový album Fading Love a jeho singel Full Circle remixoval samotný Bonobo.

Festival Grape sa bude konať 11. - 12. 8. na letisku v Piešťanoch. Doposiaľ potvrdení účinkujúci: Two Door Cinema Club, The Naked and Famous, Moderat, Tom Odell, Metronomy, Aurora, Zola Jesus, Cigarettes After Sex, Júniús Meyvant, Formation a Haus.

Foto: © 2017 GRAPE FESTIVAL