The Offspring oznamují samostatný koncert v Praze

Americká punk-rocková kapela The Offspring, která má na svém kontě devět studiových alb a jedno album s největšími hity, se před rokem připomněla hudebním fanouškům festivalovým setem na Rock For People. Tentokrát přijedou s plnohodnotným koncertním playlistem osvědčených hitů a zřejmě i s několika dalšími novými kousky z připravovaného studiového alba.

The Offspring vznikli v roce 1984 v Kalifornii, během své historie odehráli více než 1100 koncertů po celém světě a prodali přes 40 milionů nosičů. Jejich třetí studiové album Smash z roku 1994 bylo nejprodávanějším albem, které kdy vyšlo u nezávislého vydavatelství. Ta další již pravidelně okupovala přední příčky prodejních hitparád. Na nové studiové album kapely se netrpělivě čeká od roku 2012, kdy vyšlo Days Go By.

The Offspring jsou jednou z koncertních stálic světové rockové scény a hrají v sestavěMezi jejich nejznámější skladby patří rockové hymny „Pretty Fly“, "Self Esteem," "Come Out And Play (Keep 'Em Separated)," "The Kids Aren't Alright" a "You're Gonna Go Far, Kid."Jako předkapely představí The Offspring českým fanouškům dvě nadějné kapely mezinárodní punk-rockové scény. Německo-švédskou kapelu Newdrive a britskou The Bottom Line.