Body Count láká fanoušky hip hopu i metalu na novinku Bloodlust

Hip hopová legenda Ice- T a jeho metalovo-hip hopovo-rapová kapela Body Count vydala v březnu své nejnovější album Blodlust. Sází na hvězdné hosty, silné texty o sociální nespravedlnosti a hlavně houpavou hudbu, kterou nelze jen tak jednoduše zaškatulkovat. Pokud se chcete nechat překvapit netradiční směskou, zkuste desku Bloodlust.



Kapela Body Count, kterou zahraniční média řadí do heavy metalu, se zformovala už v roce 1990 v Kalifornii, konkrétně v Los Angeles. Jejich hudba se dá popsat jako svižná kombinace mnoha hudebních stylů, pojícím prvkem jsou texty o rasové nerovnoprávnosti, životě v gangu a postavení černochů. Za zmínku stojí fakt, že tři z původních členů jsou již mrtví.



Sestava je taková: Ice-T - zpěv, Ernie C - kytara, Sean E Sean - samply, Vincent Price – basa, III Will – bicí, Juan of the Dead – kytara, Little Ice – doprovodné vokály. Na kontě mají 6 alb: eponymní Body Count (1992), Born Dead (1994), Violent Demise: The Last Days (1997), Murder 4 Hire (2006), Manslaughter (2014) a 31. března vyšla novinka Bloodlust.



Musím přiznat, že ač jsem desku slyšela minimálně pětkrát, hodnocení je pro mě velmi obtížné a jistě to časem sedne a lehce se pozmění. Přilákali mě hlavně hvězdné hosté, Max Cavalera a Randy Blythe a pokud těmto pánům fandíte, určitě zkuste i ostatní písničky. Není tedy překvapením, že nejvíce u mě vedou právě depresivní All Love Is Lost s tématem zrady, kde slyšíme Cavaleru a pak hlavně Walk With Me.., která je z celého alba nejmetalovější a která čerpá z Blytheovy domovské kapely Lamb Of God a jejich songu Walk With Me In Hell. Naopak mě neuchvátila úvodní Civil War, kde na kytaru hostuje Dave Mustaine, už kvůli únavně dlouhému mluvenému intru. Ona intra jsou u téhle bandy hodně oblíbená a podle mého názoru to ubírá driveu kapely a spíš než ozvláštnění to písničkám škodí. Ještě musím zmínit Raining In Blood / Postmortem 2017, což je takový zajímavý cover Slayer. Obrázek si musí každý udělat sám. Ať vás nenechám bez videoklipu, přidávám závěrečnou skladbu, Black Hoodie:







Pokud znáte Ice-Tho, album určitě znáte. Pokud ne, ale máte rádi houpavý groove metal s prvky hip hopu nebo rapu, zkuste to. Moc jsem toho nečekala, ale byla jsem mile překvapena. Plusem je určitá rozmanitost, přesto základ zůstává stejný a je snadno rozeznatelný. Bohužel však nejde o hudbu pro mainstreamová média a pro každého radio-friendly posluchače.



Bloodlust

Interpret: Body Count

Žánr: hip hop s prvky metalu

Skladby: 01. Civil War, 02. The Ski Mask Way, 03. This Is Why We Ride, 04. All Love Is Lost, 05. Raining In Blood / Postmortem 2017, 06. God, Please Belive Me, 07. Walk With Me…, 08. Here I Go Again, 09. No Lives Matter, 10. Bloodlust, 11. Black Hoodie

Stopáž: 41:00

Vydavatelství: Century Media

Hodnocení: 70 %



Zdroj foto: internet