P!INK na Szigetu

P!NK znovu míří na festival Sziget. Právě tato popová diva je prvním velkým a zvučným jménem, které jako headliner odstartuje 9. srpna sedmidenní party uprostřed Budapešti. V programu se k již ohlášeným Kasabian, Major Lazer, PJ Harvey či Alt-J navíc nově přidávají další jména jako je Wiz Khalifa, Rita Ora či The Courteeners. Z České republiky míří na Sziget Klára Výtisková se svoji kapelou Klara & The Pop. Cenově zvýhodněné vstupenky jsou k dispozici až do 31. května.

Velký návrat P!nk

Od svého debutu v roce 2000 vydala P!nk (Alecia Moore) sedm sólových alb, prodala celosvětově přes 60 milionů nosičů, 130 milionů singlů a okolo 2,4 milionů DVD. V prestižní hitparádě Billboaard Hot 100 se objevila se 14 svými singly, z toho 4 se umístily na prvním místě. P!nk je držitelkou tří ocenění GRAMMY Awards, tří Billboard Music Awards, šesti cen MTV Video Music Awards a mnoho dalších. V roce 2013 byla vyhlášena renomovaným hudebním magazínem Billboard “Ženou roku”. S tour k jejímu albu The Truth About Love odehrála 142 koncertních show ve 13 zemích. Koncert 9.srpna na Szigetu bude zároveň jejím velkým návratem koncertní podia!

Bohatý program doplňují další jména

Festival Sziget se koná na rozložitém ostrově uprostřed Budapešti a je známý především díky svému pestrému programu. Na festivalu se nachází více než 50 míst s rozmanitým programem a hudba zde hraje non stop. Letošní line up nabízí jména jako Kasabian, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Flume, PJ Harvey, Alt-J a mnoho dalších. Na hlavním pódiu, pojmenovaném po tragicky zesnulém Danu Panaitescu, vystoupí nově Wiz Khalifa a také Rita Ora. V obřím stanu A38 se představí Alex Clare, Dimension, HER, The Courteeners a The Vaccines. Paul van Dyk a Bassjackers patří mezi další umělce, které přivítá monstrózní Arena stan.

Klara & The Pop reprezentuje českou scénu

Na Europe stage, tradiční místo, kde se představuje to nejlepší z klubové scény celé Evropy, míří z České republiky Klara & The Pop. Klára začala kariéru ve skupině Toxique v roce 2008. S úspěšnou kapelou vydala tři alba, získala Anděla v kategorii objev roku a tři nominace, včetně zpěvačky roku. V roce 2013 začala vydávat sólově singly, první Country Girl, další Survival, písnička mapující neotřele vlastní manželský život, která prorazila do radiových rotací a počítadlo shlédnutí na youtube je již na třičtvrtě miliónu. Pak přišel duet s Klářinou sestrou, píseň Home a jako poslední Forever, o mateřství a o tom jak je člověk zranitelný když intenzivně miluje. Zatím poslední videoklip, který Klára zveřejnila nese název All Night Long.

Ze Slovenska zamíří na Sziget talentované duo Kinsfolk.

Vstupenky

Sziget nabízí permantentky sedmidenní nebo pětidenní. Koncert P!nk se odehraje v tzv. -1 den Szigetu a vstup na tento den je možný se sedmidenní permanentkou nebo se speciální jednodenní vstupenkou. Jednodenní vstupenky jsou dostupné pro každý ze sedmi dnů Szigetu. Cenově zvýhodněné vstupenky jsou k dispozici až do 31. května.

Vstupenky: http://www.szigetfestival.sk/tickets

Seznam doposud ohlášených interpretů seřazených abecedně:



Alex Clare

Alt-J

Andy C

Anne-Marie

Bad Religion

Bassjackers

Bear's Den

Billy Talent

Cashmere Cat

Charli XCX

Chef'Special

Clean Bandit

Crystal Fighters

Danny Brown

De Staat

Dimenson

Dimitri Vegas & Like Mike

DJ Shadow

DubiozaKollektiv

Flume

Fritz Kalkbrenner

George Ezra

GTA

GusGus

Interpol

Jagwar Ma

Jamie Cullum

Kasabian

Kensington

Kinsfolk

Klara & the Pop

Leningrad

León

Mac Demarco

Major Lazer

MandoDiao

Maurice West

Metronomy

Nervo

Nothing but Thieves

OH Wonder

Oliver Heldens

Paul Van Dyk

P!NK

PJ Harvey

Rita Ora

Rone

Rudimental live

Steve Aoki

Sunnery James & Ryan Marciano

The Courteeners

The Kills

The Naked and Famous

The Pretty Reckless

The Strypes

The Vaccines

Tom Odell

Two Door Cinema Club

Valentino Khan

Vince Staples

W&W

Watsky

Weval

White Lies

Wiz Khalifa

Program: http://www.szigetfestival.cz/programs/





Festival Sziget, Ostrov svobody, je sedmi denní festival, který se koná na krásném zeleném ostrově uprostřed Budapešti. Celotýdenní non-stop událost, kde najdete zhruba 50 programových stanovišť a nabídka zahrnuje okolo 200 událostí denně, je považována zajedno z nejlepších a největších multikulturních setkání na světě. Jména účinkujících kapel sahají od těch největších na mezinárodní poprockové scéně až pohvězdy elektronické a world music, i když tu při procházce po obrovském festivalovém areálu najdete i metal, folk, jazz, blues, alternativní a dokonce i klasickou hudbu. Sziget není jen hudba, nabízí take různé kulturní program jako divadla, circus nebo výstavy. Také tu najdete pláž, kde si můžete do sytosti užít léta a Dunaje. Také jde o jediný velký festival, kde najdete autentickou romskou hudbu a místo pro gay komunitu. A neměli bychom zapomínat na to, že festival se nachází uprostřed Budapešti, turistickém městě s živou kulturní scénou, krásnými historickými budovami, tureckými lázněmi a s hospodami, které záměrně vypadají jak před demolicí. Festival ročně přiláká vice než 500 000 Szigeťanů během týdne svého konání.

Letos bude Sziget slavit 25. výročí, takže nezapomeňte a přijďte na Ostrov svobody 9.-16. srpna 2017.



Co: Sziget Festival

Kde: Óbuda Island, Budapešť, Maďarsko

Kdy: 9. -16. srpna 2017

Website: www.szigetfestival.cz

Vstupenky: http://www.szigetfestival.sk/tickets

Facebook event: https://www.facebook.com/events/176032569486411/