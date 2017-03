Saleem Ashkar v dubnu završí I. cyklus Beethoven Residency a v následující sezóně pro Prahu komplet dokončí

Klavírista Saleem Ashkar v pondělí 3. dubna v Anežském klášteře uzavře pro tuto sezónu I. cyklus Beethovenových klavírních sonát s názvem Saleem Ashkar Beethoven Residency. Ashkarova několikaletá soustředěná koncentrace na dílo Ludwiga van Beethovena se vedle vynikajících koncertů zúročila také v nahrávání kompletu Beethovenových klavírních sonát pro prestižní label Decca - první z plánovaných čtyř alb vyjde jen několik dní po dubnovém pražském koncertě. Tím však dobré zprávy pro posluchače a příznivce hudebního velikána i mladého talentovaného interpreta nekončí: díky skvělému přijetí u vnímavého pražského publika bude Saleem Ashkar Beethoven Residency pokračovat i v příští sezóně. V Praze tak zazní v Ashkarově procítěném a precizním podání postupně všech 32 Beethovenových klavírních sonát. Předprodej vstupenek na pokračování koncertní série začíná 4. dubna.

V průběhu dubnového závěrečného večera první části této koncertní série Saleema Ashkara zazní Sonáta č. 7 D dur, op. 10, Sonáta č. 8 c moll, op. 13 „Patetická“, Sonáta č. 1 g moll, op. 49, Sonáta č. 2 G dur, op. 49 a Sonáta č. 26 Es dur, op. 81a „Les adieux“. Saleem Ashkar rozezní v Anežském klášteře opět klavírní křídlo D 282, vlajkovou loď renomované firmy C. Bechstein, která cyklus Saleem Ashkar Beethoven Residency připravila ve spolupráci s Národní galerií.

Vstupenky jsou v předprodeji na webových stránkách projektu www.beethoven-residency.cz a v síti colosseumticket.cz. Pro studenty pořadatelé nabízejí cenově vstřícné vstupné za 100 Kč.

Pro publikum je to sváteční příležitost, být svědkem takto koncertně uceleně prováděného cyklu. K umělcům, kteří se provedením kompletu Beethovenovských sonát výrazně zapsali do světové koncertní historie, patřil ve 40. letech minulého století Arthur Schnabel a o 40 let později Alfred Brendel, jenž jako první klavírista v historii začal nahrávat kompletní klavírní dílo Ludwiga van Beethovena. V letech 1982 –1983 provedl beethovenský cyklus 32 sonát na 77 recitálech v 11 světových metropolích včetně newyorské Carnegie Hall.

Hvězda Saalema Ashkara, toho vynikajícího a přemýšlivého palestinsko-izraelského umělce z Nazaretu, svítí stále jasněji. Za interpretaci Beethovenova díla sbírá ocenění na mezinárodních scénách, ale v repertoáru má i další autory a v budoucnu se chystá i na dalšího klavírního velikána, Roberta Schumanna. Již v dětství se malý Saleem rozhodl, že bude klavíristou, bez ohledu na to, že ještě nikoho jiného neviděl na nástroj hrát. Díky pochopení a podpoře rodičů, kteří sami hudebníky nebyli, získal základní hudební vzdělání a pak jej talent a pracovitost dovedly až k debutu v Carnegie Hall po boku Daniela Barenboima ve 22 letech a poté k pevné pozici mezi klavírní elitou.

Pro Ashkara je Beethoven hudebním revolucionářem a vizionářem zároveň: „Chtěl jsem vedle hraní také prozkoumat kontext, ve kterém byla díla napsána – jak byla vnímána za Beethovenových časů a jak později.“ Pro koncertní cyklus, který začal úspěšným koncertem počátkem října a pokračoval s nemenším ohlasem v prosinci a v únoru, Ashkar osobně vybral celkem 17 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena.

Beethoven během svého života v časovém rozpětí téměř 30 let mezi lety 1793 – 1822 zkomponoval celkem 32 fascinujících skladeb zasvěcených klavíru, ve kterých najdeme most od klasicismu k romantismu, odraz doby i autorova pohnutého života. Plného začlenění do koncertních programů se klavírní sonáty dočkaly až po autorově smrti, po zlepšení nástrojové techniky a s novými generacemi klavírních virtuózů druhé poloviny 19. století. Saleem Ashkar je důstojným pokračovatelem této tradice v 21. století. Cyklus Beethovenových sonát představil Saleema Ashkara loni v létě na několika koncertech v Izraeli a v aktuální sezóně s ním vedle Prahy vystupuje v Konzerthausu v Berlíně či na Morgenland Festivalu v Osnabrücku.

Izraelsko-palestinského rodáka z Nazaretu Saleema Ashkara objevil coby sedmnáctiletého talentovaného mladíka Zubin Mehta a již v pouhých 22 letech debutoval v Carnegie Hall pod taktovkou Daniela Barenboima a zařadil se tak mezi nejvýraznější klavíristy současnosti. Je častým hostem nejvýznamnějších světových orchestrů, jako jsou Vídeňští filharmonikové, Filarmonica de La Scala, Concertgebouw Amsterdam, Leipzig Gewandhaus, London Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra či Mariinsky Orchestra St. Petersburg. Pravidelně vystupuje na předních pódiích a s dirigenty zvučných jmen jako jsou Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Lawrence Foster, Philippe Jordan, Nikolaj Znaider, nebo náš Jakub Hrůša. Od roku 2013 nahrává pro společnost Decca. Saleem je velvyslancem Hudebního fondu (www.musicfund.eu), který podporuje rozvoj hudebníků a hudebních škol v konfliktních oblastech a rozvojových zemích. BBC Music jeho jiskřivý talent výstižné popisuje „…v jeho vystoupení jsou v naprosté harmonii srozumitelnost, údernost, lyričnost i energický elán. Každá nota je křišťálově jasná, každé finále zážitek plný energie.”

C. Bechstein

Od roku 1853, tedy již přes jedno a půl století, vyrábí C. Bechstein mistrovské nástroje, které jsou ztělesněním vynikající kvality, ušlechtilého zvuku a tónové barevnosti, schopné přenášet krásu velké klavírní éry i do našich časů. Filozofii C. Bechstein od počátků ovlivňovaly osobnosti, jako byli Hans von Bülow či Ferenc Liszt. Skladatelé a pianisté jako Richard Wagner, Claude Debussy, Richard Strauss, Alexandre Scriabin, Sergej Rachmaninov a mnozí další řadili nástroje C. Bechstein mezi své oblíbené. Později u klaviatury s korunkou a nápisem C. Bechstein často a rádi usedali také Svjatoslav Richter, Wilhelm Furtwängler, Leonard Bernstein, a také jazzové legendy Dave Brubeck či Duke Ellington. Dnešní pianisté Saleem Ashkar, Kit Armstrong, Abdel Rahman El Bacha, Michel Dalberto, Lucas Debargue, Benjamin Grosvenor, Cyprien Katsaris, Konstantin Lifschitz a mnoho dalších koncertují či nahrávají na koncertních křídlech C. Bechstein.

Společnost dodnes pokračuje ve své slavné tradici ruční výroby, synergicky využívající současné nejmodernější technologie. Nástroje značek C. Bechstein a Bechstein navíc pocházejí výhradně z Evropy, z tradičního německého závodu v saském Seifhennersdorfu. Pianina a klavíry značky W. Hoffmann vznikají v dceřiné firmě C. Bechstein Europe ve východočeském Hradci Králové, v jednom z nejmodernějších evropských manufakturních závodů. Nástroje C. Bechstein dnes zdobí Královskou akademii v Londýně, konzervatoř National supérieur de musique et de danse v Paříži, Academia Nazionale di Santa Cecilia v Římě či sál Berlínské filharmonie. „Koncertní křídlo C. Bechstein má všechny vlastnosti, které činí pianistu šťastným: jasnost, bohatství barev a dynamiku a také mimořádně zpěvný zvuk,“ chválí nástroj Saleem Ashkar. C. Bechstein patří dnes k nejvýznamnějším výrobcům pian.

Pondělí 3. dubna 2017, 19.30

Ludwig van Beethoven

Sonáta č. 7 D dur, op. 10

Sonáta č. 8 c moll, op. 13 („Patetická“)

Sonáta č. 1 g moll, op. 49

Sonáta č. 2 G dur, op. 49

Sonáta č. 26 Es dur, op. 81a („Les adieux“)