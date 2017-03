Mladí Ladí Dětem nabídne interaktivní hudební workshopy pro děti a mládež

Osmý ročník festivalu Mladí Ladí Jazz již počtvrté zapojí děti a mládež z Prahy i regionů v rámci vzdělávacího programu Mladí Ladí Dětem. Workshopy, kde budou děti hrát, poslouchat hudbu i vyrábět vlastní hudební nástroje, se budou konat v Praze, Brně, Děčíně a Zlíně. Speciální program pro školky, školy i veřejnost opět povede držitel Grammy a jazzman Oran Etkin. Druhým lektorem bude letos poprvé belgický hudebník a vynálezce hudebních nástrojů v jedné osobě Max Vandervorst, který připravil tvůrčí dílny pro děti a mládež ve věku od 8 do 17 let.

Oba umělci vystoupí také jako interpreti letošního ročníku festivalu Mladí Ladí Jazz – Oran Etkin 6. dubna a Max Vandervorst 26. dubna v klubu Jazz Dock. Etkin vystoupí také 3. dubna v Kabinetu Múz v Brně na koncertě uspořádaném ve spolupráci s festivalem JazzFestBrno. Lístky na koncerty i workshopy jsou k dispozici v předprodejní síti GoOut.

Festival Mladí Ladí Jazz letos rozšiřuje hudební a vzdělávací program pro děti, který se poprvé zaměří nejen na děti v předškolním a školním věku, ale také na dospívající mládež. “Jde o alternativní hudební vzdělávání, které je v České Republice jediné tohoto typu a jehož nedílnou součástí je důraz na sociální aspekt v české společnosti. Zastáváme názor, že umění by mělo být přístupno všem nehledě na to, z jaké sociální skupiny dítě pochází. Velmi si vážíme spolupráce s organizacemi jako je IQ Roma Servis, Člověk v tísni a „Cinka“, z.s. NZDM Centrum U parku, díky kterým se nám daří program rozšiřovat i mezi romské děti a mládež,” vysvětluje koordinátorka projektu Klára Břenová.

Lektorem hodinových workshopů pro děti od 3 do 10 let je významný izraelsko-americký klarinetista a saxofonista Oran Etkin. Za svou desku All About Bullies získal Etkin v roce 2012 americkou cenu Grammy. Po celém světě pořádá pro děti hudební lekce, ve kterých používá svou unikátní edukativní metodu Timbalooloo Music. Etkin pomocí her, příběhů a písní přibližuje hudbu dětem již od útlého věku, které se tak stanou vnímavými posluchači a často i nadšenými muzikanty. Etkin prezentuje hudbu jako jazyk a zastává názor, že jako takový se ho nejpřirozeněji učí právě děti. Jeho workshopy určené pro školy a školky během letošního turné navštíví přes 2 000 dětí. Dva workshopy určené pro veřejnost proběhnou 5. dubna v prostorách děčínského zámku a 6. dubna v Praze v prostoru Jatka78. Vstupenky si můžete zakoupit již nyní v předprodeji GoOut.

Druhým lektorem workshopů určených pro mládež od 8 do 12 let a také od 12 do 17 let je Max Vandervorst - belgický hudebník, vynálezce nástrojů a skladatel, který umí zahrát na konev, hřebík či židli. Během jeho workshopů si každý účastník vyrobí svůj vlastní hudební nástroj a stane se tak na jedno odpoledne součástí „workshopového“ orchestru. Znalost hudební teorie nebo schopnost hraní na hudební nástroj není nutná. Kapacita na jeden tříhodinový workshop je pouhých 20 účastníků, proto organizátoři doporučují vstupenky zakoupit co nejdříve.

Interaktivní workshopy Mladí Ladí Dětem představují unikátní muzikální zážitek a jedinečnou zkušenost jak vnímat a tvořit hudbu. Oba workshopy jsou vedeny v angličtině s českým překladem. Vzdělávací program Mladí Ladí Dětem je součástí festivalu Mladí Ladí Jazz, který pořádá Nerudný Fest.cz.

PROGRAM MLADÍ LADÍ DĚTEM:

Oran Etkin (USA) – workshop pro děti od 3 do 10 let

5. dubna 2017 od 17:00 do 18:00

Děčín – Zámek Děčín

Cena v předprodeji 222 Kč/ dítě (doprovod 1 rodiče zdarma), na místě 300 Kč

Vstupenky na GoOut: http://goout.net/cs/jine-akce/mladi-ladi-detem-workshop-oran-etkin/xhuvb

Oran Etkin (USA) – workshop pro děti od 3 do 10 let

6.dubna 2017 od 16:30 do 17:30

Praha - Jatka 78, Jateční 1530/33, Praha 7, www.jatka78.cz

Cena v předprodeji 321 Kč/ dítě (doprovod 1 rodiče zdarma), na místě 400 Kč

Vstupenky na GoOut: http://goout.net/cs/jine-akce/mladi-ladi-detem-workshop-oran-etkin

Max Vandervorst (BE) – workshop pro pro děti od 8 do 12 let

24.dubna 2017 od 10:00 do 13:00

Zlín - Zlínský zámek

Cena 199 Kč/dítě – kapacita pouze 20 míst!

Předprodej: http://www.orbis-pictus.com/#hudebni-workshop-pro-mladsi-deti-8-12-let-58072ca39ba58

Max Vandervorst (BE) – workshop pro děti od 12 do 17 let

24.dubna 2017 od 15:00 do 18:00

Zlín - Zlínský zámek

Cena 199Kč/ osobu199Kč - kapacita pouze 20 míst!

Předprodej: http://www.orbis-pictus.com/#hudebni-workshop-pro-starsi-deti-12-16-let-589477cd959cd

Max Vandervorst (BE) – workshop pro pro děti od 12 do 17 let

25. dubna 2017 od 15:30 do 18:30

Brno - Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Cena v předprodeji 300Kč/ osobu, na místě 350 Kč - kapacita pouze 20 míst!

Vstupenky na GoOut: https://goout.net/cs/jine-akce/mladi-ladi-detem-workshop-max-vandervorst/qhwvb/#

Max Vandervorst (BE) – workshop pro pro děti od 12 do 17 let

27. dubna 2017 od 15:30 do 18:30

Praha - Studio Alta

Cena v předprodeji 350Kč/ osobu, na místě 400 Kč - kapacita pouze 20 míst!

Vstupenky na GoOut: https://goout.net/cs/jine-akce/mladi-ladi-detem-workshop-max-vandervorst

Max Vandervorst (BE) – workshop pro pro děti od 12 do 17 let

28. dubna 2017 od 13:30 do 16:30

Děčín - Městská knihovna Děčín

Cena v předprodeji 250Kč/ osobu, na místě 300 Kč - kapacita pouze 20 míst!

Vstupenky na GoOut: https://goout.net/cs/jine-akce/mladi-ladi-detem-workshop-max-vandervorst/kiuvb

Kompletní informace o programu festivalu Mladí Ladí Jazz naleznete na webu www.mladiladijazz.cz nebo na Facebooku Mladí Ladí Jazz