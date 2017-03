Tak to bude velká pecka - Arakain vystoupí s melodic-metalovou kapelou Anacreon!

Být stálicí na hudební scéně pětatřicet let, to už něco znamená. Kapela Arakain takovou stálicí bezesporu je. U příležitosti tohoto výročí chystá koncertní turné po republice. Kluci chystají celkem třicet koncertů v patnácti městech napříč celou Českou republikou. Hostem Arakainů na všech vystoupeních bude kapela melodic-metalová kapela z Prahy Anacreon. Být stálicí na hudební scéně pětatřicet let, to už něco znamená. Kapela Arakain takovou stálicí bezesporu je. U příležitosti tohoto výročí chystá koncertní turné po republice. Kluci chystají celkem třicet koncertů v patnácti městech napříč celou Českou republikou. Hostem Arakainů na všech vystoupeních bude kapela melodic-metalová kapela z Prahy Anacreon.

Manažer kapely Arakain Petr Kubáň a zpěvačka Anacreonu Veronika Zelníčková se na chvilku zastavili a řekli pár slov na téma ARAKAIN XXXV DOUBLE TOUR.

Co se vlastně chystá?

Celé turné bude zcela unikátní, stejně jako i jeho samotná koncepce. Poprvé v historii se Arakain v jednom místě zastaví hned na dva dny, aby odehrál dva, zcela odlišné, koncerty. První koncert bude UNPLUGGED provedení, což bude dokonce poprvé za celých 35 let. „Fanoušci se mohou těšit na oblíbené songy v této originální aranži. Rozhodně však nepůjde jen o přehrávání pomalých skladeb, a rozhodně tak i tak to bude nářez" upřesňuje zpěvák Arakainu Honza Toužimský. Druhý koncert pak bude v thrash metalovém duchu. Kapela se vrátí do doby, kdy se prosadila na pozici leadera v té době vznikajícího československého thrash metalu. „Vyslyšeli jsme opakované prosby fanoušků a v rámci pětatřicetin se vrátíme do doby alb Thrash the trash a Shizofrenie. Bude to jízda! Sekundovat nám bude kapela té doby Kryptor, která slaví pro změnu třicetiny,“ doplňuje kytarista a zakladatel Arakainu Jiří Urban.





Proč jste si vybrali právě kapelu Anacreon?

V posledních letech jsme se snažili dávat příležitost mladým, začínajícím kapelám. Ne jinak tomu bude i v letošním roce. V rámci unpluhgged koncertu se v roli hosta představí mladá, nadějná kapela Anacreon z Prahy včele s herečkou a zpěvačkou Veronikou Zelníčkovou. Myslím si, že kapela Anacreon má dobře našlápnuto. Co se týká kapel pro druhý den v rámci trash tour, protože jak už jsem zmiňoval je to double tour. Zde budou naopak kapely té doby. Kryptor i Fata Morgana, kteří letos slaví 30 let existence. Za zmínku možná stojí, že Arakainu v minulosti předskakovaly například kapely Kabát nebo Škwor.





Byla vůbec někdy předkapela, která hrála Arakainům, v čele se zpěvačkou?

V hluboké minulosti pravděpodobně asi ano. Ale za posledních patnáct let se to nepodařilo.

Tak to bude, myslím, zajímavé zpestření nejen pro nás, ale hlavně pro naše fanoušky. Všichni se na to moc těšíme!

Veroniko, jaké máte pocity, že můžete být součástí turné kapely Arakain?

Samozřejmě je nám obrovskou ctí, hrát před někým, jako je kapela Arakain a nesmírně si toho vážíme!

Jak se na tour připravujete?

Popravdě zkoušíme a scházíme se skoro každý den. Zkoušíme, promýšlíme celý repertoár tak,

abychom nikoho nenudili. A hlavně aby nás nikdo nevypískal. Samozřejmě i to se může stát a všem se nikdy nezavděčíme. Ale makáme, jak jen můžeme A těšíme se nejen na hraní, ale i na celkovou atmosféru v zákulisí. Myslím si, že bude sranda!

Co nějaký duet s Honzou Toužimským?

Původně jsem si říkala, že by to bylo krásný a hlavně by to pro mě byla čest! Tyhle věci jsou čisto čistě na klucích z Arakainu... a hlavně na Honzovi. A potom ta nabídka přišla. Víc neprozradím, necháme si to jako překvapení. Uvidíme, jak se nám to povede.

Znáte se s klukama z Arakainu?

Tak s někým se známe. Bubeník Lukáš Doksanský učil našeho bubeníka Honzu Medunu na bicí a dokonce když jsme hledali nového bubeníka, tak jsem Lukášovi napsala a on nám Honzu doporučil. Poté se stal Lukáš kmotrem naší desky Na hraně osudu. A s Honzou Toužimským jsme si asi dvakrát napsali, protože jsme ho chtěli jako kmotra, ale tehdy nemohl...

Ale jinak se osobně s kapelou neznáme.

Tak už brzy k tomu bude příležitost. Dlouhá šňůra koncertů začíná už 3.března v Polné a končí 6.května ve Stříbře. Víc informací o kapele, akcích, členech kapely nebo kompletí diskografii najdete na webových stránkách Arakainu stejně tak jako Anacreonu

Připravila Renáta Šťastná

zdroj foto: Arakain a Anacreon