Metalové okénko únor

Každoměsíční dávka novinek, zpráv, videoklipů a snad i klepů ze zákulisí metalové hudby je tady, tentokráte přinášíme rekapitulaci za měsíc únor. Jako každý měsíc doufám, že každý si najde šálek toho svého, anebo se nechá překvapit něčím novým.

Pod názvem KXM se ukrývá projekt známých hudebníků, konkrétně je to bubeník Ray Luzier (Korn), basák a zpěvák Doug Pinnick (King'S X) a kytarista George Lynch (Lynch Mob, Dokken). Toto trio vydalo v roce 2014 debutové eponymní album a v půli března vydává druhou desku, Scatterbrain. Jako ukázku jejich tvorby tu máme hned dva klípky, Scatterbrain a Breakout.

Frontman kapely Powerman 5000, Spider One, potvrdil, že má připravených deset skladeb na novou desku. Zatím poslední počin nesl název Builders of the Future a byl z roku 2014.

Pokud jste nadšenci do historie a zároveň holdujete metalové hudbě, pak tu mám projekt přímo pro vás – kapelu Ex Deo, která čerpá ze starověkého Říma. Pojďme se podívat na zoubek Punským válkám, představuji vám videoklip k písni The Roman:

Trish Doan, basistka kanadské kapely Kittie, náhle umřela ve věku 31 let. Ryze ženská kapela Kittie je na scéně už přes dvacet let a nyní řeší, jak to bude s budoucností téhle grupy.

Americká banda Papa Roach se činí a pilně pracuje na novinkovém albu, které má vyjít ještě tento rok. Na nástupce desky F.E.A.R. si ještě počkáme, ale už teď uvolnili k dispozici videoklip k zbrusu novému kousku s názvem Crooked Teeth:

Pokud chcete víc, tak tu máme oficiální audioke skladbě Help:

Horor, metal a punk velmi dobře kombinuje frontman Wednesday 13, kterému v červnu vyjde již sedmé sólové album s názvem Condolences. Zatím poslední album vyšlo v roce 2015, jmenovalo se Monsters Of The Universe, a získalo pozitivní ohlasy.

Ani naši sousedé nespí na vavřínech, polská kapela Hate vydá v květnu desku Tremendum, na které najdeme 10 novinkových skladeb. Zatím máme k dispozici jen obal alba.

Moderní americká kapela Suicide Silence vydala 24. února eponymní album, které produkoval slovutný Ross Robinson a které se setkává se smíšenými recenzemi, neboť hudebně prozkoumává nová teritoria. Buď jak buď, máme tu videoklip k písničce Dying In A Red Room:

Velmi zajímavé zprávy máme z tábora Six Feet Under, jelikož tato death metalová kapela přijala za svého člena známého kytaristu Jacka Owena (Cannibal Corpse, Deicide). Koncem února jim vyšla již dvanáctá studiovka, Torment, takže samé dobré zprávy!

