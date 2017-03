BETH HART – ZPĚVAČKA, KTERÁ BY PODLE ČASOPISU CLASSIC ROCK SVÝM BLUES-ROCKOVÝM HLASEM „SUNDALA Z OBLOHY LEHČÍ LETADLO“ VYSTOUPÍ V LISTOPADU V PRAZE.

S novým materiálem z aktuálního studiového alba Fire On The Floor vyráží Beth Hart na turné a po více než dvou letech to rozbalí 6. listopadu ve větším prostoru, v pražském Foru Karlín.

Americkou blues-rockovou zpěvačku a skladatelku Beth Hart máloco zastaví. Vydává nadšeně přijímaná alba, v loni vydala své nejnovější Fire On The Floor, album, které ona sama hodnotí jako “pěkně hustý“, a každý večer to se svým medově nakřáplým hlasem pořádně rozjíždí na koncertech svého aktuálního turné. Právě s tímto novým materiálem, ale i s osvědčenými staršími hity, přijede ohromit své posluchače do Fora Karlín.

Beth Hart prostě umí. Když zpívá, zastaví se hodiny, srdce se roztančí a vzrušením vám naskočí husí kůže… Ano, takto podmanivé to v Praze bude.

Ale nesmíme zapomenout na to, jak to všechno začalo… The Blues Magazine jednou Beth Hart nazval „poslední pořádnou rockerkou“ a není pochyb, že její dvacetiletá kariéra byla jako jízda na horské dráze. Narodila se v Los Angeles, vydala v devadesátých letech pár hitových alb, prošla si problémy s drogami. Na počátku nového tisíciletí ale Beth pořádně „kopla do vrtule“ jak jako sólová umělkyně, tak i zpěvačka svých kytarových idolů jako jsou Joe Bonamassa, Jeff Beck, Buddy Guy a Slash.

„Vyjímečné!“ napsaly The Times o jejím a hlase a The Guardian chválil její “odvážná, temná a naštvaná” představení. Není divu, že byla nominovaná na tři ceny Blues Music Awards a na cenu Grammy.



V současnosti se ale Beth daří snad nejvíc. V dubnu 2015 vydala desku Better Than Home, kritikou oceňovaný trhák, který se dostal na vrchol iTunes Blues Chart a získal čtvrté místo mezi Best Blues Albums Of The Year v časopise Mojo. Její verze písní Tell Her You Belong To Me právě z tohoto alba a Netbush City Limits po boku dlouholetého spolupracovníka Jeffa Becka se staly nejsledovanějšími klipy Jools‘ Annual Hootenanny na oficiálním youtube kanále BBC (překonala i Toma Jonese). Jejich společné vystoupení při poctě Buddy Guyovi na Kennedy Center Honors Special, kde zazpívala skladbu I´d Rather Go Blind, sledovaly miliony televizních diváků. Dostalo se jim bouřlivých ovací a přítomní diváci, včetně prezidenta Baracka Obamy a jeho ženy Michelle na znamení úcty povstali.



BBC:

Kennedy Center:V USA byla neméně úspěšná – během turné Better Than Home vyprodávala haly ve všech větších městech, včetně slavného nashvillského Ryman Auditorium – a získala nominace od American Blues Foundation v kategorii Contemporary Blues Female Artist.Beth Hart i nyní vyprodává velké hudební sály po celém světě – navštívila New York, Los Angeles, Londýn, Paříž, Berlín, Milán, Amsterodam, Kodaň, Helsinky, Tbilisi, Sydney a Melbourne.Oficiální youtube kanál Beth Hart:

Videoklip Love Is A Lie z aktuálního alba Fire On The Floor:

Největší hity:

Bang Bang Boom Boom:

L.A. Song

