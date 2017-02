Písně z alba Heleny Vondráčkové Dávno vím svý se vám zadřou pod kůži

Brilantní výkon zpěvačky, vytříbený hudební názor i vkus, básnivé texty a razantní odklon od stylu posledních alb. To jsou znaky aktuálního alba Heleny Vondráčkové s názvem Dávno vím svý. Vedle titulní písně, která je dílem Ondřeje Gregora Brzobohatého a Václava Kopty, najdeme na desce skladby Jana Dvořáka, Mateje Benka a Armina Effenbergera, přičemž jednu z nejpůsobivějších písniček napsali Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová.

Album Dávno vím svý nese ve všech složkách stopy vycizelované vyváženosti, která představuje zkušenou interpretku přece jenom v poněkud jiných vodách, než tomu bylo v posledních letech. Pravda, i když šansonem se tu a tam v minulosti zaobírala a některé z nich patří dodnes k tomu zásadnímu v jejím repertoáru, novinkový repertoár na aktuální desce se sice k šansonu blíží, ale není to ten klasický a ve francouzském duchu. I když, alespoň já mám ten pocit, který ve mně navíc vyvolává i představu pěkného hudebního filmu pro televizi, jemný francouzský kolorit je někde tu a tam slyšet (Holubice v pasáži, Já s tebou hlavu ztrácím).Tohle album představuje interpretku v poloze, která jí sedí a odpovídá i jejím letošním kulatinám. Proto je obdivuhodné, že repertoár, texty a vůbec celkový styl pro ni vymysleli a zrealizovali autoři mnohem později narození. Drtivou většinu tvoří baladické a šansonově pojaté skladby, které sice ještě stále spadají do kategorie pop, ale naleznete v nich i jazzové ozvěny či blues (Prší jako ve filmu).Zkušená zpěvačka Helena Vondráčková zde opět uplatňuje svou neselhávající techniku s bohatou škálou výrazových prostředků i pěveckých fines. Když svůj projev ztiší, máte pocit, jakoby zpívala zrovna jen vám anebo jednomu posluchači. Vůbec, jakási důvěrně intimní atmosféra provází celé album. Zdá se, jako by bylo z jednoho kusu, nic zde neruší, žádné vycpávky či vata.Skladby Mateje Benka, Jana Dvořáka (autora i skladby 2000 perel, která se objevila na čtyři roky staré Helenině "řadovce" Touhy) či Armina Effenbergera vnesly do zpěvaččina repertoáru sílu, hloubku a poetiku, což jsou atributy mající daleko do tuctovosti.A ještě jednou k muži jménem Armin Effenberger. Odvedl nejen jako autor, ale také jako hudebník a hudební supervizor obdivuhodnou práci. Nahrávka má skvělý zvuk a pozoruhodnou chemii, jež dělá album mimořádným.K nejsilnějším písním patří titulní song, stejně jako závěrečná Já s tebou hlavu ztrácím, jejichž texty patří i podle jejich interpretky k těm autobiografickým. Zatímco autorem textu k Dávno vím svým je Václav Kopta, slova k písni Já s tebou hlavu ztrácím stvořila Gabriela Osvaldová. Jedná se de facto o premiérovou a velmi povedenou spolupráci Osvaldové a Vondráčkové. Autorem této nádherně vygradované písně je Ondřej Soukup, který pro Helenu v minulosti zkomponoval písničky dvě, ale je to už dávno. Obě se objevily na albu Zrychlený dech (1982): Sedm dní a duet s Jiřím Kornem Tančit prý je krásné (písnička vyhrála festival Děčínská kotva 1982) - to jen tak na okraj.Na první pohled by se zdálo, že je tahle deska jemná a komorní záležitost, ale není to pravda. Ona jenom tak i díky rafinovanému obalu s fotografiemi Tomáše Berana a zvolené světlé tónině a nebombastické grafice vypadá, protože skrývá písně, které se vám zadřou pod kůži.

Nahráno v září 2016 až lednu 2017 v Chicsoundstudiu v Praze.

Všechny nástroje natočil Armin Effenberger a Hynek Obst kromě trubky - Miroslav Hloucal.

Nahráli a smíchali Armin Effenberger a Aleš Hyvnar

Chicsoundstudio

Mastering Aleš Hyvnar

Hudební produkce Armin Effenberger

Umělecká produkce Jan Dvořák

Spolupráce na albu Marcela Kočandrlová

Hairstyling a make-up Zdeněk Fencl

Foto Tomáš Beran

Desing Jaroslav Gvozdek

Název nosiče: Dávno vím svý

Interpret: Helena Vondráčková

Žánr: Pop

Skladby: Černé labutě, Oči, Pianista, Prší jako ve filmu, Hoří v mém náručí, Dávno vím svý, Holubice v pasáži, Jablko, Čínská zeď, Já s tebou hlavu ztrácím

Stopáž: 55 min

Vydavatelství: Warner Music

Hodnocení: 95 %

Zdroj foto: Warner Music