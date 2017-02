3x výjimeční písničkáři na Colours of Ostrava: Michael Kiwanuka nominovaný na Brit Awards a Mercury Prize, King Creosote a Sam Lee

Hudební festival Colours of Ostrava, který proběhne od 19. do 22. července v unikátním areálu Dolních Vítkovic, představí českým divákům tři přední současné britské písničkáře. Nejznámějším jménem z nich je Michael Kiwanuka, soulově-neofolkový zpěvák a kytarista nominovaný v cenách Brit Awards 2017 na album roku a umělec roku a v anketě Mercury Prize na album roku. Se svým zatím posledním albem Astronaut Meets Appleman, které se rozpíná mezi tradicí a modernou, starým a novým, akustickými nástroji a elektronikou, přijede do Ostravy skotský písničkář King Creosote. A po čtyřech letech se na Colours of Ostrava vrátí Sam Lee, v současnosti nejzářivější hvězda moderního anglického folku, pro kterou prý setkání s britskými a irskými kočovnými travellery a Romy představovalo něco “jako objevení nového živočišného druhu”.

“I’m not fighting/But I’ve got something on my mind/Making me sad, making me mad,” zpívánarozený v západním Londýně imigrantům z Ugandy. Už na škole budil pozornost s kytarou a obdivem k Bobu Dylanovi, Nirvaně nebo Jimi Hendrixovi a namísto očekávaného R&B spolužákům na večírku zahrál Tears in Heaven od Erica Claptona. S debutem Home Again dosáhl v roce 2012 vrcholu britské hitparády, získal nominaci na Mercury Prize, předskakoval na turné Adele, do studia ho pozval Kanye West. Umělecké a osobní strádání při natáčením druhého alba Hate & Love rozptýlil s pomocí amerického producenta Dangera Mouse (The Black Keys, Gorillaz, Beck). Kreativně na něm přesáhl hranice běžného soulu a i přes jeho hořkosladký a melancholický podtón si po právu a v té nejtěžší konkurenci řekl o dvě nominace na Brit Awards a Mercury Prize.

King Creosote, občanským jménem Kenny Anderson, pochází z východoskotského hrabství Fife, historického centra prastarého keltského království Piktů a místa spjatého s přírodou, která jeho tvorbu nadevše inspiruje a ovlivňuje od samého začátku. Nejvíc se proslavil v roce 2011 s Diamond Mine, albem za které získal nominaci na Mercury Prize. Podílel se na něm rovnou měrou producent Jon Hopkins, blízký spolupracovník Briana Ena a Coldplay. Název posledního alba Astronaut Meets Appleman vyjadřuje tak trochu Kingovu nostalgii za časy, kdy děti nevisely na internetu a mobilních telefonech. Jeho dcera dostala hračku kosmonauta, prý docela hezkou. Pak její maminka vzala obyčejné jablko, zastrčila do něho pár dřívek a vykouzlila z něho Jablečného muže, hračku, které malé děvče dalo okamžitě přednost.

Sam Lee & Friends získal nominaci na Mercury Prize, pozvání na veletrh WOMEX, ocitl se na obálce magazínu fRoots, kde také bezkonkurenčně vyhrál prestižní anketu o nejlepší světové album world music. Neobyčejný zpěvák Sam Lee vysoce zabodoval také ve sledované Folk Awards vyhlašované rádiem BBC a loni s přehledem vyhrál výroční anketu magazínu Songlines. Vynikající hudebníci ze Samovy doprovodné kapely také nemají s folkem vlastně nic společného, přicházejí z jazzové, klasické a experimentální rockové scény. Se Samovým měkkým hlasem vytvářejí nervní, tajemné a podivuhodně roztřesené zvukové koláže. „Chci dělat hudbu pro lidi, kteří předtím folk nikdy neslyšeli, uvést ho v docela nové podobě a zpochybnit to, co si pod ním dosud představovali,“ tvrdí Sam Lee.

Michael Kiwanuka - Black Man In A White World:

Michael Kiwanuka - Love & Hate:King Creosote - Love Life:King Creosote - You Just Want:Blackbird - Sam Lee:Sam Lee - The Ballad of George Collins:

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července opět v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic. K hlavním oznámeným jménům patří Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Laura Mvula, Benjamin Clementine, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2.490 Kč platí na limitované množství 5.000 kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.

Více informací na www.colours.cz.

