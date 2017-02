Colours of Ostrava 2017 posiluje elektroniku: trip-hopoví UNKLE v plné sestavě i Booka Shade s bývalým zpěvákem Archive

Dvou velkých posil se dostává žánru elektronické hudby na letošním ročníku festivalu Colours of Ostrava: v plné koncertní sestavě zde vystoupí špička trip-hopového žánru, britská kapela UNKLE, se svým frontmanem Jamesem Lavellem. V Ostravě také představí svůj nejnovější projekt legendární berlínské duo Booka Shade s Craigem Walkerem, bývalým zpěvákem formace Archive. “Obě jména skvěle v programu doplňují jak již oznámenou berlínskou elektronickou formaci Moderat, tak připravovanou speciální elektronickou scénu,” uvádí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

V hudbě kapely UNKLE se snoubí až hypnotická elektronika s vokálem a konvenčními rockovými nástroji. Zároveň se ale jejich produkce nenechává trip-hopem svazovat. Přesahy do hip hopové estetiky, breakbeatu, house či rockovějších poloh jim nejsou cizí. Zavedený projekt, točící se okolo britského hudbníka a producenta Jamese Lavella, rozvířil hudební vody poprvé v roce 1998 senzačním debutovým albem Psyence Fiction, jež se pyšnilo impozantním výčtem spolupracujících umělců: DJ Shadow, Thom Yorke (Radiohead), Jason Newsted (Metallica), Richard Ashcroft (The Verve), Mike D (Beastie Boys) nebo Mark Hollis (Talk Talk). Dnes už klasické album bylo přijato kritiky i posluchači s ovacemi a de facto vysloužilo UNKLE pozici kapely, která udává směr. Do roku 2010 vydali celkem pět alb ve spolupráci s předními muzikanty jako Josh Homme (Queens of the Stone Age), Nick Cave, Robert Del Naja (Massive Attack), Mark Lanegan, Ian Astbury (The Cult) či Mani (The Stone Roses). Na pódiu v Ostravě se UNKLE představí v “all-star” sestavě složené ze zkušených hudebníků z kapel Groove Armada, The Duke Spirit, Squarepusher a Air.

Booka Shade se za svou dvacetiletou existenci zapsali do historie taneční scény především jako průkopníci a inovátoři živě hrané elektronické hudby. Legendární berlínské duo proslulo energickými živými vystoupeními s bohatou vizuální show a novátorským přístupem, čímž si několikrát vysloužili umístění mezi pěti nejlepšími live tanečními kapelami na uznávané žánrové platformě Resident Advisor. Do povědomí hudebních fanoušků se začali dostávat od roku 2002, kdy založili významné vydavatelství Get Physical Music. Tři roky nato následovala EP Mandarine a Body Language, která předznamenala jejich přelomový koncert na Sónar festivalu ještě týž rok. V roce 2006 vydávají album Movements. Následovaly koncerty s Depeche Mode, headlinování scénám na Coachelle a Glastonbury nebo vystoupení před statisícovým publikem na kultovní německé Loveparade. Jejich remixová zásoba se pyšní jmény jako Depeche Mode, Moby, Hot Chip, Kings of Leon, Woodkid, The Knife a mnoho dalších. Booka Shade jsou též úzce spjati s BBC Radio 1. Byli uvedeni do Síně slávy Pete Tonga a zařadili se tak mezi zásadní umělce jako Moby, Erol Alkan, Basement Jaxx, Fatboy Slim aj.

UNKLE - The Answer:

Unkle - Heaven:Booka Shade feat. Karin Park - Line Of Fire:Booka Shade - Love Inc:

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července opět v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic. K hlavním oznámeným jménům patří Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2.290 Kč platí na limitované množství 5.000 kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.

Více informací na www.colours.cz.

Partneři:

Generální partneři: Česká spořitelna a ArcelorMittal Ostrava. Za podpory statutárního města Ostrava. Hlavní partneři: Agrofert, Skupina ČEZ, Radegast. Exkluzivní partner: Česká televize. Generální mediální partneři: MF Dnes, Hitrádio Orion.