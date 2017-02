THUNDERCAT VYDÁ V ÚNORU NOVOU DESKU S HVĚZDNÝMI HOSTY

Virtuózní americký basista, zpěvák, skladatel a držitel Grammy Thundercat vydá 24. února své třetí studiové album Drunk. Hostují na něm zvučná jména jako Kendrick Lamar, Pharrell, Michael McDonald, Kenny Loggins, Wiz Khalifa, Kamasi Washington a samozřejmě Flying Lotus. Thundercat představí novinku naživo 5. dubna v Lucerna Music Baru.





Album Drunk, které vychází na Flying Lotusově labelu Brainfeeder, následuje hojně opěvované mini album The Beyond / Where The Giants Roam. Najdete na něm 23 tracků, mezi nimiž nechybí fanouškům dobře známé singly Bus In These Streets a Them Changes. Aktuálním singlem z nové desky je skladba Show You The Way, na které hostují dva Thundercatovi hrdinové a hudební ikony Kenny Loggins a Michael McDonald. „Oba dva jsem hodně poslouchal a u nich jsem se naučil poctivosti v hudbě. Kenny Loggins je jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů,“ poznamenal Thundercat k hostům.

Thundercat (vlastním jménem Stephen Bruner) je vyhledávaným basistou, který spolupracoval s velkými jmény jako Erykah Badu, Flying Lotus, Kendrick Lamar, Stanley Clarke nebo Suicidal Tendencies. Za kolaboraci s Kendrickem Lamarem na tracku These Walls získal loni svou první Grammy v kategorii Best Rap/Sung Collaboration.

V rámci světového Drunk Tour 2017 dorazí Thundercat 5. dubna do pražského Lucerna Music Baru, kde ho doprovodí jeho dva přátelé Dennis Hamm (klávesy) a Justin Brown (bicí). Nenechte si ujít tuto mimořádnou hudební událost!

Vstupenky jsou v prodeji za 550 Kč + poplatky na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě 650 Kč.

5. 4. 2017, doors 20:00

Lucerna Music Bar, Praha

