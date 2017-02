BRYAN ADAMS, JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ROCKOVÝCH UMĚLCŮ NA SVĚTĚ, SE VRACÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY,

TENTOKRÁT SE VŠAK FANOUŠKŮM PŘEDSTAVÍ V BRNĚ, KAM SE VRÁTÍ PO ČTYŘECH LETECH. NAPOSLEDY

U NÁS TENTO KANADSKÝ UMĚLEC VYSTOUPIL V ROCE 2016, KDY SE PŘEDSTAVIL V PRAŽSKÉ O2 ARENĚ.

POVĚST JEDNOHO Z NEJLEPŠÍCH ROCKOVÝCH ZPĚVÁKŮ NA SVĚTĚ ZÍSKAL PŘEDEVŠÍM DÍKY SVÝM

NEZAPOMENUTELNÝM KONCERTŮM. BRYAN ADAMS SE SVÝMI ROCK N‘ ROLLOVÝMI PECKAMI

(NAPŘ. “SUMMER OF 69”, “RUN TO YOU”, “18 ‘TIL I DIE”, “IT’S ONLY LOVE”,“SOMEBODY”, “THE ONLY

THING THAT LOOKS GOOD ON ME IS YOU”) KONCERTUJE NA ŠESTI KONTINENTECH JIŽ VÍC NEŽ TŘI DESÍTKY LET.



Na připravovaném turné kromě zásadních skladeb jeho hudebně bohaté kariéry zazní i písničky z posledního alba Get Up! Bryan většinu písní z této desky napsal i tentokrát s dlouholetým spojencem Jimem Vallancem, který stál u zrodu většiny hitů tohoto Kanaďana. Jak zpěvák uvádí, natáčení probíhalo celkem organicky, tedy jedna píseň za druhou, a to v průběhu několika let. Producentem desky byl Jeff Lynne, frontman legendárních ELO, který v minulosti produkoval písně i pro The Beatles, Paula McCartneyho nebo Toma Pettyho. Bryan a Jeff na nových písních pracovali převážně přes internet, a to tak, že si navzájem posílali demo nahrávky či části písní tak dlouho, dokud oba nebyli s výsledkem naprosto spokojeni. Bryan Adams na novém albu Get Up! ukazuje opět dvě tváře. Prezentuje se nejen jako romantik, který umí psát nádherné pomalé písně a balady, ale i jako nestárnoucí rocker se svižnými a hitovými songy. Nenechte si ujít poslední album Bryana Adamse “Get Up!“, které pod hlavičkou Universal vyšlo v druhé půlce loňského roku.



Kanaďan Bryan Adams patří mezi nejvýraznější zpěváky a skladatele populární hudby osmdesátých a devadesátých let.

Neformálně oblečen do modrých džínsů a bílého trička, s elektrickou kytarou v ruce, Bryan Adams skvěle skládá, zpívá a hraje poprockové skladby, kterými si získal oblibu fanoušků po celé zeměkouli. Bryan má na svém kontě celou řadu alb ověnčených multiplatinovými prodeji. Jeho skladby se dostaly nejenom na přední příčky hitparád, ale zazněly i v několika fi lmových klasikách. Adamsovy skladatelské a muzikantské kvality jsou zřejmé nejenom z nahrávek, kterých má na svém kontě kolem desítky, ale i z koncertů.

19.11. 2017 BRNO - DRFG Arena

VSTUPENKY V SÍTI TICKETPRO WWW.TICKETPRO.CZ

CENY VSTUPENEK: 1290 -1790,- Kč

VSTUPENKY V PRODEJI OD 2. 2. 2017 OD 10:00 HODIN