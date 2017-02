Apocalyptica přidává v Praze třetí koncert. Těšte se na nedělní rockové matiné!

APOCALYPTICA slaví 20 let od vydání alba „Plays Metallica by Four Cellos“, vydává jeho rozšířenou verzi a chystá dva speciální koncerty v Praze a Zlíně! Po úchvatném představení na Masters of Rock, kdy Apocalyptica vyrazila dech všem přítomným, se po novém roce toto seskupení hrající na violoncella přesouvá do dvou velkých koncertních sálů.

Apocalyptica chce vyjít vstříc fanouškům, na které vstupenky na žádný z koncertů nezbyly. Rozhodla se tedy přidat ještě jeden trochu netradiční koncert - nedělní rockové matiné v neděli 12. února od čtrnácti hodin."Úplně poprvé to zaznělo jako vtip. Oznamovala jsem agentovi, že jsme vyprodali i druhý pražský koncert, a nějak v tu samou dobu se doprodaly vstupenky i na koncert ve Zlíně. Jeden z nás nadhodil, že bychom mohli udělat nedělní matiné pro rockerské rodiče s dětmi, kteří se na večerní koncerty většinou nedostanou. No a kapele se to líbilo," popisuje vznik myšlenky na třetí pražský koncert ředitelka pořádající agentury 10:15 Entertainment Milana Palečková.

10. května 1996 vydali finští rockeři jménem APOCALYPTICA svůj skvělý debut »Plays Metallica by Four Cellos«. Instrumentální violoncellový rockový opus změnil pro léta budoucí podobu tvrdé muziky. Na oslavu dvacátého výročí vydání desky skupina v reedici vydává 22. července 2016 remasterované album s třemi bonusovými skladbami. Toto nové vydání obohatí zcela nové nikdy dosud nevydané instrumentální nahrávky “Battery,” “Nothing Else Matters” a “Seek & Destroy.” Album bude k dispozici na vinylu (2 LP) – poprvé za mnoho let.

Vydání »Plays Metallica by Four Cellos« bylo novým přístupem k hitům nejslavnější metalové kapely, kterou svět poznal. A co víc - APOCALYPTICA vytvořila svůj vlastní žánr a položila základy kariéry, která trvá již dvacet let s dosud prodanými milióny desek a vyprodanými koncerty po celém světě.

APOCALYPTICA nadále zůstává do konce roku 2016 na turné na podporu svého dosud posledního alba »Shadowmaker« s koncerty v USA, Evropě, Austrálii a Jižní Americe.

V roce 2017 se kapela vrátí se speciálními výročními koncerty na oslavu dvacátého výročí »Plays Metallica by Four Cellos«.

FB událost: https://www.facebook.com/events/1020713537983857/