Jazz goes to town – mezinárodní hudební festival nabitý energií

Každoročně konaný festival, pravidelně v pěti říjnových dnech, přináší na obvyklá i méně obvyklá, ale o nic méně zajímavá místa Hradce Králové jazz ve všech jeho podobách. Tato kulturní akce se každoročně těší hojné účasti a proto se v roce 2016 uskutečnil již její 22. ročník.

Jazz se stal mezigeneračním stylem hudby a spousta mladých lidí začíná objevovat jeho krásu. Ať už jako příjemnou a relaxační hudbu nebo žánr, jež stojí za to objevit a v jeho duchu založit kapelu. Jazz už dávno není jen záležitostí afroamerické kultury. Vydobyl si své místo mezi všemi národnostmi v různorodých zemích a utvořil mnoho podžánrů.

„Jazz je předobrazem, vhodným pro vytvoření mnoha druhů muziky, které mají dost společného na to, aby si zachovaly společnou tradici.“ (Krin Gabbard) Tento výrok následuje nejedna současná jazzová kapela. Tvoří se stále nové a nové „odrůdy“ jazzu, které do původního „čistého jazzu“ vnáší moderní podtón a přibližují tak tuto osobitou hudbu mladším generacím. Avant-garde jazz – Bebop – Dixieland – Free jazz – Jazz fusion –Latin jazz – Soul-jazz – Swing a.j. S tímto ruku v ruce přichází nové hudební nástroje. Od původních a pro jazz typických - piáno, saxofon, klarinet až po neobvyklé - bicí, kontrabas, tuba a.d.

Seznam účastníků hradeckého jazzového festivalu se každoročně obměňuje, aby mělo publikum možnost si vychutnat různorodost jazzu a objevit ho ve všech jeho podobách. Mezi účastníky této nevšední akce patří Actual Tendencies, Cécile Boiffin: Time for marimba, Hildegard Lernt Fliegen , Made To Break, NOCZ + Iva Bittová , Sons Of Kemet , Anton Goudsmit: Masterclass, E Converso + Kvintesence Quartet , Jaromír Honzák Quintet, Mike Parker's Trio Theory, New Rotterdam Jazz Orchestra & Anton Goudsmit, Between The Lines, a.j.

Mezi nejzajímavější hudebníky lze zařadit:

Nizozemský New Rotterdam Jazz Orchestra, který je skvělým příkladem toho, jak současně, originálně, autenticky a uvolněně může moderní jazzový bigband znít. Sdružuje kreativní nizozemské hudebníky, z nichž každý je výraznou hudební individualitou, která přináší do společného hraní invenci a entuziasmus pro hledání vlastního hudebního jazyka.

Název kapely Sons of Kemet i jméno jejího lídra Shabaky Hutchingse, který žil do svých 16 let na karibském ostrově Barbados, odkazují ne náhodou ke starověké egyptské kultuře (Kemet je starověké označení pro Egypt.) Hudba, kterou tato čtveřice od roku 2011 vytváří, totiž navrací jazz k jeho africkým kořenům. Sons of Kemet čerpají inspiraci z tradiční karibské a západoafrické hudby, etiopského jazzu, funku, dubu i černošské hudby New Orleans z počátku 20. století.

Legenda světového freejazzu a guru evropské hudební improscény, letos pětasedmdesátiletý německý saxofonista a klarinetiska Peter Brötzmann.



Hvězda skandinávského jazzového vokálu 21. století a miláček hudebních kritiků – mladá norská zpěvačka Live F. Friis s mezinárodním kvartetem. Její debutové album Joy Visible bylo nominováno v roce 2012 na nejlepší dánské vokální jazzové album a Live F. Friis byla jmenována nejlepší dánskou jazzovou zpěvačkou roku. Kvartet, který Live Friis v ČR doprovází tvoří vynikající norský jazzový kytarista Stian Swensson a přední čeští a slovenští jazzmani: basista Rasťo Uhrík, bubeník Martin Novák a v Dánsku žijící saxofonista Luboš Soukup.

Poprvé byl do programu letošního ročníku zařazen i mistrovský kytarový kurz vedený nizozemským kytaristou Antonem Goudsmitem, který přilákal spoustu nadšenců.

Vstupenky na jednotlivé festivalové večery se dají rezervovat a zakoupit v prodejní síti Ticketstream a každoročně je o ně veliký zájem. Tak se zastavte zaposlouchat do nadcházejícího ročníku.