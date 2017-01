Letošní rok bude u Kláry Vytiskové patřit nové hudbě i novému životu

KLARA. neboli Klára Vytisková přichází s bonusovým singlem, připravuje nové album a do nového roku vstupuje Klára i její kapela pod novým jménem Klara & The Pop. Novoroční dárek singl All Night Long si mohou fanoušci zdarma stáhnout na https://klaramusic.bandcamp.com/track/all-night-long. K singlu nechybí ani videoklip, který má premiéru dnes a je k vidění na https://youtu.be/uL8lgPBz9kk. Natočil jej Michal Budínský aka Boodya, vznikl v krásném a inspirativním prostředí studia BeLoud a zvukovou režii měl Petr Kaláb. „Tahle písnička nás provázela celé loňské jaro a léto a vznikla ve smíchovské zkušebně, když jsme se chystali na turné k desce Home,“ objasňuje Klára, která před lety odstartovala kariéru v kapele Toxique. „Touhle věcí bych chtěla uzavřít desku Home, je to takový bonus, ukazuje, jak právě trávíme čas, a uzavírá uplynulý rok, a proto jí dáváme fanouškům jako dárek,” říká Klára, která energický studiový klip natočila ve čtvrtém měsíci těhotenství. To Kláru inspiruje k další práci a nutí jí častěji sedat k piánu a dokončovat rozdělané písničky. Traví stále více času ve studiu, zkouší s kapelou.

Po vydání alba Home, nastal pro Kláru minulý rok kolotoč klubových a festivalových koncertů. Dostala cenu Anděl v kategorii zpěvačku roku. Bonusový singl a klip All Night Long uzavírá vše kolem alba Home a předznamenává práci na nových písních. Klářin nový rok bude patřit nové hudbě a novému životu.

Klara & The Pop jsou dále Klářina sestra Tereza Vytisková aka Edna Green, která hraje na syntezátor a pady, kapelník, kytarista a baskytarista Matěj Belko, bubeník Adam Koller a klávesista Jan Aleš. Celá kapela se také podílí na doprovodných vokálech. „Mám skvělou kapelu, na které mi opravdu záleží. I oni jsou velkým motorem pro to, abych dělala na dalších písničkách a tak si zaslouží mít vlastní jméno,” říká Klára s úsměvem.

Klára Vytisková si prošla cestu, která není nijak překvapivá: Od Toxique přes Country Girl až k Home. Raketový start. Úspěchy, média, vysoké tempo. Láska, manželství, odchod na venkov, dítě, rodina. Leckdo se na téhle cestě někde zadrhne, ztratí se, posunou se mu priority nebo dojde inspirace a energie. Klára však všechno zvládla s grácií a elegancí sobě vlastní, zralost a zkušenost jí neubrala na tvořivosti a energii, natož pak na mladistvém šarmu a sex-appealu. To vše najdeme na albu Home, vydaném v roce 2015, které stojí na začátku další cesty jedné z našich nejrespektovanějších mladých zpěvaček.

Klára začala kariéru ve skupině Toxique v roce 2008. S úspěšnou kapelou vydala tři alba, získala Anděla v kategorii objev roku a tři další nominace, včetně zpěvačky roku. V roce 2013 začala vydávat sólové singly, první Country Girl, další Survival, písničku mapující neotřele vlastní manželský život, která prorazila do radiových rotací a počítadlo zhlédnutí na youtube již míří ke třičtvrtě miliónu. Pak přišel duet s Klářinou sestrou, píseň Home a následně Forever: Song o mateřství a o tom, jak je člověk zranitelný, když intenzivně miluje. Klára vystudovala jazzový zpěv na konzervatoři Jaroslava Ježka, je známá jako moderátorka hudebního pořadu Medúza a zasedala v porotě 4. řady soutěže Česko Slovenská SuperStar.