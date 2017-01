Tříhodinový přenos na VLTAVĚ a světová premiéra brněnského skladatele

Oslava narozenin v přímém přenosu. 3. koncert sezony BCO - blázen

Lednový koncert BCO bude krom jiného také součástí Art's Birthday Czech Republic / 17th January". Nekonečné trvající sítě, trvalého propojení umělců na celém světě. Narozeninová oslava se koná na různých místech světa. Umělci se připojují k nápadu a nabízejí své narozeninové dárky. Ten český bude mít premiéru na Český rozhlas Vltava a bude to skladba na objednávku od brněnského skladatele, multiinstrumentalisty a performera Tomáše Vtípila.

Celkem tříhodinový přímý přenos z Brna bude moderovat Vladivojna z Ostravy a Lukáš Jiřička z Prahy. Uslyšíme nejen průběh oslav Narozenin umění v prostředí moravské metropole - v kulturním prostoru Praha v Brně, v Moravské galerii a v Besedním domě v rámci koncertu BCO.

Na programu jsou připraveny také spojení se satelitní sítí Euroradia, ve které si v přímém přenosu naladíme oslavy, koncerty a zvukové performance z nejrůznějších evropských měst a jejich kulturních meridiánů jako např.: Víděň, Berlín, Amstrodam, Stockholm, Barcelona, Zágreb, Laussane, atd. Podrobné informace naleznete na webu ab.rozhlas.cz

PROGRAM koncertu BCO:

BCO hraje ASOCIACE, Cyklus B – 3. koncert sezony B

Besední dům - BLÁZEN

17.1.2017, 19:00

Schubert/Zender Winterreise

komponovaná interpretace (1993)

Tomáš Kořínek tenor

BCO – Pavel Šnajdr

TOMÁŠ VTÍPIL: Radiation 20161028

BCO – Pavel Šnajdr

Zimní cesta (německy: Winterreise) je písňový cyklus pro mužský hlas a klavír Franze Schuberta z roku 1827 na básně Wilhelma Müllera.

Hans Zender, německý dirigent a skladatel, „vztáhl ruku“ na ikonu, jíž tento slavný písňový cyklus bezpochyby je, a rekonstruoval jej způsobem, jakým současní divadelní režiséři často zacházejí s klasickými operami – jejich novými inscenacemi jim vytvářejí nové kontexty. Slova a melodie zůstávají a nedotčeno je i pořadí písní, ale mění se instrumentální složka a to tak, že se fantazii nekladou meze: od lidově zemitého doprovodu s kytarou a harmoniem přes salonního ducha smyčcového kvarteta ke zcela moderní- mu zvuku bicího souboru. Chvílemi můžeme mít dojem, jako by zarmoucený poutník vstupoval do nějaké scény spíše z Richarda Strausse nebo Albana Berga, ale znepokojivá atmosfé- ra originálu – společné vize básníka Wilhelma Müllera a skladatele Franze Schuberta od zklamání v lásce k šílenství – si i v Zenderově transformaci uchovává svou podstatu.

Proč se vlastně Hans Zender k tomuto zásahu do díla klasika rozhodl? Podle jeho mínění nemůžeme dnes Schubertovu Zimní cestu slyšet tak, jak cyklus slyšeli skladatelovi současníci. Hans Zender dílo „modernizuje“ pro dnešního posluchače, aby nám znělo stejně nově, jako znělo v roce 1828. Svým osobitým přístupem se snaží jít proti stárnutí uměleckého díla – začlenit do jeho reality i vnímání diváka či posluchače, přenést do něho jeho zkušenost.

TOMÁŠ KOŘÍNEK – tenor

Zpěv absolvoval na brněnské konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Již při svých studiích působil jako stálý host opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde je od roku 2004 ve stálém angažmá. Je držitelem ocenění ze soutěží doma i v zahraničí. Pravidelně vystupuje v Národním divadle Brno, Praha, Ostrava, ve Státní opeře Praha, Českých Budějovicích či Liberci a spolupracuje také se všemi orchestry v ČR. V současné době ho v Brně můžeme slyšet v Polské krvi, Powder her Face

TOMÁŠ VTÍPIL a světová premiéra

Premiéra skladby Radiace 20161028, která vznikla na objednávku Českého Rozhlasu pro

cyklus rAdioCUSTICA za spolupráce ansámblu Brno Contemporary Orchestra.

Základním stavebním principem skladby je vzájemná konfrontace či kontaminace vysílání rozhlasové stanice Český rozhlas Vltava v den státního svátku 28. října 2016 (Den vzniku samostatného Československa, 28.10.1918) a reálných zvukových situací, ve kterých se její autor Tomáš Vtípil v tu chvíli pohyboval.

Tématizuje se tak jedna ze základních vlastností rozhlasového vysílání (a v širším smyslu masmediální komunikace obecně): vyzařování informace do neznámého kontextu, který s ní (zdánlivě?) nemá žádnou souvislost. Jednota místa, času a děje je rozrušena, je třeba hledat jednotu na jiné úrovni, v rámci jiného kódu.

Vodítkem může být prostá synestetická asociace. Nebo třeba i zcela osobní prožitek komplementární kvality vnímání programu veřejnoprávního rozhlasu ovlivněného symbolikou státního svátku v době vypjatých politických maškarád v kontrastu s "real life" zážitky zcela jiného druhu. Hudba je k tomuto hledání mimořádně vhodným prostředkem.