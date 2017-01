Heymoonshaker přivezou na začátku února výbušnou směs beatboxu a drsného blues do Brna, Zlína a Prahy

Britský tandem Andy BaLcon a Dave Crowe, který se skrývá za jménem Heymoonshaker, byl na letošním Rock for People jedním z největších překvapení. Jejich směs syrového blues a excelentního beatboxu, která je okořeněna také dubstepem a dalšími styly, fascinovala fanoušky i odborníky. A tak je logické, že na začátku února se objeví v rámci koncertní série ROCK FOR PEOPLE PRESENTS v Česku znovu, tentokrát ve třech vyhlášených klubových destinacích: Ve čtvrtek 2. února se chystají do brněnské Flédy, v pátek 3. února si podmaní zlínský Fénix club a početné pražské fanoušky potěší v neděli 5. února v Lucerna Music Baru.

„Jsem rád, že si tuhle skvělou dvojici budeme moci užít znovu, tentokrát ‘face to face’ na klubových pódiích. Heymoonshaker mají ten ne zcela běžný dar totálního propojení jak mezi sebou navzájem, tak s posluchači,” říká Michal Thomes z pořádající agentury Ameba Production a dodává: „Osobně se velmi těším, že si vychutnám řadu skvělých fíglů a nápadů, kterých je jejich hudba plná a v klubovém prostředí mohou vyznít ještě lépe, než na festivalové scéně.”

Od 4. do 6. července 2017 proběhne již 23. ročník festivalu Rock for People. Prvními potvrzenými jmény jsou cenami Grammy ověnčení Evanescence, elektro-taneční experimentátoři The Bloody Beetroots, indie popoví kalifornští floutci Foster the People a draví Moose Blood.

Vstupenky na všechny tři únorové koncerty Heymoonshaker v cenách od 300 a 390 Kč jsou v prodeji přes GoOut a v klubech. Více informací na www.rockforpeople.cz.

Heymoonshaker je svérázná a svébytná dvojice experimentující s blues, beatboxem, dubstepem a dalšími styly. Britské duo Andy BaLcon a Dave Crowe vzniklo při náhodném setkáním na Novém Zélandu. Nenahraditelná zkušenost s buskingem po celém světě umocnila jejich výjimečnou schopnost tvůrčí souhry. Zkušenosti nasbírané na ulicích od Londýna po Austrálii je přivedli až na festivalová a klubová pódia po celém světě. Zaznamenali také více než 16 milionů zhlédnutí jediného videa z jejich výtečného pouličního session. V rozhovoru pro Novinky v červnu 2016 k tomu kytarista Andy BaLcon poznamenal: “Ulice je velmi svobodná, nejsou v tom žádná pravidla. Je tam větší prostor pro chybu. Díky tomu člověk i víc zkoumá a improvizuje. Na pódiu je nutná určitá míra dovednosti, člověk má k publiku zodpovědnost. Je to daleko vážnější záležitost, což mi nevadí, ale je důležité si dokázat zachovat úmysl, se kterým člověk začínal,” a závěrem shrnul i tvůrčí krédo kapely: “Busking je emocionálně náročný, snažíte se svou tvorbou maximálně zaujmout lidi, kteří stojí okolo. Je důležité mít stejnou snahu i při koncertech. Není v tom méně radosti, jen je to jiné. Ale ta romantika v tom pořád je, kdyby zmizela, budu dělat něco jiného.”

Syrová bluesová kytara Andyho BaLcona a mistrný beatbox Davea Crowea podtržené neuvěřitelnou chemií mezi nimi dvěma na pódiu vytváří originální hudební směs. Mají za sebou první EP Shakerism z roku 2013 a v roce 2015 vydali své debutové album Noir, na jaře 2016 vypustili klip k singlu Feel Love. Kalendář mají plný termínů koncertů po celém světě.