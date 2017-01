Legendární Phil Rudd z AC/DC vystoupí poprvé samostatně v České republice

Phil Rudd přijede zahrát velké hity AC/DC, které s kapelou sám nahrál a představí album Head Job. Bubeník, označovaný fanoušky i odbornou veřejností pro svůj nezaměnitelný styl za "duši a srdce kapely AC/DC", odstartuje se svým bandem na konci března Head Job European Tour 2017. Vypraví se i do České republiky, kde proběhne série koncertů – úvodní 10. května v pražském Lucerna Music Baru. Phila Rudda uvidí a uslyší také v Brně, Litvínově, Jablonci nad Nisou, Ostravě a Pardubicích, vystoupí také na Slovensku.

Pro své první evropské samostatné koncertní turné mimo AC/DC si ikonický rocker vybral menší kluby, což pro četné fanoušky australské rockové legendy bude zcela nevídaná událost.

Obzvláště v momentě, kdy se originální sestava fakticky rozpadla a není jisté, zda ještě vůbec vystoupí. Rudd zahraje se svou partou naživo všechny proslulé hity své domovské kapely, které s ní za 28 let spolupráce nahrál, v kombinaci s materiálem z dobře přijaté první sólové desky Head Job, což je příslibem zcela vyjímečného zážitku. Zájem fanoušků o vstupenky na unikátní vystoupení této legendy je mimořádný.

V letech 1975 až 2014 byl základním stavebním kamenem australské formace, a je považován za rock'n'rollovou modlu a zhmotnění klasického příběhu o mladém muzikantovi, který to dotáhl až na úplný vrchol světové hudební scény. Nedávno vydal své první sólové album Head Job s Allanem Badgerem a Geoffrey Martinem. “Abych pravdu řekl, nejde ani vyslovit, jak jsem na tu desku pyšnej. Je to prostě pecka! Kluci zaváleli fantasticky a bicí nemají chybu,” podělil se o radost charismatický hudebník. Armáda skalních fanoušků skupiny včetně renomovaných hudebních novinářů dokonce zavedla tzv. “Rudd Factor”, tedy jakýsi hodnotící standard, který Phil Rudd svým stylem hry na bicí a přínosem do kapely AC/DC nastavil.

A co říkají o Philovi kolegové z branže? „Je mi absolutním hrdinou a vzorem. Přestože zní rytmika AC/DC jednoduše, bylo pro mě vždycky těžké zahrát jako Phil Rudd,” říká Christoph Schneider z Rammstein. Basák Cliff Williams dokonce uvedl, že už dál nechce v kapele pokračovat, protože postrádá jeho styl a zpěvák Brian Johnson doplňuje: „Nelze nalézt solidnějšího bubeníka a člověka, než je on.”

Životní zkouškou pro něj byly soudní tahanice kolem obvinění z přípravy vraždy a přechovávání drog, které vyhrál. Na tuto etapu nevzpomíná rád. "Dny mého životního pekla jsou sečteny. Do budoucna koukám s optimismem, poctivě navštěvuju cvokaře, svým dětem jsem blízko jako nikdy dřív, ale tvrdá muzika? Ta mě neomrzí nikdy. A s autama je to stejné," ujistil nás majitel velkorysého vozového parku, jehož výstavou vydělal neuvěřitelné 3 000 000 dolarů, které putovaly na pomoc obětem zemětřesení na Novém Zélandu.

Kompletní rozpis turné zde:

ST 10. 5.2017 - CZ Praha / Lucerna Music Bar

ČT 11. 5.2017 - CZ Brno / Semilasso

PÁ 12. 5.2017 - CZ Litvínov / Attic music club

SO 13. 5.2017 - CZ Jablonec n/N / Eurocentrum

ÚT 16. 5.2017 - SK Bratislava / Rock Café

ST 17. 5.2017 - CZ Ostrava / Barrák club

ČT 18. 5.2017 - SK Žilina / Dom Odborov VZA

PÁ 19. 5.2017 - SK Prešov / PKO Presov - Kino Scala

SO 20. 5.2017 - CZ Pardubice / Žlutý Pes

