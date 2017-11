Wenceslaus Hollar Bohemus - Řeč jehly a rydla

V roce 2017 si připomínáme několikerá výročí Václava Hollara, jednoho z nejvýznamnějších evropských barokních grafiků a kreslířů. Právě v tomto roce uplyne 410 let od Hollarova narození, 340 let od jeho úmrtí a 390 let od doby, kdy jako dvacetiletý umělec opustil Prahu a natrvalo odešel do ciziny. Během svého tvůrčího období vytvořil kolem 400 přípravných kreseb a 3000 leptů, jež se staly středem pozornosti mnoha evropských i mimoevropských sběratelů a kulturních institucí.





K těmto výročím připravil Památník národního písemnictví výjimečnou možnost stáhnout si oblíbené lepty od Václava Hollara na stránce e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz. od 2.11. do 31.12. 2017. K virtuální výstavě bude během listopadu vydán odborný katalog Barbory Vláškové „Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677). Ze sbírek Památníku národního písemnictví“. Zdroj: Památník národního písemnictví