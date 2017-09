Národní slavnost ocenila mezinárodní přínos českých památkářů

Slavnostním ceremoniálem v areálu obnoveného hospitálu Kuks vyvrcholilo předávání Cen Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra.

Oba projekty, restaurování barokního komplexu a zahrad v Kuksu i vzdělávací program zaměřený na české kulturní dědictví, ukazují, proč a jakým způsobem se máme o toto dědictví starat.

Letošní ročník udělování Cen Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra byl pro české památkáře mimořádně úspěšný. V náročné mezinárodní konkurenci 202 projektů vybrala porota 29 laureátů ve čtyřech kategoriích. Za mimořádný přínos v kategorii památková péče, v níž uspěla obnova Kuksu, dále za výzkum, mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin a konečně v kategorii vzdělávání, odborná příprava a osvěta, kde porotce zaujal projekt Památky nás baví.

Projekt Kuks – Granátové jablko, který kromě ocenění v kategorii památková péče získal nejvyšší cenu Grand Prix, se svým rozsahem, kvalitou a udržitelností koncepce stává vzorem péče o hmotné kulturní dědictví v celém evropském prostoru. Projekt Památky nás baví představuje především systémem regionálních vzdělávacích center a jejich propojením s akademickým sektorem novou etapu v oblasti využívání edukačního potenciálu kulturního dědictví.

Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu Kuks – Granátové jablko se stalo výukové centrum, kde se dnes konají výtvarné ateliéry, sympozia, workshopy a další akce. Turistickým magnetem je pak prohlídkový okruh prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitálu od jeho výstavby až do současnosti. Okruh zahrnuje nejdůležitější artefakty barokního umění: restaurovaný cyklus nástěnných maleb Tance smrti, kostel Nejsvětější Trojice, lapidárium s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše Bernarda Brauna a lékárnu U Granátového jablka. Okruh je doplněn návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea. Do zahrady za hospitálem se též vrátilo 144 bylinkových záhonů. Podle vyjádření odborné poroty dosáhla obnova hospitálu Kuks těch nejvyšších kvalit a její víceoborový a mezioborový přístup by měl sloužit jako přesvědčivý příklad pro jiné projekty v Evropě.

Edukační projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví si za finančního přispění Ministerstva kultury kladl za cíl vytvořit kvalitní systém vzdělávání a vyučování v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Cílovými skupinami projektu byly školní kolektivy ve věku od 4 do 18 let, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami. Do systému byla zapojena edukační centra, která vznikla v první etapě projektu v roce 2012 na sedmi místech v ČR tak, aby byla zajištěna jejich co nejširší dostupnost. V dalších etapách se postupně zapojovaly památkové objekty napříč republikou. Na kvalitní didaktickou přípravu a zpracování programů dohlíželi v řešitelském týmu zástupci pedagogických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně spolu s dalšími odborníky na vzdělávání. Celý projekt měl zásadní efekt. NPÚ díky těmto vzdělávacím aktivitám může zásadně zkvalitňovat další péči o kulturní památky. Především ale skrze ně pomáhá široké veřejnosti lépe porozumět našemu historickému dědictví a hlouběji vnímat společnou národní a evropskou kulturní identitu.

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje nevládní organizace Europa Nostra. Oceněny jsou nejlepší projekty z oblasti restaurování kulturních památek, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace. Tímto způsobem cena přispívá k upevnění povědomí o kulturním dědictví jako strategickém zdroji evropské ekonomiky a společnosti. Cena se uděluje za podpory programu Evropské unie Kreativní Evropa.

Europa Nostra je panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců. Organizace zahrnuje více než 40 evropských zemí, a je důležitým hlasem občanské společnosti v oblasti ochrany a podpory evropského kulturního a přírodního dědictví. Europa Nostra byla založena v roce 1963.

Zdroj: Národní památkový ústav