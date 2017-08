Výstava v pražském Paláci YMCA oslaví 125. let basketbalu

Historii basketbalu, svezení v jednom z nejstarších páternosterů v Praze i možnost hodit si míč na basketbalový koš nabídne od 9. září do 10. října 2017 výstava s názvem „Od broskví k basketu“ v pražském Paláci YMCA v ulici Na Poříčí 12. Basketbal slaví letos totiž už 125. narozeniny. Jeden z nejpopulárnějších sportů na světě přitom vznikl právě díky sdružení YMCA, největší a nejstarší mládežnické organizaci na světě, jejíž pobočka u nás s přestávkami působí už od dob první republiky. Výstava bude v Paláci YMCA otevřena každý den od 8 do 20 hodin, vstup na ni je zdarma.

Zakladatelem basketbalu se stal v roce 1891 James Naismith, učitel na „ymkařské“ sportovní škole ve Springfieldu ve Spojených státech. Aby mohli jeho studenti sportovat i v zimě, Naismith vymyslel novou hru s třinácti jednoduchými pravidly, spočívající v házení míčů do dřevěných košů pro sběr broskví. A právě před 125 lety, v roce 1892, nahradily koše na broskve koše upletené z drátu, jimiž míč mohl propadávat – do té doby z nich totiž balóny vyndávali studenti stojící na žebřících… Tak se narodil basketbal neboli košíková, nová kolektivní míčová hra. K jejímu rychlému rozšíření přispělo, že víc než síla hráčů v ní rozhodovala jejich obratnost a schopnost rychlé přihrávky. A také, že jí mládež mohla holdovat i v tělocvičnách bez ohledu na nepřízeň počasí.

Výstava v Paláci YMCA nabídne dosud neznámé fotografie z historie tohoto sportu u nás, včetně snímků zachycujících počátky ženské košíkové. Expozici na hlavním schodišti budovy si návštěvníci můžou prohlédnout i při jízdě jedním z nejstarších páternosterů v Čechách. V mezaninu bude instalován také basketbalový koš. „Nejen lidé z firem, kteří u nás mají pronajatou kancelář, ale i každý návštěvník paláce si tu bude moci vyzkoušet svoji přesnou mušku,“ říká Petra Otřísalová, ředitelka Paláce YMCA. Ten byl v roce 1928 původně postaven jako moderní ubytovna svobodných mladých mužů. Na dobré adrese v centru Prahy se už dnes nebydlí, sídlí tu ale mnoho firem a institucí. A výtěžek z pronájmů jde stále na dobrou věc - na práci s dětmi a mládeží, o jejichž volný čas se YMCA už od dob svého založení stará.

YMCA v čele pelotonu

Díky YMCA se u nás postavily desítky hřišť, sportovišť a bazénů. Vzhledem k výbornému vybavení (a také výborným vedoucím) se staly oddíly YMCA vůbec prvními reprezentanty Československa v basketbalu a účastnily se v roce 1936 letní olympiády v Berlíně. Nejúspěšnější oddíl Uncas nesl jméno po indiánském náčelníkovi. V košíkové neměla YMCA konkurenci až do druhé světové války.

Výstava připomíná i to, že basketbal a volejbal se za již první republiky hrály právě v Paláci YMCA i na ojedinělém hřišti přímo na střeše šestipatrové budovy. „Místem sportu zůstává památkově chráněný palác z roku 1928 i dnes. Kromě plaveckého bazénu, který patří k nejdéle fungujícím krytým halám v Praze, je v paláci v provozu také velké Sportcentrum. A veřejnosti je otevřena i tělocvična s visutou běžeckou dráhou s klopenými zatáčkami, na níž trénovala třeba zlatá olympijská medailistka Věra Čáslavská,“ vypráví Petra Otřísalová.

Sportem k mužnosti

„Dobrý sportsman nikdy nešidí, aby dosáhl vítězství, nikdy nepoužije nečestných výhod. Ale z druhé strany rád použije každé čestné výhody a dává do hry tělo, srdce i duši,“ hlásal Lewis W. Reiss, ředitel tělovýchovy YMCA ve 30. letech v Československu. V této organizaci totiž nikdy nešlo jen o samotnou fyzickou aktivitu, důležitou roli hrála vytrvalost, překonání sebe sama a úcta k protihráčům. Sport v YMCA tak vždycky znamenal více, než jen zábavu a zápolení. Jeho prostřednictvím se z chlapců stávali muži. „Tělesná výchova, to není jen trénování svalů, ale i výchova k citu, mravnosti a charakteru,“ zdůrazňuje Petra Otřísalová. Propojení péče o tělo, duši a ducha je ostatně i to, co symbolizuje znak YMCA v podobě červeného rovnostranného trojúhelníku.

Děti a mládež v centru zájmu

Díky svému přínosu pro rozvoj sportu u nás je YMCA členem Českého olympijského výboru. Ale YMCA není jen sport. V Paláci působí také Mateřská školka YMCA, která v duchu ymkařské tradice probouzí u dětí zájem o sport – ne ovšem ten výkonový, ale o sport provozovaný s radostí a v duchu fair play. Školka také celoročně využívá vše, co jí šestipatrový Palác YMCA nabízí: vedle tělocvičny především bazén a saunu.

„Záslužnou práci s mladými lidmi odvádějí také nízkoprahová centra, v nichž se pracovníci z YMCA setkávají s dětmi a mládeží, která je ohrožená chudobou, problémy v rodině či sociálním vyloučením,“ doplňuje Otřísalová, která dnes dohlíží mimo jiné na to, aby všechny výnosy z paláce sídlícího na prestižní adrese v Praze Na poříčí směřovaly tam, kam mají: na podporu práce s dětmi a mládeží nebo na opravu a údržbu spravovaných objektů.

YMCA jako křesťanské sdružení mladých lidí vznikla již v roce 1844. V Česku působí s přestávkami již od roku 1921. „YMCA je úzce spojována se sportem. Když se třeba ve Spojených Státech zeptáte někoho na to, co je to YMCA, řekne vám, že je to plavecký bazén nebo tělocvična ve vedlejší ulici. Ale tato největší, nejstarší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě toho dělá mnohem více. Pořádá mimo jiné letní tábory a ke specifickým programům patří Tensing, hudebně-kreativní aktivita pro náctileté,“ uzavírá Petra Otřísalová.

Internetové stránky

Víte že…?

YMCA byla organizací, která do Československa kromě táborů, osvětové činnosti a organizovaného trávení volného času přinesla i další nové sporty jako například lukostřelbu.

V bazénu v Paláci YMCA v Praze se konalo první mistrovství Československa ve skocích do vody z prkna.

Také volejbal vznikl díky YMCA. Jeho „otcem“ se stal v roce 1895 Wiliam G. Morgan z Holyoke YMCA v americkém státě Massachusetts. Morgan se s Naismithem znal a kolegův úspěch s basketbalem ho inspiroval. Spojil určité prvky právě basketbalu, tenisu a házené a povedlo se mu vytvořit bezkontaktní halový míčový sport hraný přes síť, při kterém hrozilo jen málo zranění. Novou hru nazval nejprve mintonette. O rok později se začal používat dnešní výraz volejbal čili odbíjená.

Další míčová hra, kin-ball, se hraje s obřím balonem neboli „velmíčem“. „Ymkaři“ ho hráli už ve 20. a 30. letech minulého století. Za jeho mateřskou zemi se považuje Kanada.

Dnes populární futsal vznikl v roce 1930 v uruguayské YMCA. Pravidla pro sálový fotbal o pěti hráčích na každé straně navrhl učitel tělesné výchovy Juan Carlos Ceriani – právě pro utkání ymkařské mládeže. I díky futsalu později získali svoji vytříbenou techniku největší brazilské fotbalové hvězdy jako Pelé, Ronaldinho a další.

V České republice YMCA znovu ožila v roce 1990. V současnosti v zemi funguje 26 poboček v 11 krajích. YMCA (YoungMen's Christian Association) je nejstarší a největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. Má 58 milionů členů ve 119 zemích světa. Organizace stojí na křesťanských principech vzájemné pomoci, je ale otevřená pro všechny mladé lidí bez ohledu na národnost či vyznání Na rozdíl od Sokola nebo Orla je YMCA organizací s působností po celém světě, což jejím členům dodnes přináší řadu zajímavých možností – vzdělávacích programů, mezinárodních táborů a výměnných pobytů, často spojených z možností dobrovolnické práce.