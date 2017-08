Výstava přiblíží projekty nominované na Českou cenu za architekturu

Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví Plasy hostí od 17. srpna do 27. listopadu 2017 ve svých venkovních prostorách před Expozicí stavitelství výstavu nominací 2. ročníku České ceny za architekturu.

Letos bylo do soutěže přihlášeno 249 prací, ze kterých sedmičlenná mezinárodní porota vybrala a do užšího výběru nominovala 42 projektů. Ty si mohou zájemci prohlédnout až do 27. listopadu na výstavě v Centru stavitelského dědictví.

V tentýž den, kdy výstava v Plasích skončí, budou v Praze vyhlášeny výsledky soutěže.

Česká cena za architekturu je prestižní soutěžní přehlídka, která je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která vybere pět až deset finalistů a držitele hlavní ceny.

Vstup na výstavu je zdarma.

