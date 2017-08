Malované miniatury doplní pražskou výstavu Manola Blahnika

Dvacet malovaných miniatur kostýmů ze schwarzenberských sbírek zámku Český Krumlov doplní výstavu Manolo Blahnik: The Art of Shoes, která mapuje tvorbu světoznámého návrháře obuvi od 70. let až po současnost. Výstava je otevřena v pražském Museu Kampa od 11. srpna do 12. listopadu.

Blahnika, který patří mezi nejvlivnější postavy současné módy. Z celkového počtu více než třiceti tisíc unikátních modelů Blahnik společně s kurátorkou výstavy Cristinou Carrillo de Albornoz vybrali pro pražskou výstavu 212 párů bot a osm desítek originálních návrhů a kreseb.

Výstava je rozdělena do šesti částí podle inspiračních zdrojů umělce. V části nazvané Gala, v níž jsou vystaveny nejfantasknější modely a boty z filmu Marie Antoinetta režisérky Sofie Coppoly z roku 2016, se představí i dvacet malovaných miniatur ze sbírek zámku v Českém Krumlově.

Ojedinělá kolekce kvašů na pergamenu čítá celkem šedesát kusů a pochází z 1. poloviny 18. století. Obrázky zachycují rozmanité úbory z Evropy i vzdálenějších končin světa.

Krumlovské miniatury si lze prohlédnout přímo v Museu Kampa do 11. listopadu, nebo v česko-anglické publikaci autorek Kateřiny Cichrové, Vicki Ann Cremony a Leckteří národové. Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov / Plusieurs Nations. The Schwarzenberg Collection of Costume Miniatures in Český Krumlov Lenky Novákové, kterou lze zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu.

Tisková zpráva Národního památkového ústavu a Musea Kampa.