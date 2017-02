Svědectví z Osvětimi, kterému nikdo nevěřil

Alfrédu Wetzleri a Rudolfovi Vrbovi se podařilo téměř nemožné – utéct z Osvětimi. Chtěli světu podat svědectví o hrůzách koncentračních táborů. Svět ale před jejich svědectvím zavřel oči. Neuvěřitelný příběh dvou mužů, kteří bojovali za pravdu navzdory všem, uvede Česká televize v dokumentu 32 utajovaných stran – Zpráva z pekla, v úterý 28. února ve 21.00 hodin na obrazovkách ČT2.

Pravděpodobnost, že se jim podaří utéct z koncentračního tábora v Osvětimi, byla mizivá. Přesto se jim to povedlo. Po třech týdnech se dostali do relativního bezpečí židovské komunity v Žilině, ale pocit, že mají vyhráno, ihned vyprchal. I tady jim stále hrozila smrt. Věřili, že jejich svědectví může zastavit deportace maďarských židů. Masovému vraždění však nedokázali zabránit. Nikdo totiž nechtěl o zvěrstvech nacistických táborů smrti ani slyšet. „Na základě tohoto příběhu film odkrývá dosud nepublikované informace o tom, jak na existenci plynových komor reagovala židovská obec nebo jak spojenečtí letci prohlásili o Osvětimi, že to jsou jen ubikace pro dělníky blízké továrny. Velení spojeneckých vojsk zase tvrdilo, že příjezdové trasy do Osvětimi nebylo možné bombardovat a tím zamezit hromadnému přísunu vězňů, a to z důvodu příliš velké vzdálenosti. Továrnu na chemické preparáty, vzdálenou jen šest kilometrů od koncentračního tábora, se ale bombardovat dařilo,“ říká režisér Ján Novák.

Útěk z vyhlazovacího tábora se odehrál v dubnu 1944. Vrba a Wetzler nakonec napsali zprávu o 32 stranách, která se dostala do Vatikánu k papeži, k prezidentu Rooseveltovi, premiéru Churchillovi a novinářům. V květnu o Osvětimi i zprávě samotné informovala britská BBC, v červnu pak New York Times. Spojenci ale nepodnikli nic, aby deportace zastavili. Této politice se začalo říkat „spiknutí ticha". „Příběh našeho filmu má vyústění v roce 1984. Tehdy jeden z mužů, kteří z Osvětimi utekli, byl v Torontu jako korunní svědek obžaloby proti popírači holocaustu. A i přes to, že to byl on, kdo přinesl zprávu o plynových komorách, onen soud prohrál. A muž, který tvrdil, že plynové komory nikdy neexistovaly, odešel od soudu jako svobodný muž,“ uzavírá Ján Novák.

režie, scénář: Ján Novák // dramaturgyně: Lenka Poláková // hlavní kameraman: Miroslav Souček // kreativní producentka: Lenka Poláková