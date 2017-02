Historický kamenný most projde opravou

Historický kamenný most v Rabštejně na Plzeňsku, který byl postaven před téměř 700 lety, projde kompletní opravou. Financovat ji bude Plzeňský kraj, práce by měly být hotové za osm měsíců.

Podle projektu čeká most oprava konstrukce a výměna izolace a odvodnění. Práce by měly skončit ještě letos. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejstarších památek na severním Plzeňsku, byla příprava opravy mostu náročnější než obvyklé rekonstrukce mostů. Technickou památku na krajské silnici druhé třídy od Žihle do Manětína nebo Žlutic poškodila hlavně těžká nákladní doprava. Do mostu zatéká a poškozené jsou i římsy.

Rabštejnský gotický most byl postaven v letech 1335 až 1340. Patří tak k nejstarším mostům v České republice. Vznikl jako součást zemské stezky z Chebu do Prahy přes Loket, Žlutice a Rakovník. Most je dlouhý 55 metrů a široký 4,3 metru.