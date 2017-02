Morový sloup v Letohradě a Choceňská věž ve Vysokém Mýtě nominovány do soutěže Památka roku 2016

Do soutěže Památka roku 2016, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, bylo v letošním roce přihlášeno 44 objektů, z toho tři z Pardubického kraje. V kategorii "menší" ( tedy rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) zastupovaly Pardubický kraj Piaristická škola v Moravská Třebová a morový sloup v Letohradě, který postoupil spolu s Choceňskou věží ve Vysokém Mýtě nominovanou v kategorii "velká" (tj. rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) do celostátního kola soutěže.

Morový sloup v Letohradě představuje vedle barokního zámku a farního kostela se vzácnou štukovou výzdobou třetí nejcennější městskou památku. Sloup vznikl v roce 1721, jeho výška dosahuje 13, 5 metru a dominuje mu pozlacená socha Panny Marie, jež byla v uplynulých letech spolu se zbytkem stavby podrobena nejrozsáhlejším restaurátorským pracem za posledních sto let.

Rozsáhlou obnovou prošla i Choceňská věž ve Vysokém Mýtě, jejíž krov byl napaden dřevokaznými houbami a tesaříkem krovovým. Výjimečnost opravy spočívala především v unikátní a zároveň náročné obnově krovu a šindelové střechy barokní báně. K obnově věže město přistupovalo s velkým důrazem na zachování původních prvků a dodržení starých technologií. V makovici na báni Choceňské věže byly při jejím snímání nalezeny vzkazy staré 132 let, vypovídající o osobě tesaře, který báň opravoval, i o reáliích doby, ve které žil. Po restaurování byly do makovice spolu s kopiemi těchto vzkazů vloženy současné noviny, informace i předměty.

Obě zmíněné památky budou zastupovat Pardubický kraj v celostátním kole soutěže, přičemž slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v Luhačovicích 23. března 2017. Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být kupříkladu stavby typu zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, stejně jako obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor, park ad.

.