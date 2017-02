Polná nominována za kraj Vysočina na titul Historické město roku 2016

Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul Historické město roku 2016 bude za kraj Vysočina usilovat město Polná. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2017 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Hodnotící odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči vyhodnotila přihlášky pěti měst - Brtnice, Jemnice, Polné, Telče a Třebíče. Jako krajský vítěz bylo komisí vyhodnoceno město Polná, na druhém místě se umístilo město Brtnice, na třetím místě Jemnice a Telč a na čtvrtém místě Třebíč.

Polná byla Historickým městem roku 2006; nicméně za deset let je v Polné viditelný další posun v péči o památkové hodnoty města.

Z významných akcí lze uvést především obnovu chrámu Nanebevzetí Panny Marie, obnovu Karlova náměstí a bývalého židovského ghetta, obnovu Husova a Sezimova náměstí a obnovu areálu bývalého hradu, resp. zámku. V roce 2012 a 2014 se město Polná stalo krajským vítězem Kraje Vysočina v této soutěži. Obnově a zachování architektonického dědictví věnuje Polná maximální pozornost a péči. Že se památky opravují, je vidět na první pohled.



Za posledních 13 let byla provedena regenerace všech tří náměstí a obnova více než 32 fasád měšťanských domů, které směřují do náměstí. Město Polná kontinuálně, dlouhodobě a systematicky pracuje na obnově městské památkové zóny. Také intenzivně spolupracuje a komunikuje s obyvateli v městské památkové zóně a motivuje je k obnově dalších objektů. V minulých letech se podařilo opravit i sakrální památky a to jak v římskokatolické farnosti, tak i památky židovské komunity, které jsou přístupné návštěvníkům.

Za povšimnutí stojí i nadstandardní spolupráce města s církví, které se odráží nejen v památkové péči, ale i ve společenském životě. Zásadním počinem v roce 2016 bylo restaurování dvou kašen a především I. etapa restaurování varhan v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie.