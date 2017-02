František Josef I. v Olomouci

V olomouckém Vlastivědném muzeu je do 19. února k vidění výstava, která mapuje návštěvy rakouského císaře Františka Josefa I. v Olomouci. Tyto návštěvy sehrály v životě panovníka i dějinách monarchie důležitou roli.

Výstava byla připravena loni ke 100. výročí úmrtí Františka Josefa I. (1830–1916). Rakouský panovník setrval na trůně dlouhých 68 let a řadí se tak k nejdéle vládnoucím panovníkům v historii. Právě v trůnním sále Arcibiskupského paláce v Olomouci se 2. prosince 1848 ujal tehdy osmnáctiletý arcivévoda František Josef vlády a od této doby začal vystupovat jako císař pod jménem František Josef I. Nebylo to však poprvé, co do Olomouce ještě jako arcivévoda zavítal. Hradbami chráněnou pevnost měl možnost poznat již při svém prvním krátkém pobytu ve 14 letech. O dva roky později si ve městě rovněž procvičoval dovednosti a znalosti z vojenské výchovy. Středem panovníkova zájmu se Olomouc stala poté ještě několikrát. Hned v 50. letech 19. století si ji opakovaně zvolil jako místo politického jednání s ruským carem Mikulášem I. a přihlížel tamním velkolepým přehlídkám a cvičením rakouské armády. Krátce se ve městě zastavil i v roce 1866 v rámci návštěv míst dotčených boji po prohrané prusko-rakouské válce. Mimo oblíbené vojenské manévry vyplňovaly program císařových olomouckých pobytů také prohlídky zdejších ústavů a institucí. Kromě průběhu a podoby návštěv seznamuje návštěvníky výstava s vybranými aspekty císařova života a prozrazuje, kde František Josef I. při svých pobytech v Olomouci bydlel, jak se bavil, jakou zvěř v okolí Olomouce skolil či jak se zde slavila jeho výročí. Návštěvník se může těšit také na autentické předměty z osobního majetku císaře, jako například na císařův dětský stolek, či jeho maršálskou uniformu. Nechybějí ani památeční předměty – pero, kterým se císař v Olomouci podepsal, nebo terč, do kterého vystřelil. Instalaci sbírkových předmětů doprovází interaktivní koutky pro děti i dospělé. K výstavě muzeum vydalo rovněž katalog.