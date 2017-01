Historické město roku 2016 - za Karlovarský kraj soutěží dva kandidáti

Stejně jako v minulých letech byla i v letošním roce Ministerstvem kultury ČR vyhlášena soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Za Karlovarský kraj se do soutěže přihlásila dvě města – Karlovy Vary a Teplá.

Hodnotící komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti zvolí do konce ledna 2017 vítěze krajského kola, který postoupí do celostátního kola. Nejpozději do 15. března 2017 celostátní komise určí celkového vítěze soutěže, který se stane držitelem titulu Historické město roku 2016.

Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2017 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón spolupořádá Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž se koná každoročně od roku 1994.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl ustaven v roce 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí.