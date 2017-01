Rychle a úsporně – průvodce módou posledních 200 let

Šaty dělají člověka, to se přece ví. Na konci minulého roku vydala Grada dvě knihy věnované historii módy. Móda v kruhu času představuje fenomén retro a dívá se o dvě stě let zpět, aby ukázala, jak se odívání měnilo a co ho ovlivňovalo a inspirovalo.

Kniha se na svém začátku zamýšlí nad tématem retro a vintage a vysvětluje rozdíly mezi oběma označeními. Dotýká se ale především proměny módy v čase – jaké historické změny ovlivňovaly odívání a chápání oděvu. Zvlášť je také věnovaná kapitola inspiracím přicházejícím z Asie.

Části věnované časovému vývoji v oblékání ukazují, co bylo pro dané desetiletí typické, vždy je doplněno zajímavým obrazovým materiálem. Zvláště kapitola o doplňcích je skvěle zpracovaná – na jedné straně historický kousek, na straně druhé jeho novodobý redesign.

V kapitolách se také autoři zmiňují o konkrétních módních návrhářích, ale většinou jen o těch zahraničních, o těch z domácího prostředí se moc nedozvíme. Přestože dlouhá léta byla československá móda pod diktátem státu, přece jenom by bylo vhodné v historickém přehledu zmínit, jak tehdejší módní, nebo spíše oděvní, průmysl fungoval.

Obrazový materiál je krásně zpracovaný, prohlížet si jej je opravdu zážitek. Mám radost z toho, že jsou zde zařazeny i oděvy vytvořené vlastní domácí tvorbou. Kvalitou obrazová příloha mírně převažuje předložený text, který je místy trochu nejasný. Pro člověka, který se módou profesionálně nezabývá, je to těžké čtení, které navíc působí, že se při jeho tvorbě „šilo horkou jehlou“.

Pokud by čtenáři měli zájem poznat historii módy v našem prostředí s propracovaným kulturně-historickým textem, dobovými texty z tehdejších časopisů, doporučila bych druhou knihu o módě z nakladatelství Grada, a to Móda za železnou oponou autorky Konstantiny Hlaváčkové, která byla vydaná společně s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Móda v kruhu času/Retro - 200 let inspirací

Autor: Burianová Miroslava a kolektiv

Žánr: historie/móda

Nakladatelství: Grada

Rok vydání: 2016

Počet stran: 208

Hodnocení: 75 %

Zdroj foto: www.grada.cz

http://www.grada.cz/moda-v-kruhu-casu_9315/kniha/katalog/