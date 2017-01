Památky Velké Moravy a odkaz hudebního skladatele Bohuslava Martinů usilují o označení Evropské dědictví

Do boje o označení Evropské dědictví (European Heritage Label) vyšle Česká republika památky Velké Moravy a odkaz Bohuslava Martinů. Jedna z národních nominací se pak může zařadit mezi několik málo pamětihodností, jež titul letos získají. Cílem označení je především propagace evropského rozměru dané památky a zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které její význam dokážou sdělit veřejnosti.

Označení Evropské dědictví má upozornit na příklady přírodního a kulturního dědictví, včetně nehmotného, které sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy či pomáhají evropským občanům poznávat historii Evropy a společné kulturní dědictví založené na společných hodnotách, jako jsou demokracie a lidská práva.

Výběr pamětihodností, které ponesou označení Evropské dědictví, probíhá ve dvou fázích. Nejprve národní porota (v ČR složená z pěti odborníků různých kulturních institucí jmenovaných ministrem kultury) provede výběr maximálně dvou vybraných uchazečů, které země vyšle do celoevropského kola do Bruselu. Zde třináct nezávislých odborníků, jmenovaných Evropským parlamentem, Evropskou radou, Evropskou komisí a Výborem regionů, provede konečný výběr. Označení Evropské dědictví však mohou udělit nejvýše jedné pamětihodnosti z každého členského státu. Další kolo udílení označení Evropské dědictví se bude konat v roce 2019. Národní porota vybírala celkem ze sedmi uchazečů. Kromě památek Velké Moravy a odkazu hudebního skladatele Bohuslava Martinů se o národní nominaci ucházel soubor realizací Adolfa Loose v Plzni, Klášter Broumov – krajina Broumovska, hrad Templštejn, tradiční vodoléčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze a Židovské muzeum v Praze.

Historie EHL sahá do roku 2006, kdy vzniklo jako mezivládní iniciativa 17 evropských států. O pět let později byla původní iniciativa přijata rozhodnutím Rady Evropy a Evropského parlamentu pod názvem European Heritage Label s cílem propagovat evropský rozměr pamětihodností, jejich zpřístupnění co nejširší veřejnosti a zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které vyzdvihují úlohu a místo pamětihodnosti v evropských dějinách. V roce 2015 proběhlo první řádné výběrové řízení, jehož se zúčastnila i Česká republika. Prvním českým statkem, který byl na prestižní seznam zapsán, se stal přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.