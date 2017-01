167 dní nezvratného pekla

Nakladatelství Academia ve své edici Judaica vydala knihu Rozpad židovského života s podtitulem 167 dní druhé republiky. V publikaci se sešly příspěvky předních českých historiků, literárních historiků nebo kulturních antropologů a ve svých textech přibližují život židovského obyvatelstva z různých pohledů v dotčeném období.

Na konci září v roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, která opravňovala Hitlera k zabrání Sudet. Mnozí věřili, že postoupením našeho území zajistí mír a odvrátí válečný konflikt. Z historie víme, že to byl ale velmi mylný a naivní pohled. Od podepsání dohody do vyhlášení autonomního Protektorátu Čechy a Morava nastalo období, které nazýváme druhou republikou, a kterému se podle autorů knihy odborníci dostatečně nevěnují.

Ve druhorepublikovém tisku se objevují karikatury Edvarda Beneše jako symbolu demokracie. Češi se vymezují jako národ, najednou „my“ neznamená obyvatelé stejného území, které hostilo mnoho jiných národností, najednou jsou to jen „praví Češi“, ke kterým například nepatří lidé židovské víry nebo židovského původu, přesto, že hovoří česky a zapojují se do běžného života a národních událostí.

V knize se tak objevují příspěvky k tématu z různých oborů. Jak se projevila advokátní komora v druhé republice a jak se dá rozebrat literární tvorba Jakuba Demla a najdete zde i další pohledy na toto krátké historické období plné změn a především nenávisti a mála těch, kteří se dokázali svým názorem a postojem postavit většině.

Viktor Fischl se podivuje: „Co chceme kritizovat a se nás bolestně dotýká, je skutečnost, že do dnešního dne neměl ani jediný z českých vzdělanců, ani ti, které jsme pokládali za nejpokrokovější, odvahu vystoupit jasným a mužným slovem proti záplavě útoků, jimž jsme od týdnů vydáváni.“

Tento citát se objevuje v „nejsympatičtější“ kapitole, pokud si vůbec můžeme dovolit takto nazvat kapitolu v odborné knize: „Milena Jesenská a ti druzí. Angažovaný odpor proti antisemitismu za druhé republiky.“ Kapitola ukazuje, že přece jenom se někdo dokázal postavit na odpor většině a formulovat svůj názor (a dokonce to nemusel být mužný hlas!).

Dohromady tak publikace tvoří přehledný historický exkurz do několika měsíců z naší historie. Nicméně slova Pavla Tigrida ukazují, že jsme se od té doby jako národ moc daleko nedostali. „A jak už to v Čechách bývá, i tentokrát hbitě vypuknul hon na viníky: kdo nás do toho dostal? Kdo zavinil naše národní a státní neštěstí? Koho pověsit na stožár hanby? Honba byla na Beneše a „benešovce“, na „hradní“, na „liberály“, na Židy, na emigranty, na socialisty, na falešný humanismus a proradný internacionalismus.“ Nepřipomíná vám to v něčem i dnešní dobu?

Rozpad židovského života/167 dní druhé republiky

Autor: Marcela Zoufalá, Jiří Holý

Žánr: literatura faktu/historie

Nakladatelství: Academia

Rok vydání: 2016

Počet stran: 304

