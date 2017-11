Jak je důležité mít v životě bláznivou kamarádku

Ze sobotního programu přehlídky Severský filmový podzim jsem tentokrát vsadila na slíbenou norskou komedii Staying Alive. Zájem o film byl obrovský a ukázalo se, že v Norsku nevznikají jen děsivé krimi příběhy, ale Norům jdou i takové, při kterých se budete popadat smíchy za břicho.

Marianne (Agnes Kittelsen) je veselá kopa, která baví své okolí v jednom kuse. Dává přednost pohodě a věnování se dětem, než o to, aby to doma vypadalo jako v klícce. Její přítel Håkon (Anders Baasmo Christiansen)je z toho ale trochu na nervy. Aby se rozptýlil, vyráží ven se svým kamarádem Sveinem, ze kterého se pak ale vyklube vafle z účtárny. Tedy, abych to uvedla na pravou míru – kolegyně Frida, která každý pátek v práci chystá pro své kolegy fantastické vafle.

Pro Marianne a její děti nastává nová éra – stěhování, střídavá péče o děti, finanční problémy, ale pořád má svou kamarádku Kristin (Linn Skåber), která z každé vážné situace umí udělat pěknou komedii a nebojí se peprně komentovat své těhotenství.

Staying Alive je osmdesát minut plných neskutečných hlášek a situací, což ocenili všichni diváci v sále pražské Lucerny hlasitým smíchem. Skvělý zážitek z filmu mohou mít diváci ještě v Ostravě, Jeseníku, Jičíně, Veselí nad Moravou, Ústí nad Labem a Zlíně.

Film nabízí celou škálu emocí – od toho nejhlubšího smutku, kdy zjišťujete, že je ve vašem životě všechno naruby, až po uvolnění a uvědomění si, že život jde prostě dál za změněných podmínek. Poznejte, jak dokáže písnička Stayin´Alive od Bee Gees po léta zachraňovat lidské životy.

Další projekce v rámci festivalu najdete na: www.sfklub.cz

Staying Alive

Komedie

Norsko, 2015, 84 min

Režie: Charlotte Blom

Scénář: Charlotte Blom

Hudba: Ola Kvernberg

Hrají: Agnes Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen, Linn Skåber, Nils Jørgen Kaalstad, Anne Marie Ottersen, Johnny Logan

Hodnocení: 100 %

Foto: www.imdb.com