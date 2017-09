Do kin míří dokumentární film o operní pěvkyni a herečce Soně Červené

Ve čtvrtek začal v kinech Týden se Soňou Červenou. Na plátna zamířil nový dokumentární film Olgy Sommerové o světoznámé operní pěvkyni a herečce, jedné z největších osobností české kultury 20. a 21. století. Vybrané projekce filmu byly osobně doprovázeny Soňou Červenou i Olgou Sommerovou, ve středu 6. září se zúčastnily veřejné premiéry v pražském kině Světozor. Dále se na ně mohou těšit návštěvníci kin v Benešově, Velkých Přílepech či Hradci Králové.

Snímek s prostým názvem Červenáje odrazem vzpomínek umělkyně a historickým dokumentem o důležitých momentech její cesty i některých milnících dějin minulého století. Ukazuje fantastickou životní cestu ženy, jež si navzdory nepřízni osudu dokázala vybudovat oslňující kariéru, která je odrazem kulturní historie posledních sedmdesáti let. Plejáda umělců, s nimiž spolupracovala, začíná Janem Werichem, pokračuje přes Herberta von Karajana, Rafaela Kubelíka, Maria del Monaco až k Robertu Wilsonovi, Lou Reedovi či Tomu Waitsovi. Ještě před premiérou film zaznamenal první úspěchy, například v Karlových Varech se mezi diváky stal nejoblíbenějším českým filmem festivalu, a to včetně hraných snímků.

Snímek bude hned od distribuční premiéry 7. září legálně k dispozici online na portálu Aerovod.cz.

Stále činorodá Soňa Červená se pro nadcházející sezónu stala patronkou přenosů z MET a nedávno vydala již třetí knihu “Stýskání zažehnáno” u nakladatelství Academia a je v prodeji v síti jejich prodejen a také v síti prodejen Kosmas a v e-shopu kosmas.cz. Dalším pozoruhodným počinem, dokládajícím šíři talentu i rozsah aktivit velké umělkyně, je CD „Soňa Červená recituje melodramy“, které vydal Radioservis a je k dostání v Radiotéce Českého rozhlasu.

Více informací o akci je k dispozici na: http://bit.ly/Tyden_se_Sonou_Cervenou nebo www.sonacervenafilm.cz.

Trailer k filmu

Soňa Červená se ve filmu zcela otevře režisérce Olze Sommerové. Hovoří o četných příkořích, kterých se jí i rodině dostávalo od nacistů i komunistů a nezastírá poněkud problematické vztahy s rodiči. Nechybí jí ale humor a nadhled a celým filmem prostupují ty nejdůležitější devízy, s nimiž rozvíjela svůj talent: Odvaha, optimismus, cílevědomost a pracovitost. Ve filmu představí svého pradědečka, věhlasného výrobce žesťových nástrojů Václava Červeného, i svého otce, pražského advokáta a zakladatele kabaretu Červená sedma Jiřího Červeného. Také matku, její návrat z otřesných podmínek koncentračního tábora a střet s další totalitou, tentokrát komunistickou, kterou již nepřežila a zemřela za zvláštních okolností v pankrácké věznici. Sonin manžel, pronásledovaný StB, uprchl z Československa.

Ona sama byla považována za nepřátelskou osobu, přestože svoji hvězdnou kariéru začala ve vyprodaném karlínském divadle v Divotvorném hrnci, americkém muzikálu zpracovaném Voskovcem a Werichem. Působila v brněnské opeře, ale cestu do Národního divadla jí zastavily tamní odbory a stranická organizace. Přijala nabídku Státní opery v Berlíně, kde po jediném představení dostala angažmá a záhy také prestižní titul Komorní pěvkyně. Úchvatná barva hlasu, dokonalá příprava, bezvýhradná oddanost jevišti a naprostá spolehlivost výkonů ji brzy proslavily mezi diváky i profesionály.

V létě 1961 ji angažoval šéfdirigent Berlínské filharmonie Herbert von Karajan do Salcburku. Do osudu Soni Červené opět zasahuje historie, tentokrát berlínská zeď. „Ta zeď všechno zazdila, všechny moje plány a naděje. Tak jsem se rozhodla, že tou zdí projdu. Bylo to nejtěžší rozhodnutí mého života, protože můj otec ještě žil, a já věděla, že už ho nikdy neuvidím,“ popisuje ve filmu Soňa Červená. Po útěku na Západ byla Soniným prvním angažmá Carmen v San Francisku, kde zpívala po boku slavného Maria del Monaco a zůstala zde po jedenáct sezón. Vystupovala také v Los Angeles, San Diegu, Seattlu a Chicagu, v operních domech od Palerma a Říma po Rouen a Glyndebourne. Červenou zavedlo účinkování do milánské La Scaly, do pařížské Velké opery, sedmkrát se objevila v Bayereuthu.

V San Francisku a na několika dalších scénách učila sólisty česky Janáčkovu Její pastorkyni. Všechna Janáčkova díla přeložila zároveň do angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Po uzavření čtyřicetileté operní dráhy získala nabídku prestižního činoherního divadla Thalia z Hamburku. Hlavním režisérem se jí stal Robert Wilson a hudebními skladateli Tom Waits a Lou Reed. V jejich muzikálu The Black Rider zaujala obecenstvo pěti kontinentů.

Po třiceti letech emigrace se Soňa vrátila do Prahy, aniž ztratila svoji perfektní češtinu: „Všechno mi vzali, ale svoji rodnou řeč jsem si vzít nenechala.“ Ve svých 77 letech započala svoji druhou českou kariéru. Dosud účinkovala v pěti operách v Národním divadle. Březinovu a Nekvasilovu operu o procesu s Miladou Horákovou Zítra se bude… sama iniciovala, právě tak jako operu 1914, u které požádala amerického režiséra Roberta Wilsona, aby se jí ujal ve svém třetím pražském hostování. V předchozí Wilsonově činoherní inscenaci Čapkova dramatu Věc Makropulos ztvárnila hlavní roli.

Producent: Pavel Berčík - Evolution Films, s.r.o.

Koproducenti: Česká televize - TPS Aleny Müllerové, Nadace DrAK Museum Montanelli - Dadja Altenburg-Kohl, Pubres s.r.o. - Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská

Film vznikl za podpory Státního fondu kinematografie

SEZNAM KIN TÝDNE SE SOŇOU ČERVENOU

Kino Pilotů Praha

Radotín Praha

Světozor Praha

Aero Praha

Bio Oko Praha

Sokol Nymburk

Kino Velké Přílepy

Na Fialce Říčany

Světozor Třeboň

Portyč Písek

Svět Tábor

Slavia Mariánské lázně

Čas Karlovy Vary

Drahomíra Karlovy Vary

FK Plzeň Plzeň

Městské kino Nový Bor

Junior Jablonec nad Nisou

Hraničář Ústí nad Labem

Biograf Český ráj Jičín

Vesmír Náchod

Kino 70 Dobruška

Jitřenka Semily

Vesmír Svitavy

Svět Dvůr Králové nad Labem

Vlast Janské Lázně

Vesmír Trutnov

Městské kulturní středisko Úpice

Střelnice Králíky

Lucerna Brno

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Centrum Havířov

Panorama Klimkovice

Metropol Olomouc

Luna Ostrava

Hvězda Přerov

Vatra Vsetín

Art Ostrava