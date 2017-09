Padla první klapka hvězdně obsazeného filmu Jiřího Vejdělka TÁTOVA VOLHA

V úterý 29. srpna padla v Kouřimi první klapka nového českého filmu TÁTOVA VOLHA režiséra Jiřího Vejdělka a producenta Tomáše Hoffmana. Ti se opět setkávají po úspěšné romantické komedii Bezva ženská na krku a jsou podepsáni pod takovými diváckými hity jako Ženy v pokušení či Muži v naději.

Jiří Vejdělek krátce přibližuje svůj nový film: "Tátova volha je vlastně taková cesta po ženském osudu. Emotivní střídá komické, dramatické se často mění v úsměvné a naopak. Podobně jako kdysi ve Václavovi i tady rozhýbávají děj vypjaté rodinné vztahy a mně stejně jako tentokrát láká možnost silným příběhem oslovit diváky a dát šanci velkým hereckým osobnostem, aby zazářili při ztvárnění skvěle napsaných charakterů."

Eva (Eliška Balzerová) je kostýmní výtvarnice, bonvivánka a manželka šarmantního Ludvíka, který však velmi nečekaně a bez rozloučení umře. Tak nečekaně, že jí nestačí říct, že kromě jejich společné dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová) měl ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačují pečlivě ukryté dopisy, které Tereza náhodou objeví. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat. S Ludvíkem si vždycky všechno říkali, o svých milencích a milenkách měli vzájemně přehled, a kdyby nějaký nemanželský syn existoval, určitě by o něm věděla jako první. Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku tajemného nevlastního bratra upne. Přemluví svoji matku, aby se společně vydaly po stopách Ludvíkových milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a zjistily o jeho tajemství víc. Na cestu vyrážejí Ludvíkovým veteránem Volha GAZ 21.

Režisér Jiří Vejdělek je i spoluautorem scénáře: „Původní scénář Tátovy volhy napsala Iva K. Jestřábová, a když jsem text poprvé četl, říkal jsem si: konečně autorka, která dokáže napsat ženské postavy tak zajímavě, že to baví i mě jako muže. Bylo cítit, že Iva píše o věcech, které dobře zná, a kterým rozumí a o tom, co má nažité. Byl v tom cit i pravda.“

Další výzvou pro Jiřího Vejdělka bylo setkání se špičkovými hereckými osobnostmi: „Přiznávám, že do režie TÁTOVY VOLHY jsem se pustil ze žárlivosti. Přeci jsem nemohl připustit, aby nějaký jiný chlap měl šanci obsadit takové talentované a krásné dámy jakými jsou Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová nebo Emilia Vášaryová a užívat si to s nimi potom na place. A to nemluvím o ústřední dvojici matky a dcery, kterou jsem nabídl Elišce Balzerové a Tatianě Vilhelmové.“

V dalších rolích se představí: Martin Myšička v roli manžela Terezy (Tatiany Vilhelmové), Boleslav Polívka v postavě nejlepšího kamaráda Ludvíka, dále diváci uvidí Janu Plodkovou či Václava Neužila.

Důležitou roli v příběhu rovněž sehrává auto Volha Gaz 21 přezdívaná Carevna, jak přibližuje Jiří Vejdělek: „Je to vůz manžela Elišky Balzerové Ludvíka. Opečovávaný veterán, kterého si ženami obletovaný jazzový trumpetista Ludvík kdysi koupil z recese. Potom ho upravil, aby co nejvíc připomínal spíš americký koráb silnic než ukrajinské auto. A jak říká postava Elišky Balzerové: „…ta volha je jediná sokyně, na kterou kdy žárlila.“

Natáčení, které potrvá do konce září, proběhne v atraktivních lokacích. Filmový štáb v čele s kameramanem Vladimírem Smutným bude například k vidění v jabloňovém sadu na statku Štampach na Kokořínsku.

Film TÁTOVA VOLHA, jehož producenty jsou Tomáš Hoffman a Jiří Vejdělek, bude mít premiéru 8. března 2018. Do našich kin snímek uvede distribuční společnost CinemArt.