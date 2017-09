ZKRÁTKA KRAŤAS - Nejlepší krátké animované filmy ve střední Evropě aneb Animace, co není pro děti…

Pod názvem „Zkrátka kraťas“ vstoupí do českých kin 21. září 2017 výběr nejzajímavějších krátkých animovaných filmů nadějných mladých filmařů ze zemí střední a východní Evropy. Jde o současnou tvorbu posledních dvou let, zahrnující abstraktní experiment i černou komedii Happy End z užšího výběru na Oscary loňského roku.

Pásmo o celkové délce 69 minut tvoří 11 krátkých filmů ze 6 zemí: kromě dvou „domácích“ zástupců také Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Z českých snímků jde o zmíněný Happy End absolventa FAMU, režiséra, scenáristy a kameramana Jana Sasky; a o výtvarně nápaditý snímek „Čím víc vím“ režiséra a scénáristy Marka Náprstka.

Vzhledem k vážnějším tématům a zaměřením na abstraktní umění je kompilace určená spíše pro dospělé diváky, kteří touží objevit díla nejtalentovanějších středoevropských studentů, absolventů a začínajících tvůrců. „Krátkometrážní nezávislá animace, kterou výběr prezentuje, ve střední a východní Evropě jen kvete a je rovnocenným partnerem pro zbytek světa. V našich zemích je množství legendárních tvůrců a vycházejících talentů, které čeká slibná kariéra. V tomto případě je situace úplně jiná, než u celovečerní nebo seriálové tvorby. V té krátkometrážní se nám nesmírně daří,“ uvádí Maroš Brojo, ředitel slovenského festivalu animace v Žilině a kurátor projektu, který byl zároveň jedním z porotců v nominacích snímků.

Filmy vybírala komise festivalových dramaturgů ze všech zapojených zemí (tedy zemí Visegradské čtyřky, Slovinska a Chorvatska). Ti hleděli především na výtvarnou stránku, preciznost využití konkrétní animační techniky i hodnotnost obsahu.

Kurátor Maroš Brojo k výběru uvádí: „Asi nejpozoruhodnějším filmem je nesmírně úspěšný Happy End od Jana Sasky, jeden z nejoceňovanějších domácích titulů poslední doby, který to dotáhl až do finále mezi 10 krátkých animovaných filmů na Oscarovém shortlistu. Film nesmírně vtipným způsobem vystihuje středoevropskou venkovskou mentalitu a kreativně si pohrává s motivem zbavovaní se zodpovědnosti přehazováním si horké brambory. Poutavý a vizuálně atraktivní pohled na formy lidské přitažlivosti zase poskytuje maďarský film Noise of Licking s mírně dendrofilním podtónem od autorky Nadji Andrasev. Snímek zaslouženě získal kromě jiných i cenu Cinéfondation na prestižním festivale v Cannes. Film Cowboyland je slovenská westernová groteska hovořící o nekompetenci autorit, ale i samotných lupičů. Ve filmu nakonec samozřejmě na všechny křivdy doplatí relativně nevinný civilista, aby mohl celý cyklus začít znovu,“ prozrazuje Maroš Brojo.

„Je skvělé, že se do běžné distribuce dostává pásmo krátkých filmů, které lze většinou shlédnout jen na festivalových projekcích. Festivaly jsou samozřejmě skvělou příležitostí, ale přece jen spíše pro fanoušky. Proto jsem rád, že se disciplína krátkého filmu vrací do kin, kam na ni může vyrazit každý,“ myslí si Jan Saska, autor Happy Endu, který vloni vyhrál kategorii studentských filmů na festivalu Anifilm.

Za uvedením pásma stojí Asociace animovaného filmu, která je jedním ze zakládajících členů středoevropské tvůrčí platformy Visegrad Animation Forum (VAF). Záměrem je posílení oboru animace v regionu střední a východní Evropy a vytváření příležitostí pro setkání producentů, studií, TV stanic a filmových distributorů. Snímky z pásma „Zkrátka kraťas“ vznikly díky navázané spolupráci v rámci VAF a podpoře Státního fondu kinematografie. Spolu s filmem vypracovala Animace animovaného filmu také speciální edukativní materiál pro pedagogy, jehož cílem je naučit studenty vnímat současný jazyk uměleckých animovaných filmů, vést je k diskuzi nad díly i nad společenskými tématy snímků i ke schopnosti zaujmout vlastní stanovisko a podpořit jejich kreativitu.

Asociace animovaného filmu sdružuje producenty animovaného filmu a zastupuje animační obec ve vztahu k institucím v ČR (Státní fond Kinematografie, Ministerstvo kultury, Česká televize) i v zahraničí, zejména v zemích střední a východní Evropy. Jedním z cílů práce asociace je inicializace procesů, které by vedly k rozvoji animačního průmyslu jako významné součásti kreativních průmyslů v České republice. Asociace animovaného filmu proto vytvořila „Strategický koncept rozvoje oboru animace v České republice“, kde definuje potřebné kroky, vedoucí k nastavení podmínek rozvoje animace v průmyslovém měřítku.

1/ Země kovbojů (Kovbojsko, Cowboy Land)

Slovensko 2015, 5 minut, černobílý kreslený film

Režie: Dávid Štumpf

Vtipná a svižná černobílá groteska variuje typicky westernové prvky. Podle pravidel Divokého Západu musí být každý zloděj potrestán. Ale když slepice rozklová zeď vězení a šerifovi se pokazí kůň, není tu nikdo, kdo by zabránil porušování zákona.

2/ Ploty (Płoty, angl. Fences)

Polsko 2015, 7 minut, černobílý kreslený film

Režie: Natalia Krawczuk

Ptáček v kleci, batole v ohrádce, psi štěkající na sebe přes plot. Náš život se skládá z různých plotů a ohraničení. Někdo zátarasy překračuje, jiný si je kolem sebe staví. Film se zamýšlí nad různými podobami hranic a plotů v našem každodenním životě. Jednoduchý styl černobílé kresby je schopen s nadsázkou reflektovat složité společensko-politické téma hranic, ať už těch skutečných, nebo pomyslných, které omezují vnímání a svobodu člověka.



3/ Kompozice (angl. Composition)

Slovinsko 2015, 4 minuty, bezkamerová animace

Režie: Mitja Manček

Experimentální animace, kterou tvoří čáry vyryté do filmového pásu, jsou pokusem vytvořit co nejužší sepětí zvuku a obrazu filmu. Obě stopy: obrazová i zvuková – jsou totiž tvořeny stejnými čarami. Ve filmu tak slyšíme obraz a vidíme zvuk.

Kompozice získala řadu ocenění, například na pařížském festivalu PIAFF.

4/ Řeky (Rzeki, angl. Rivers)

Polsko, 2014, 3 minuty, loutkový film

Režie: Daria Kopiec

Loutkový film inspirovaný stejnojmennou básní polského nositele Nobelovy ceny Czesława Miłosze je poetickou úvahou nad plynutím času lidského života od narození až k smrti. Svět, v němž řeka jsou dlaně, země je žena a déšť jsou slzy.

5/ Za hranicí (Beyond)

Maďarsko, 2015, 10 minut, stop-motion film, kombinovaná technika (loutky, pixilace, puppetoons)

Scénář, režie: Milán Kopasz

O černých dírách ve vesmíru víme málo. Ale o černých dírách u nás na Zemi víme ještě méně. Symbolický film Milána Kopasze se je snaží objevovat a zachycuje tak několik bizarních postav a situací, které mají zvláštní přitažlivost. Film kombinuje loutky, pixilaci, malbu na obličej a upravuje je v počítači.

6/ Mozaika, valčík splínu (Mozaika, walc śledziony, angl. Mosaic, the waltz of spleen)

Polsko 2015, 4 minuty, barevný kreslený film

Námět, animace, režie: Andrea Guizar

Devět postav v devíti stejných, uzavřených místnostech tančí podivný „valčík splínu“. Chvíle stability, chvíle nachýlení či pádu. Jako by pluli po neklidném moři. Postavy působí jako nádoby, v nichž se přelévají různé nálady jako tekutiny. Andrea Guizar vytvořila devět oživlých obrazů, které tvoří mozaiku lability lidských nálad.

7/ Vlčí hrátky (Vučje igre, angl. Wolf games)

Chorvatsko, 2015, 5 minut, 16+, barevný kreslený film

Scénář, střih, animace, kamera, režie: Jelena Oroz

Kreslený snímek vypráví o složitých a rozporuplných rodinných vztazích, přenesených do svérázného světa divokých zvířat. Tři vlčata čekají na svého otce-živitele a rostoucí hlad v nich vyvolává různé představy. Ty synovské jsou vůči otci agresivní, což může vyjadřovat podvědomou touhu vzepřít se autoritě, zatímco malá vlčice hledá u otce ochranitelskou náruč i náhradu za chybějící matku. Snímek sugestivně zachycuje pocity dětské opuštěnosti, strachu i závislosti dětí na dospělých.

8/ Divné zvuky (A nyalintás nesze, angl. The Noise of Licking)

Maďarsko 2015, 9 minut, kreslená digitální animace

Scénář, animace, režie: Nadja Andrasev

Ženu se zvláštní zálibou v exotických rostlinách neustále pozoruje sousedčin kocour. Jakmile kocour zmizí, žena své perverzní záliby zanechá. Na jaře ji však navštíví podivný muž. Kreslený film je inspirovaný absurdní povídkou Odpuštění (Forgiveness) maďarského spisovatele Adáma Bodora pojednávající o temných stránkách člověka.

9/ Pohádka (Mese, angl. Tale)

Maďarsko 2014, 8 minut, kreslený film

Režie: Attila Bertóti

Pohádka o královně, zloději, kováři, hasiči i koni. Malý Váňa začne vyprávět své pohádky, ale Lenočka ho vždy přeruší s tím, že takovou pohádku už slyšela. A začne ji vyprávět sama. Nevymýšlí si náhodou? A co když má pravdu? Kreslený snímek vznikl na motivy povídky Pohádka (Skazka) ruského spisovatele Daniila Charmse a je plný dětské fantazie i absurdního humoru.

10/ Čím víc vím (The More I Know)

Česká republika 2015, 8 minut, barevný, kreslený film

Scénář, režie: Marek Náprstek

Výtvarně nápaditý snímek plný absurdit je příběhem muže, který se chystá zemřít a ohlíží se za svým životem. Procházíme jeho vzpomínkami, kdy se opakovaně ptá po smyslu věcí, který mu ale čím dál tím víc uniká. Co se snaží říct?

11/ Happy End

Česká republika 2015, 6 minut, černobílý kreslený film

Scénář, režie: Jan Saska

Černá komedie se šťastným koncem o nebožtíkovi, kuřákovi, traktoristovi a opilých myslivcích vypráví příběh svižně a navíc pozpátku. Černobílý vypointovaný film poukazuje na některé stereotypy české povahy.

CZ / SK / HU / PL / SI / HR 2014 - 2015

Premiéra: 21. 9. 2017

Asociace animovaného filmu

