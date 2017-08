Najděte si cestu k filmu! - Uzávěrka soutěže krátkých filmů My Street Films je již 15. září

Projekt My Street Films od roku 2014 podporuje amatérské filmaře v jejich tvorbě a ty nejlepší oceňuje v soutěži o nejlepší krátký dokument. Letošní uzávěrka je již 15. září, přihlaste svůj film i vy a vyhrajte kameru a cestujte na festivaly!

Projekt je otevřený všem nadšeným filmařům, kteří mohou přihlásit svůj až desetiminutový snímek s dokumentárními prvky bez omezení žánru. Výherce soutěže získá filmovou kameru s příslušenstvím, industry akreditaci a projekci filmu s diskuzí na MFDF Ji.hlava a celoroční přístup do dokumentárního kina DAFilms.cz. Stačí natočit krátký dokument a poslat ho do 15. září přes přihlašovací formulář!

V letošní porotě projektu My Street Films zasedne režisérka a herečka Petra Nesvačilová, známá také díky svému dokumentu Zákon Helena, v němž se nebála konfrontovat se členy Berdychova gangu. Dalším porotcem je Tomáš Princ, tvůrce fotoprojektu Humans of Prague, který odhaluje příběhy náhodných kolemjdoucích a lidí z pražských ulic. Třetí porotkyní je tradičně vedoucí projektu My Street Films Diana Tabakov, která se dlouhodobě věnuje dokumentárním filmům a jejich alternativní distribuci.

Online filmová mapa prezentuje krátké příběhy z různých míst celé ČR. Projektu se pravidelně účastní jak amatérští filmaři, tak přední čeští dokumentaristé. Ti do filmové mapy přispívají svými autorskými snímky a zároveň v projektu působí také jako lektoři, kteří konzultují přihlášené filmové náměty začínajících filmařů.

Chcete nahlédnout pod pokličku filmovým tvůrcům a dozvědět se, jaká byla jejich cesta k filmu? Proč Tereza Reichová natočila film o očkování? Co radí dokumentarista a dramaturg Ivo Bystřičan začínajícím tvůrcům? Co přimělo Martinu Polákovou, režisérku dokumentu Ženy 21. století k tomu, aby zachytila roli žen v současné společnosti? Jednotlivé příběhy budeme postupně představovat na našem webu a Facebooku.

Najděte si cestu k filmu a pošlete nám svůj příběh!

Porota soutěže My Street Films 2017

Petra Nesvačilová

Petra je herečka a dokumentární režisérka. Jako herečka na sebe upozornila ve filmu Karin Babinské Pusinky (2007). Vystudovala dokumentaristiku na FAMU. Natočila mj. Opus č. 50 na motivy Milady Horákové (2009), dokument Řekni, kde ti Němci jsou (2011) nebo epizodu seriálu Expremiéři (2013) Z Borotína až na Sněžku, věnovanou Václavu Klausovi. Její celovečerní debut Zákon Helena byl zahajovacím filmem MFDF Ji.hlava 2016.

Tomáš Princ

Tomáš je fotograf a filmař působící na volné noze. Je autorem známého blogu Humans of Prague zachycujícího fotografie a příběhy lidí z ulic Prahy. Zaměřuje se na dokumentární a reportážní žánry.

Diana Tabakov

Diana Tabakov zajišťuje program a akvizice mezinárodní platformy Doc Alliance Films a vede projekt My Street Films. Od roku 2009 pracovala převážně na projektech podporujících filmové profesionály v Institutu dokumentárního filmu v Praze. Je rovněž dramaturgyní dokumentů pro pražské Kino Světozor.

Témata spojená s projektem My Street Films

Amatérský film a filmová mapa My Street Films

My Street Films navazuje na bohatou tradici amatérského filmu, který se rozvíjel již od dvacátých let minulého století. Amatérská tvorba může být v mnoha ohledech svobodnější a otevřenější, protože její režiséři své filmy natáčí čistě v touze po vyjádření. Díky tomu tvoří alternativu k profesionálně natáčeným snímkům. My Street Films skrz každoroční soutěž, semináře a workshopy podporuje svobodnou amatérskou tvorbu. Více o historii amatérského filmu v článku Martina Čiháka.

Příběhy tvůrců dokumentů z filmové mapy My Street Films

Kdo jsou tvůrci dokumentů na filmové mapě My Street Films? Proč se rozhodli točit zrovna o daném tématu? My Street Films představuje jednotlivé tvůrce a lektory spojené s projektem. Jejich příběhy budeme během srpna a září postupně představovat na našem Facebooku.



Projekce dokumentů z filmové mapy

V srpnu a září připravuje projekt My Street Films ve spolupráci s netradičními pražskými prostory projekce snímků z filmové mapy, současných českých dokumentů a také diskuze s tvůrci.

30. 8. – Nejlepší krátké filmy My Street Films, 20:30, (A)VOID Floating Gallery, Praha.

5. 9. – Epidemie svobody, 21:00, Containall, Praha. Host: Tereza Reichová, režisérka filmu.



7. 9. – Zákon Helena, 20:00, Praha v Brně, Brno. Host: Petra Nesvačilová, režisérka filmu.

11. 9. – Selský rozum, 20:00, Kasárna Karlín, Praha.

Živé kino

29. 8. – místo bude upřesněno, Praha.

V rámci My Street Films probíhají od jara do podzimu dílny, v nichž lektoři Viola Ježková a Ivo Bystřičan pomáhají šesti amatérským filmařům vyvíjet námět a následně natáčet krátký dokument. Každý divák může dát začínajícím tvůrcům první zpětnou vazbu na jejich hrubý střih! K vidění budou dokumenty antropologické i poetické, o městské divočině i opuštěných domech. Živé kino je pořádáno spolu s MFDF Ji.hlava.