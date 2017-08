Španělská královna: Penelope Cruz zachraňuje trapný pokus o komedii

Na filmová plátna vstupuje počin ze španělské režie. Zanechává za sebou smíšené pocity a nezodpovězenou otázku „co tím chtěl básník říci“. Jediným highlightem je herecká ikona Penelope Cruz a úsměvná scénka homosexuálního znásilnění v podání Caryho Elwese.

Linie filmu se odehrává po druhé světové válce, v roce 1956, kdy fašistickému Španělsku vládne generál Franco. Banda amatérských filmařů se tu rozhodne natočit film o královně Isabele. I Franco je do projektu velmi zainteresovaný a je ochoten projekt zafinancovat. Neví však, s kým má tu „čest“. Režisér je starý ožrala, který nikdy nenatočil zvukový film, scénárista nikdy nenapsal dobrý scénář a producent jakby smet. Jedinou opravdickou hvězdou je tedy herečka Macarena Granada (Penélope Cruz), která strávila několik let v tom slavném Hollywoodu. Na scéně se současně objevuje i španělský režisér (Antonio Resines), o kterém si všichni mysleli, že zemřel v koncentračním táboře. Dostane místo jako režisér komparzistů, ale záhy je z politických důvodů zatčen a poslán na nucené práce. A začíná se rozjíždět nenápadná akce na jeho záchranu. Toho se samozřejmě ujímá hlavní hvězda Macarena, která ho nejprve v táboře navštěvuje převlečená za „dceru“. Diváci tak nejsou ochuzeni o incestní scénku. A pak pod vedením mladého technika, s nímž má Macarena taktéž poměr, se skupina jeho přátel pokusí během natáčení v exteriéru o jeho vysvobození. Pro oživení zápletky americká hvězdička filmu, kterou ztvárnil Cary Elwes, análně znásilní jednoho ze španělských herců.

No uznejte sami, kdo by jí odolal?

Film je prazvláštním či spíše nijakým počinem, ze kterého má divák smíšené pocity. O komedii se rozhodně nejedná, i když je to v anotaci uvedeno. Nachází se zde několik rádoby vtipných scén, kde se divák uchechtne, ale tím to hasne. Vrcholem dramatu má být setkání Macareny s generálem Francem, ale to taktéž vyzní do ztracena. Právě v takových momentech jsou diváci vděčni za Penélope Cruz, známou ze snímků Vanilkové nebe, Fanfán tulipán, Sexy Pistols a mnoha dalších, díky které se film stává stravitelnějším.

Španělská královna (La reina de Espaňa)

Země: Španělsko

Scénář: Fernando Trueba

Premiéra v ČR: 3. srpna 2017

Žánr: komedie, drama

Stopáž: 128 min

Režie: Fernando Trueba

Hrají: Penélope Cruz, Cary Elwes, Mandy Patinkin, J.A.Bayona

Hodnocení: 50 %

Foto: Fenix distribution