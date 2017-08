Minulost vás vždy doběhne... Blade Runner 2049 představuje nový trailer

Blade Runner 2049 představuje nový trailer. Premiéra filmu se uskuteční 5. října letošního roku.

O FILMU:

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

Trailer je dostupný zde.