Česká televize přichází s podzimními novinkami

Ačkoli momentální tropické teploty nenasvědčují, že by mělo léto jen tak skončit, pragmatický kalendář ví své. Polovina prázdnin je definitivně za námi a ta druhá jako naschvál uteče nepřiměřeně rychle. Nad touto kvapnou prázdninovou pomíjivostí se snaží vyzrát i dramaturgie České televize, která odkrývá podzimní skladbu vysílání s čím dál tím větším předstihem.

Letošní podzim sází Česká televize nejen na pokračování osvědčených seriálů či oblíbených pořadů, ale také na tuzemské a zahraniční novinky, které si již získaly mezinárodní publikum. Generální ředitel Petr Dvořák slibuje vedle autenticity, zachycující zejména české reálie, především univerzalitu, která bude spojovat diváky napříč věkovými kategoriemi i zájmy. Zdali se podaří tato skoro až utopická vize dokonalého podzimního vysílání dovést k zdárnému výsledku, se můžete již nyní přesvědčit v níže uváděné programové nabídce.





Hraná tvorba ve hvězdné formě

Česká televize si vždy zakládala na původní hrané tvorbě, a tudíž ani tento podzim nebude na televizních obrazovkách chybět zhruba 40 % české dramatiky.

Nejvýpravnějším a jistě i nejočekávanějším seriálem sezony bude První republika. Druhá série o třinácti dílech posouvá děj prvorepublikové rodinné ságy do roku 1928. Tento časový skok přinese mnoho nových zvratů v ději (Jaroslav Valenta je propuštěn z vězení a snaží si znovu najít své místo v rodinné firmě) a také postav (dospělé dcery Valentovy v podání Anny Fialové a Brigity Cmuntové či Vladimíra Polívku coby poručíka Jana Andrleho).

Druhé řady se na základě kladných diváckých ohlasů dočkal také Adam Klos a jeho Život a doba soudce AK. Čtyři přední režiséři Robert Sedláček, Bohdan Sláma, Radim Špaček a Petr Marek slibují dynamičtější a napínavější díly. Renomovaný soudce Adam Klos (David Švehlík) totiž přestává soudit rodinné spory a začíná se zaobírat nejvážnějšími trestními činy a problematickými trestními kauzami, které jsou inspirovány skutečnými případy.

Naprostou novinkou je pak dvanáctidílný komediální seriál natočený podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové Trapný padesátky, ve kterém trojlístek kamarádek v nejlepších letech ztvární Klára Melíšková, Alena Mihulová a Pavla Tomicová.

Televizní obrazovky se i v druhé polovině roku promění na domácí kina, neboť Česká televize opět uvede velký počet kino snímků. Diváci se tak na podzim dočkají posledního filmu Jana Němce Vlk z královský Vinohrad, kontroverzního slovenského snímku Únos (rež. Mariana Čenge Solčanská), již jednou avizované Já, Olga Hepnarová (rež. Tomáš Weinreb a Petr Kazda), příběhu podle povídky Arnošta Lustiga Listopad (rež Gary K. Griffin) a mnoha novinek z minulého roku Krycí jméno Holec (Franz Novotny), Nikdy nejsme sami (rež. Petr Václav), Pírko (rež. Lucia Klein Svoboda), Bez doteku (rež. Matěj Chlupáček), Mnich (rež. The Maw Naing), Cesta do Říma (rež. Tomasz Mielnik), Ani ve snu! (rež. Petr Oukropec) a Rudý kapitán (rež. Michal Kollár).

Domácí hranou tvorbu doplní výběr toho nejlepšího ze zahraniční televizní tvorby. Českému publiku se v premiéře představí čtyři britské seriály Šťastné údolí, Viktorie, Komplicové a SS – GB: Hitler v Británii. Z německé produkce to pak budou tři minisérie Rozdělené nebe, Teroristé hákového kříže a Hotel Sacher. Fanoušci severské tvorby si jistě přijdou na své u norského seriálu Boj o těžkou vodu či islandského celoevropského fenoménu V pasti.





Zázračné tělo, příroda a jiné

Další velkou prioritou České televize jsou pořady se zábavně-edukativní tématikou.

S podzimem se tudíž na obrazovky vrací nové díly Tajemství těla. Lidské tělo průměrného Čecha a především jeho zdravotní stav odhalí moderátor Dalibor Gondík v unikátním dvoudílném experimentu nazvaném Zdravotní test národa, jenž se skládá z pěti tematických částí.

Všemocné bylinky dokáží vyléčit nejeden zdravotní nešvar, a proto Linda Rybová a Kateřina Winterová představí v páté řadě Herbáře třicítku léčivek a také recepty z ovoce a zeleniny, jež k tomuto formátu neodmyslitelně patří.

Kulinářské speciality ze země galského kohouta, mnoho praktických informací a inspirací při výběru restaurací a hotelů ve Francii přichystali v páté sérii pořadu Bedekr Michaela Maurerová a Martin Písařík.

Zajímavé tipy a praktické rady zabalené do zábavně vzdělávacího formátu budou k vidění nejen v šestnáctidílné relaci Bydlet jako…, která nabídne revoluci v bydlení bez hypoték a stavebního povolení, ale také v cyklu o třech polohách Jak se fotí.

Finanční gramotnost nejmladších členů domácnosti zase prověří během jednoho měsíce druhá série pořadu Hlava rodiny.



Dokumentární žně

Na poli dokumentární a publicistické tvorby Česká televize netroškaří, a proto se i nadále může považovat za největšího tuzemského producenta žánrově i tematicky rozmanitých dokumentů. Letošní dokumentární sklizeň činí přes čtyřicítku nových projektů, jež se věnují současným společenským fenoménům, české vědě, krajině či historii.

Silnými programovými tahouny podzimu budou zejména žánrově pestré dokumentární seriály. Olga Špátová přinese v Rodičích napořád autentický pohled na náhradní rodičovskou péči. Šestidílná docusoap Světský nahlédne do zákulisí cirkusového řemesla v 21. století. Dalším tajuplným prostředím, které se divákům poodhalí v šesti dílech v Životu ve vzduchu, je pražské Letiště Václava Havla. Uzamčený svět během pěti dílů otevře divákům brány nejen od věznic, ale i od silných výpovědí vězňů. Tvůrci Patroly zase díky netypické sestavě vojáků (herci Martin Stránský, Barbora Mottlová a Michal Holán) představí armádu tak, jak ji zaručeně nikdo nezná.

Oblíbenost dokumentárních portrétu o silných osobnostech vede dramaturgii k zařazený do vysílání tematické dokumenty Bratříček Karel, Martin Luther: Pouhou vírou, Zapomenutá hvězda Helena Bušová, osobní výpověď Luby Skořepové v Sama o osamění a stáří, momentálně v kinech uváděnou novinku Richard Müller: Nepoznaný či v jarní sezoně zatím neodvysílaný dokument o Radku Štěpánkovi Štěpec.

Životy nevšedních jedinců nehvězdných jmen mapují autorské dokumenty Tudy cesta vede, Zde domov můj, Prasomilové a Normální autistický film, který získal Českého lva za nejlepší dokument roku 2016.

Další lidské příběhy a osudy tentokrát však poznamenané historickými zvraty zaznamenaly Příběhy 20. století, Exkurze aneb Historie současnosti, Život v betonu, Díra v hlavě, nové pokračování Hádanky domů života a na jaře neuvedený cyklus Čechoslováci v gulagu.

Dynamickou současnost zachytily nové díly dokumentárních cyklů Pološero, Český žurnál, novinka o aktuálních tématech Otisky doby, estonsko-polsko-český koprodukční dokument Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov a dokumentární film Epidemie svobody.

S dokumenty České televize se divák podívá i za hranice naší vlasti. Průvodci po zemi, na moři i pod zemí budou snímky Trabantem do posledního dechu, Tajuplný podzemní svět, Místa života, Pirátské sítě, druhá série Krajinou domova, Postřehy odjinud – Pobaltí očima Miroslava Karase a Vůně Athén s Miroslavem Donutilem.

Strakatý podzim na Déčku

Seriálového pokračování s oblíbenými hrdiny z řad strašidel i smrtelníků se dočkají také nejmenší diváci. Česká televize pro ně připravila novou sérii úspěšného sitcomu Mazalové.

Další pohádkové postavy ze všech světových zemí dětem představí vypravěčka Taťjana Medvecká během Čtení do ouška.

Bláznivé seznámení s českou historií zase obstará Tomáš Jeřábek, který odmoderuje celkem šestnáct dílů dětské talkshow DějePIC!.



Ani další vzdělávací pořad nebude žádnou nudnou záležitostí. Po lekcích angličtiny a francouzštiny totiž přichází na řadu italština, kterou děti naučí Emanuel Ridi se svým synem Giacomem v relaci Čau Bambini. A protože by se při výuce jazyků nemělo zapomínat ani na rodnou řeč a její správnou výslovnost, přichází Déčko se speciální sérií Hýbánky s písmenky, ve které se dvojice Týna a Zdeněk zaměří s pomocí chytlavých písniček na logopedii.

Rozličné tóny a melodie zazní také v pořadu Hudební perličky Pavla Šporcla, ve kterém houslový virtuóz představí slavné skladatele vážné hudby a jejich zásadní díla, a rovněž v novém zpracování lidových písniček s názvem Zpívejte s námi.

Sérii kreslených situací z běžného života představí cyklus No no no! ve zcela absurdním pojetím. Na jednotlivých mini epizodách by se děti měly odnaučit svých nešvarů v chování, které jsou zde pojaté velmi expresivně a s humornou nadsázkou.

Podzim na ČT art ve znamení oslav a divadla

Již čtvrtý rok vysílání oslaví ČT art 1. září přímým přenosem představení Divadla Husa na Provázku Lásky jedné plavovlásky – plavovlásky jedné lásky, které je postaveno na slavném filmu Miloše Formana. Tato inscenace zároveň otevírá desetidílný cyklus o dějinách a přítomnosti brněnského experimentálního divadla Husa na provázku, jenž tento rok zahájí padesátou sezónu.



Divadelní podzim nabídne také přímý přenos inscenace dramatika Pavla Kohouta Hašler…, která se uskuteční na den přesně od prvního představení Divadla na Vinohradech v roce 1907. Stodesetiletou historii vinohradského divadla navíc představí šestidílný hraný dokument Dobru, pravdě, kráse.

O tajích klasického baletu i oblíbených rolích se rozhovoří v cyklu Taneční příběhy primabalerína Daria Klimentová, která se již loučí s aktivní kariérou tanečnice.

Dokumentární seriál Orbis Artis Jaroslava Brabce zmapuje tuzemskou výtvarnou scénu. Jednotlivé díly přiblíží konkrétní dílo současného českých výtvarníků (např. Jana Knapa, Josefa Bolfa, Karla Pauzera či Magdaleny Jetelové).

Novinkou na ČT art bude také hudební pořad Linka, ve kterém moderátor Rudy Linka povede dialog s hudebníky rozličných žánrů Matějem Ruppertem, Felixem Slováčkem, Michalem Davidem, Miroslavem Vitoušem či Patem Methenym.

Milovníky vážné hudby jistě potěší rakouský životopisný seriál Dynastie Straussů.

Fanouškové cyklu Šumné stopy, kteří na jaře marně vyhlíželi v televizním programu nové díly o české dovednosti v Rumunsku, se na podzim konečně dočkají.

Foto: www.ceskatelevize.cz