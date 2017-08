Doprovodný program LFŠ: Dyk, Tata Bojs, Babčáková i Hájíček

43. ročník Letní filmové školy se bude konat od 28. července do 6. srpna v Uherském Hradišti. Hlavním pořadatelem Letní filmové školy je Asociace českých filmových klubů. Hlavními partnery jsou innogy a Město Uherské Hradiště. Kromě filmového programu nabídne Letní filmová škola i letos hodnotné zážitky z jiných uměleckých oblastí.

Koncerty

Každý den se v klubu Mír představí česká klubová scéna (např. Sbor břežanských kastrátů, Tomáš Palucha, Acute Dose, Role). Dva největší koncerty, které „Filmovku“ orámují, zažije innogy letní kino na Masarykově náměstí. V sobotu 29. července představí Vojtěch Dyk s B-Side Bandem nový repertoár tvořený především autorskými skladbami, ale i největšími světovými hity v novém aranžmá. Čeká vás nový stage design, který by měl evokovat návštěvu oblíbeného baru - přímo na pódiu bude v rámci show barman míchat koktejly. Koncert vám přinášíme díky podpoře našeho hlavního partnera innogy. V sobotu 5. srpna pak na „Filmovku“ zavítají Tata Bojs, aby do Hradiště přivezli i ke konci festivalu svou pověstnou energii, se kterou odehrají největší hitovky napříč všemi deskami. Oba koncerty jsou zdarma pro akreditované i veřejnost.

V pondělí 31. července se v Redutě po loňském premiérovém výletu do světa klasické hudby představí jeden z nejlepších českých klavíristů Ivo Kahánek. Zazní Sonáta c moll op. 13 „Patetická“ Ludwiga van Beethovena, cyklus Leoše Janáčka V mlhách a čtyři scherza Fryderyka Chopina. V úterý 1. srpna poskytne Muzeum v přírodě Rochus dokonalou kulisu pro Jiřího Jilíka, ženský sbor Čečera a jejich hosty v programu O žítkovských bohyních. Nechte se unést lidovou magií z Bílých Karpat a nahlédněte do života bohyň a jejich „zázračných“ schopností.

Divadla

Devět různorodých divadelních představení se během „Filmovky“ odehraje v Divadelním stanu ve Smetanových sadech. Improvizační skupina NO A! vznikla jako výsledek experimentů v Laboratoři Simony Babčákové a jejich inscenace jsou volnou improvizací kombinující herecké a hudební složky, které spolu s kostýmy a světly vytváří dojem klasického činoherního představení, ale bez cenzury a s nekorektním humorem. Divadlo NaHraně uvede svěží, vtipnou i dojemnou, ale hlavně chytře napsanou romanci Paralelní vesmíry z pera britského autora Nicka Payna. Autorský projekt tří herců – Ivany Uhlířové, Michala Kerna a Miloslava Königa – ve spolupráci s pražskou divadelní společností Masopust předvede Lidový kousek, ve kterém účinkující tematizují sami sebe jako herce i jako osobnosti a publikum se u toho výborně baví. Filip Teller a Pavol Seriš, dva představitelé mladé generace autorského komediálního divadla, spojují síly a hlavy do společného díla Čecháčci a Čoboláci, které osciluje na pomezí stand-up comedy a divadla a využívá charakteristické prostředky obou protagonistů: slovní i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci. Loutkové divadlo Toymachine odkryje s originalitou sobě vlastní nové věci ve starém a stále aktuálním Faustově příběhu. Osvěžující vizuálně-groteskní divadelní koktejl o šíleně smutném princi a jeho neutuchající lásce ke třem pomerančům na motivy italské lidové pohádky přinese spolek Geisslers Hofcomoedianten. Hravé představení o komunikaci Dukto uvede mladá novocirkusová skupina Cink Cink Cirk. Fraška o Dušanově duši je výsledkem studia starých a dávno zapomenutých českých středověkých textů, na jejichž základech vystavělo Divadlo Spektákl vlastní příběh obohacený o autorskou hudbu i texty písní. A Divadlo Letí přiveze divadelní youtube party v provokativní hře Small Town Boy německého dramatika Falka Richtera.





Výstavy

Výstavy na LFŠ budou většinou spjaty s filmovým programem. V hlavním festivalovém kině Hvězda osobně představí své fotografie surrealistického realismu digitální mág Erik Johansson, rodilý Švéd žijící převážně v Praze. S hlavním „filmovkovým“ blokem bude spjata i výstava v chodbách Městského informačního centra nazvaná Švédská místa činu, která pomůže objevovat Švédsko z nové perspektivy: prostřednictvím vyšetřování vražd. Společně s vítězným filmem z Karlových Varů Křižáček přiveze autorský tým Daniel Pitín, Karel Osoha a Václav Kadrnka i vizuály k filmu – původní skici i obrázkový scénář. Digitální realita počítačových her spojuje Vladimíra Kudělku, Kateřinu Kynclovou a Vojtěcha Janka, kteří ve Slováckém divadle představí společnou výstavu Jeden z hráčů je brankář. Filmová historička Marie Barešová připravuje v chodbách Reduty výstavu věnovanou českému režisérovi Františku Čápovi, mapující jeho působení ve třech evropských kinematografiích. Stěny Cafe Portal ozdobí malá sbírka fotografií připomínající zašlou krásu starých kamenných kin převážně Středočeského kraje, která už jsou dnes mimo provoz či promítají jen příležitostně. Soubor Vzpomínky na hvězdný prach Liny Németh vznikl původně pro časopis SOFFA. Slovácké muzeum připravilo společně s návrháři ateliérů Design oděvu a Produktový design Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně výstavu Pod povrchem ornamentu. „Pro návštěvníky jsou během Letní filmové školy ve dnech 1. – 3. 8. připraveny kreativní workshopy. Můžete si práci designéra vyzkoušet na vlastní kůži a zhotovit si vlastní autorský šperk či doplněk,“ doplňuje etnografka Slováckého muzea Marta Kondrová. Expozice věnovaná dějinám nechvalně známé uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu – k vidění je v podkroví Reduty. V Galerii Slováckého muzea mohou diváci LFŠ zhlédnout výstavy dvě – Ulicu autorské dvojice Moniky a Ľuba Stachových a Solitéry Jiřího Lindovského, Jiřího Elišky a Radka Petříčka.

Literární program

Literární stan letos opět nabídne odpočinek od setmělých sálů i zajímavý program. Těšit se můžete například na autorské čtení jednoho z nejúspěšnějších českých spisovatelů současnosti Jiřího Hájíčka, soutěž v dabingu pořádanou Ateliérem Audiovize FMK UTB ve Zlíně, workshop a exhibici v živé poezii okamžiku, resp. slam poetry, či Galinu Miklínovou s Lichožrouty. Vstup na literární program je volný i bez akreditace.

Respekt stan

Respekt stan vás provede sedmdesátiletou historií FAMU, nabídne pohled filmových publicistů na současný televizní seriál, tradiční debatu s redaktory Respektu a poskytne vám i návod, jak získat a použít hudbu ve filmu či videoklipu.

Stan České televize

Česká televize není jen největším koproducentem českých filmů, ale také producentem originálního obsahu, který vybízí k řadě diskusí. Třeba o tom, kde se vzal boom českých detektivek, jak se liší výroba ve filmovém a televizním prostředí, kde leží hranice mezi pravdou v historických dílech. Témat je ovšem mnohem, mnohem víc…

Party

Party v Divadelním stanu obstará už potřetí v řadě Vertigo club na cestách se svým šapitó. Každý tématický večírek vás zavede do jiných sfér - bouřlivé tancovačky se budou střídat s chill outem, chybět nebude ani švédský večírek s blondýnkami, kapelou ABBA a vodkou Absolut. Na nové distribuční počiny Asociace českých filmových klubů vás navnadí Rock’n Roll party a Tom of Finland party. Všechny nespavce pak budou v klubu Mír jejich bděním od půlnoci až do brzkých ranních hodin provázet DJs.



Dětský program

Ve stanu u Slovácké búdy ve Smetanových sadech jsou pro všechny zvídavé děti od rána až do večera připraveny filmové, výtvarné, cukrářské, bubnovací i pohybové workshopy, pohádky, večerníčky a divadelní představení. Divadlo KORÁB z Brna s principálem Radimem letos s dětmi po loňském úspěchu nazkouší ve třech dopoledních setkáních Sněhurku a sedm trpaslíků.