Režisérka Eva Toulová chystá važné téma i komedii

Talentovaná režisérka Eva Toulová má v současnosti rozpracované dva celovečerní filmy. Premiéry uvidí diváci nejspíš letos na podzim a v prvním čtvrtletí příštího roku. Při dokumentu o cestě do Santiaga de Compostela se jistě divák několikrát zamyslí. Při komedii o rodině revizora bude mít příležitost k úsměvům.

Šestatřicetiletý Jan Dušek nemá coby vozíčkář jednoduchý život. Je rozvedený, má tři děti a bojuje s vážnou nemocí. Roztroušená skleróza jen v Česku trápí přes dvacet tisíc lidí. Když se hlavní hrdina prvního ze dvou chystaných celovečerních filmů režisérky Evy Toulové Camino na kolečkách sešel s cestovatelem Petrem Hirschem, dohodli se, že společně uskuteční jednu z cest z Logroňa do poutního místa Santiago de Compostela. Pro myšlenku nadchli další členy výpravy, která byla plná strastí, ale také silných povzbuzení.„Nebylo to vždy jednoduché cestování. Občas se stalo, že Honza Dušek kvůli své nemoci neudržel páčku elektrického vozíku, aby na něm mohl co nejvíce kilometrů samostatně odjet,“ popsala Eva Toulová. Plán na zvládnutí cesty na elektrickém vozíku ze sedmdesáti procent nevyšel. Jak situaci vyřešit, to byl jen jeden z mnoha rébusů z 33 dnů trvající poutě.



Několik dnů v dešti, to je to nejmenší

„Stalo se, že se ve vytrvalém dešti ztratila ložiska kola z vozíku. Na závadu jsme přišli až ve chvíli, kdy kolo upadlo. Jeden ze členů výpravy, Michal Černý, se vrátil kus cesty a ložiska našel. V bouři se povedlo dát vozík dohromady,“ přiblížila protagonistka filmu. Vzpomínala, jak bylo nutné často využít popruhy, aby mohl být vozík tažený i do dlouhých kopců. Dlouhodobý déšť výpravu zastihl několikrát. Potěšila čtyřdenní návštěva kamarádů Jana Duška a jejich velká pomoc. To byl další důkaz vzájemné lidskosti. „Při putování pomohlo více lidí. Všichni ukázali dobrou vůli pro splnění hlavního cíle,“ poznamenala Eva Toulová.



Výpravu zvládl i devítiletý syn Jana Duška Jenda, který ukazoval, že zdědil vůli a vytrvalost. Také jemu se povedlo urazit 645 kilometrů a spolu s ním i celá výprava pouť zvládla. Spolu s ním a jeho otcem se do Santiaga de Compostela dostali i Eva Toulová, Petr Hirsch, pečovatel Petr Slavík, kameraman Tomáš Lénárd, jeho asistent a řidič doprovodného natáčecího vozu Vít Kohout a také Michal Černý, který Camino de Santiago absolvoval podesáté.



„V Santiagu de Compostela si Jan Dušek splnil jeden ze svých největších současných snů. Navštívil cíl mnoha poutníků a dočkal se i kýžené duševní podpory,“ uvedla režisérka chystaného filmu, který má v distribuci Pannonia Entertainment.



Zpráva o obyčejné rodině pro celou rodinu

Komedie Jak se moří revizoři bude v distribuci Bonton filmu. V klasické čtyřčlenné rodině revizora je zpočátku dusno. Otec si neuvědomuje důležitost své profese, která má i svůj přínos, byť je neoblíbená. Zato si uvědomuje, že se blíží padesátka a on se ještě vůbec ničím nezapsal do historie. Matka úřednice má svoje hobby a rodinu udržuje ze setrvačnosti. Dcera neví, co chce a vykutálený syn by se měl rád dobře za co nejmenší námahu. Vztahy v rodině trpí.



„Celý film je o tom, jak z toho všeho uniknout. Jak se dostat do normálu,“ uvedla režisérka Eva Toulová. „Jedním ze záměrů bylo, aby měl svoji hloubku. Hlavně však má diváka pobavit. Snad se nám to povedlo,“ doplnila.



V hlavních rolích se představí Petr Batěk, Dana Morávková, Ladislav Ondřej. Ve vedlejších si zahráli mladý zpěvák Jaro Smejkal a také krásky Aneta Vignerová, Andrea Kalousová nebo Anna Kulovaná. Film má jít do kin v prvním čtvrtletí příštího roku.



EVA TOULOVÁ

Česká režisérka, spisovatelka a výtvarnice narozena 3. 2. 1990 ve Znojmě. Zajímá se především o film, literaturu a výtvarné umění, účastnila se několika výtvarných výstav, 2007 vytvořila největší obraz kreslený pastelkami v ČR (zapsán v knize českých rekordů), ilustrovala knihu Století neklidu, napsala knihu Vanitas, Sedmero vran, Šťastná a Alenka v údivu, publikovala v almanachu Stoupající hvězdy a Smyslná česká poezie. Dnes se věnuje převáženě režii. Největším dosavadním úspěchem je celovečerní film Šťastná /www.filmstastna.cz/ uvedený v kinodistribuci i televizní produkci v roce 2014. V roce 2016 pomohla vzniknout charitativnímu projektu Galerie NaVíc zaměřujícího se na podporu nadace Naše dítě. Kromě filmové tvorby se věnuje i reklamním a televizním projektům.