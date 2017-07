Dlouho očekávaný a ojedinělý film Baby driver přichází do kin. S chlapcem Babym ( Ansel Elgrot) můžeme vidět, jak těžké může být nést následky za své špatné rozhodnutí. Film je neotřelý a nápaditý. Mimo jiné je velmi kvalitní a propracovaný. Všechny scény jsou velmi věrohodné. Pro celý film je nejpodstatnější hudba. Dlouho očekávaný a ojedinělý film Baby driver přichází do kin. S chlapcem Babym ( Ansel Elgrot) můžeme vidět, jak těžké může být nést následky za své špatné rozhodnutí. Film je neotřelý a nápaditý. Mimo jiné je velmi kvalitní a propracovaný. Všechny scény jsou velmi věrohodné. Pro celý film je nejpodstatnější hudba.

Baby je hodný a malinko naivní kluk, který má obrovský talent na řízení, což se projeví hned v první scéně, kdy dojde k přepadení banky a on musí dostat zloděje z bodu A do bodu B, aniž by je chytila policie. Ukáže svou nápaditost a přesně naplánovanou trasu. V úvodní scéně se nám ukáže, jak je hudba důležitá.

Baby posloucháním hudby uniká do svého světa a nevnímá, tak policii, která se mu doslova rojí za zády, když odváží zločince. Je to velmi sympatický kluk, který se skrývá za černými slunečními brýlemi a má neustále sluchátka v uších. Když byl Baby malý, měl autonehodu se svými rodiči, kterou přežil pouze on, a proto teď žije se svým pěstounem. Z nehody si nese kromě traumatu i sluchovou vadu – tinnismus, která spočívá v tom, že mu píská v uších a snaží se to maskovat posloucháním hudby. Hudba mu pomáhá se soustředit. Mimo jiné má podíl na tom, jak skvělý řidič je a na mnoho písniček má naplánované únikové trasy.

Baby pracuje pro mafiána Doca (Kevin Spacey), kterému jako malý ukradnul auto. Tím, že je jeho řidičem a pomáhá mu dostat jeho tým do bezpečí, splácí svůj dluh. Problém nastává ve chvíli, kdy Baby svůj dluh splatil a chce s tím přestat a vést normální život. Doca ho nechce propustit a chce po něm ještě jednu poslední akci. Doca má velmi různorodý tým, který většinou netvoří ti stejní zločinci, ale mezi jeho nejčastější parťáky patří bývalý finančník Buddy (Jon Hamm) s jeho mladou, nespoutanou a šílenou ženou Darling (Eiza Gonzalez) a impulzivní a velmi vznětlivý Bats (Jamie Foxx), který o Babym velmi pochybuje a narušuje tak tím doposud hladce běžící operaci.

Vše jde hladce, dokud se Baby nezamiluje do servírky Debora (Lily James), která mu připomíná jeho matku a velmi krásně zpívá. Baby se od n snaží odpoutat pozornost a držet ji tak v bezpečí. Vše se zvrtne při pokažené loupeži, kdy se v ohrožení ocitne nevinná Debora a i Babyho sny na šťastný a spokojený život.

Dle mého názoru byl film skvělý. Režisér Edgar Wright vytvořil osobité a ojedinělé postavy, které si zkrátka zamilujete. Málo kdy se mi stane, že bych si na všech postavách něco oblíbila, ale tady se mi to stalo. Líbila se mi spojitost scén s hudbou a jejich ucelený celek. Film byl akční, napínavý, romantický a v některých scénách i vtipný. Pro někoho by to mohl být muzikál, ačkoliv se tam nezpívalo. Ve filmu si přijdou na své fanoušci rychlých aut, přestřelek a hudby.

Premiéra: 22.7.2017

Monopol: FALCON a.s., 112 min., Dolby Digital

Formáty: 2D s titulky

Přístupnost: mládeži přístupno od 12 let

Žánr: akční, thriller

Scénář: Edgar Wright

Režie: Edgar Wright

Produkce: Tim Bevan, Eric Feller, Nina Park

Hudba: Steven Price

Kamera: Bill Pope

Hrají: Ansel Elgrot, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza Gonzalez, Jon Hamm, Jamie Foxx

Hodnocení: 100%

