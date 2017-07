Hurvínek a kouzelné muzeum pohled do zákulisí

Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina Kotíka a výtvarníka Martina Zahradníka. Pracoval na něm tým špičkových scenáristů, animátorů a trikařů z různých evropských zemí. Při vzniku filmu byly využity nejmodernější technologické postupy, snímek je natočen ve 3D, a přitom neztrácí nic z poetiky a humoru založeném na věčném špičkování Hurvínka s „taťuldou“ Spejblem.

„Na jedné straně jsem šťastný, že se nám celý ten běh na hodně dlouhou trať podařilo dotáhnout až do cíle a na druhé straně jsem plný očekávání. Ale věřím, že našeho Hurvínka přijmou všichni diváci, ti, kteří s ním vyrůstali, stále vyrůstají, i ti, kteří ho díky filmu teprve poznají, “ věří Martin Kotík.

Rodinný filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.

Kdopak to mluví

Přerod slavných postaviček z loutkové do animované podoby probíhal ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka. „Klíčové pro vývoj celého projektu bylo, aby se s ním od počátku ztotožnili ti, kteří jsou pokračovateli legendární tradice v dnešním Divadle Spejbla a Hurvínka. Bez jejich podpory bychom si nedokázali film představit,“ vysvětluje Martin Kotík. Na příběhu se spolu se scenáristou Petrem Nepovímem scenáristicky podílel Miki Kirschner, obě hlavní postavy filmu Hurvínek a kouzelné muzeum namluvil Martin Klásek, dnes umělecký šéf Divadla S+H. Další postavy oživili osvědčení dabéři – Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Vilém Udatný nebo Jiří Lábus.

Co o svých postavičkách prozradili? Podívejte se na video:



„Hurvínek s Máničkou nám v tom filmu maličko zestárli, Mánička je už na hranici puberty a Hurvínek ji nebezpečně dohání,“ přibližuje Martin Klásek proměnu hrdinů. „U Spejbla už tolik velkých rozdílů nevidím, protože mu zůstal frak i dřeváky, ale působí na mně maličko mladší.“

Film se symbolicky stal i poslední dabérskou rolí nedávno zesnulé ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka Heleny Štáchové „Jsem vděčný osudu, že Helenka stihla namluvit všechny dialogy Máničky i paní Kateřiny,“ vzpomíná Martin Kotík. „I když finální podobu svých postav ani celého filmu již nestihla vidět, věřím, že by byla spokojená, protože od počátku celému projektu fandila a podporovala nás.“

„Moje spolupráce na filmu začala vlastně tak dávno, že už si to skoro nikdo nepamatuje,“ směje se Martin Dejdar a pokračuje: „Ale mohu říct, že jsem byl vlastně takovým praotcem celého projektu. Čímž nechci tvrdit, že by beze mě nevzniknul, ale možná by vznikl trochu jinak, protože jsem propojil Martina Kotíka se svými kamarády, kteří se nakonec stali koproducenty filmu. Takže jsem u toho od začátku, a hlavně jsem hrozně rád, že jsem i u konce a ten konec je zdárný.“ Martin Dejdar hraje postavu Čerta. „Co si budeme povídat, je to prostě hajzlík. V příběhu jsou dva čerti, zlí sluhové a my jsme ve dvojici s Jirkou Lábusem. Vlastně si dáváme takové repete, protože kdysi dávno jsme spolu hráli dva čerty jedné televizní pohádce,“ říká Martin Dejdar. Svůj vztah k legendárním postavičkám nalezl až poměrně pozdě. „Musím přiznat, že Hurvínka jsem více začal vnímat až na DAMU, kdy mi Petr Vacek, u nějž jsem jako student bydlel, objevil původní Skupovy příběhy, do kterých jsem se úplně zamiloval. Když jsem pak měl svoje děti, tak jsem jim pouštěl nahrávky a musím říct, že ony milují právě tyhle nejstarší Hurvínky. A když se do těch záznamů zaposlouchám, tak si uvědomím, jak byly některé ty scénky, především ty určené spíše dospělým, na svou dobu odvážné, a to mě strašně překvapilo.“



A jak se zkušenému dabérovi animovaných postav líbí nové zpracování Hurvínka. „Je to úplně něco nového, nová technologie, pro ty, kteří mají Hurvínka rádi, to bude určitě posun někam dále. Samozřejmě mohou se najít zarputilci, ti skalní „hurvínkovci“ kteří budou říkat, že Hurvínek musí být jen dřevěnej a jenom na jevišti, s tím se musí počítat, ale na druhé straně tenhle film může Hurvínka objevit těm, kteří třeba nemají rádi loutky, nemají rádi divadlo, Hurvínka neznali, a nebo ho znát nechtěli, a nový film je právě může k Hurvínkovi přivést,“ říká Martin Dejdar.

„Tento film je akční podívaná, obrovské dobrodružství a má všechny parametry rodinné zábavy,“ souhlasí Martin Klásek

Písničku k filmu nazpíval Josef Vojtek