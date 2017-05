Temná a zdařilá minisérie Pustina vyšla na DVD

V letošním „masarykovském“ šílenství na Českých lvech mohlo klidně zaniknout, že se předávala i cena za Nejlepší dramatický televizní seriál, kterou si odnesli tvůrci osmidílné série s názvem Pustina. Tu vyprodukovala televizní stanice HBO a už při premiérovém uvedení sklízela velmi nadšené ohlasy, což se posléze potvrdilo i zmíněným Českým lvem a také o něco dříve ještě Cenou české kritiky za vítězství v kategorii Mimo kino. A vlastně se není co divit, protože jde o v tuzemských končinách hodně unikátní a netradiční podívanou, která kombinuje několik žánrů, aniž by v nějakém z nich výrazně selhávala.



Přitom je vlastně děj docela prostý – v městě Pustina kdesi v severních Čechách bojuje místní starostka Hana Sikorová proti velké těžební společnosti, která by ráda většinu domů zbourala, protože leží na ložiscích černého uhlí. Většině obyvatel by to ovšem nevadilo, protože firma nabízí tučné odstupné a vzhledem k tomu, že nezaměstnanost je tu dost velká, by nikdo touto finanční injekcí nepohrdl. Starostka tak dobře ví, že pokud se nepodaří na nadcházejícím zasedání zabránit vyhlášení referenda, znamená to prakticky konec celého města. To ale netuší, že ten největší problém ji teprve čeká, protože právě v den důležitého zasedání zmizí její čtrnáctiletá dcera Míša. To, co zdánlivě vypadá jako nevinný dětský vzdor, se ale postupně mění v naprosté osobní peklo a když ani několikadenní pátrání nepřináší kloudné výsledky, začne to vypadat, že Míše mohl někdo ublížit. Podezřelých je hned několik, tím největším je ale dívčin psychicky nemocný otec.



Jestli něco na seriálu uchvátí, je to naprosto unikátní atmosféra, která kombinuje ponurost a depresivnost severských detektivek s napětím poměrně nedávné série Temný případ a v dobrém slova smyslu divností legendárního Městečka Twin Peaks, zároveň ale nic nekopíruje a zachovává si vlastní tvář. Při režii se sice vystřídali dva zdánlivě rozdílní tvůrci, konkrétně světově uznávaný reklamní režisér Ivan Zachariáš a v tuzemsku oceňovaná Alice Nellis, rozdíly mezi jednotlivými díly ale běžný divák nemá prakticky šanci poznat, protože po celou dobu se udržuje opravdu hutná a nepříjemná atmosféra, v níž si nikdo nemůže být ničím jist, což je dáno i výtečným scénářem Štěpána Hulíka.



Nejvíc potěšující ale je, že detektivní linie se stává jen jakýmsi katalyzátorem všech událostí a v průběhu jednotlivých, povětšinou hodinových epizod vlastně ustupuje do pozadí a Pustina se stává brilantně napsanou sociologickou studií toho, jak jedna tragická událost dokáže zdánlivě pohromadě držící komunitu totálně rozbít a naplno odhalit lidské charaktery a sobectví. Ústřední příběh sám o sobě je vymyšlen precizně, odhaluje jen to, co potřebuje, potenciálního pachatele dělá prakticky z kohokoli. Oba tvůrci navíc dokáží na maximum vytěžit odcizené a nehostinné prostředí místa, které působí jako stát ve státě a do něhož se nikomu nechce. Celé to pak dotváří výtečná hudba a vynikající kamera.



Podobně dokonalé je i herecké obsazení, které čítá několik generací a vedle naprostých klasiků typu Zdeny Hadrbolcové nebo Oldřicha Vlacha se objeví mladé naděje, které reprezentují především vynikající Jan Cina a Eliška Křenková. Nade všemi ale ční především dvě jména, prvním je zcela civilní Zuzana Stivínová, která psychický rozklad své postavy zvládla naprosto brilantně a sledovat díl od dílu, jak se čím dál víc propadá do beznaděje, je naprosto fascinující. Tím druhým jménem je pak Jaroslav Dušek, o němž si vzhledem k jeho mimo filmovým aktivitám můžete myslet cokoliv, zde ale po letech dokazuje, že je pořád brilantní herec.

Možná to měl usnadněné tím, že jeho charakter je tzv. vděčný, protože trpí psychickou poruchou, což ale nic nemění na tom, že každou scénu, v níž se objeví, si krade pro sebe a zejména poslední dvě epizody jsou jeho „koncertem“. Celé je to o to mrazivější, že osud jeho postavy může potkat v dnešní hektické a nejisté době prakticky kohokoli z nás. Za zmínku ale určitě stojí i ostatní, mezi nimiž se objeví třeba charismatický a nešišlající Leoš Noha, Miroslav Vladyka, Eva Holubová nebo Petra Špalková. Zvláštní uznání ale zaslouží i kompletní casting chovanců místního pasťáku, protože všechny výkony jsou naprosto autentické, realistické a už dlouho jsem v tuzemských seriálech, nebo filmech neviděl něco podobného.



Je asi pravda, že kdyby celá série měla o díl nebo dva méně, nic by se zřejmě nestalo a linie s pasťákem je trochu nedotažená, to jsou ale jen minimální výtky, které na působivosti této do značné míry unikátní minisérie nemění vůbec nic. Jen je škoda, že něco podobného musí vyprodukovat česká sekce zahraniční televize.



Opakovaně sledovat celý seriál máte možnost díky společnosti Magic Box, která ho vydala na DVD a Blu-ray. Starší tip nosiče disponuje třemi disky, z nichž na každém jsou tři díly, jen na posledním pouze dva doplněné dvěma bonusy. Pochvalu zaslouží už samotné balení disků, protože pod efektním rukávkem se skrývá nádherný digipack pokrytý tvářemi hlavních postav a uvnitř pak mimo samotných disků nechybí příjemný booklet se seznamem a synopsemi epizod a kompletním výčtem jmen tvůrců.



Ke zmíněným bonusům pak patří zhruba dvacetiminutový a nesmírně zajímavý film o seriálu, v němž se mimo jiné dozvíte, že klíčový vliv na finální podobu díla měli zahraniční producenti, a krátký trailer. Ano, přidaná hodnota nevypadá nic moc a vzhledem k tomu, že zabírá něco málo přes dvacet minut, není tím, kvůli čemu by si divák nosiče koupil, to by ale v tomto případě zásadně vadit nemělo. Pustina je totiž výtečná minisérie, která v tuzemsku zatím nemá obdoby, a i když si ji asi nebudete pouštět moc často, určitě ve vás zanechá silný dojem.

Pustina

Žánr: Drama, krimi, mysteriózní

Režie: Ivan Zachariáš, Alice Nellis

Scénář: Štěpán Hulík

Kamera: Štěpán Kučera, Matěj Cibulka

Hudba: David Boulter

Hrají: Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Eliška Křenková, Jan Cina, Štěpán Benoni, Leoš Noha, Eva Holubová, Miroslav Vladyka, Petra Špalková

Stopáž: 471 minut (8x56minut)



Hodnocení série: 90%

Hodnocení DVD: 70%



Na DVD vydala společnost Magic Box

Zdroje k obrázkům: kritika.cz, aktualne.cz, kvviff.cz