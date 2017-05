Anifilm 2017 už zná své vítěze

Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělého diváka získal francouzský režisér Jean-François Laguionie za snímek Louise na pobřeží, za celovečerní film pro děti pak byl oceněn loutkový film Můj život Cukety švýcarského režiséra Claudea Barrase. Cenu za nejlepší krátký film si odváží španělský režisér Alberto Vázquez za snímek Decorado. Nejlepším studentským filmem je Pipka polské režisérky Renaty Gasiorowské. Porota v této kategorii ocenila i českou mladou tvorbu, zvláštní uznání získal studentský film Plody mraků Kateřiny Karhánkové.



Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2017 se blíží do finále a již zná vítěze ve všech festivalových soutěžích. Hlavní cenu poroty v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro dospělé získal jeden z předních francouzských tvůrců Jean-François Laguionie za poetický snímek Louise na pobřeží.

Zvláštní uznání v této kategorii si odnáší americký autor Dash Shaw za film Jak se mi potopila střední škola, který natočil podle vlastního populárního komiksu.

Hlavní cenu v Mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti porota přiřkla švýcarsko-francouzskému snímku Můj život Cukety režiséra Claudea Barrase, který ještě před Anifilmem stihl získat cenu za nejlepší evropský animovaný celovečerní film a byl nominován na Oscara.



V Mezinárodní soutěži krátkých filmů získal hlavní cenu španělský režisér Alberto Vázquez za svůj film Decorado. Zvláštní uznání si odnáší maďarský snímek Balkon, který režíroval David Dell’Edera.



Hlavní cena v Mezinárodní soutěži studentských filmů odjíždí do Polska – porota ji udělila Renatě Gasiorowské za film Pipka. Zvláštní uznání v této soutěžní kategorii pak zůstává doma – porota jej udělila Kateřině Karhánková z pražské FAMU za film Plody mraků.



V Mezinárodní soutěži abstraktních a nenarativních animací si hlavní cenu odváží snímek Orogeneze francouzského režiséra Borise Labbého a zvláštní uznání pak film Volno německé animátorky Urte Zintlerové.

Další soutěžní kategorii, Mezinárodní soutěž videoklipů, ovládl režisér Hoji Tsuchiya s klipem Uri Nakayama: Spring Time-Old Man. Zvláštní uznání si pak rozdělí francouzská tvůrčí dvojice Mrzyk & Moriceau za videoklip The Avalanches: Subways.



Novinkou letošního Anifilmu pak byla Mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her, z které si cenu za výtvarný počin v nezávislé počítačové hře odveze dánské studio Playdead za hru INSIDE a cenu za nezávislou počítačovou hru pro děti a mládež pak holandský autor Adriaan de Jongh za hru Hidden Folks.



A toto nejsou jediné ceny festivalu – na samém začátku byla udělena Cena za celoživotní přínos animovanému filmu, kterou získal výtvarník Jiří Šalamoun. Letošní Anifilm uvedl ve svém programu všechny jeho filmy a na výstavě připomenul také Šalamounovy výrazné výtvarné "zásahy" do hraných filmů v podobě titulků, sekvencí i plakátů k nim.



Již nyní je možné shrnout pár statistických údajů: na jednotlivé filmové, odborné i doprovodné programy přišlo, stejně jako v loňském roce, více než 27 000 diváků. Festivalu se zúčastnilo přes 1 200 filmových profesionálů, v sedmi soutěžních sekcích se utkalo 132 snímků a z toho jich 9 bylo celovečerních, 35 krátkých, 44 studentských, 22 v kategorii abstraktní a nenarativní animace, 22 videoklipů a do letos poprvé vyhlášené soutěže se zapojilo 17 nezávislých počítačových her.

Balkon



Anifilm však není jen o soutěžích a předávání trofejí či uznání. Jeho letošní doprovodný filmový program byl ve znamení netradičních animačních technik, kdy se představily nejrůznější filmové kuriozity, znovuoživené staré animační postupy i zcela nové raritní a experimentální animace. V Třeboni se představila i současná italská a korejská tvorba, program nových talentů, tedy debutujících tvůrců ze střední a východní Evropy, na festivalových plátnech se připomenuly některé klasické filmy a svou kompletní animovanou tvorbu osobně uvedl oscarový tvůrce Adam Elliot, který byl velice milým hostem Anifilmu. Své filmy představili i někteří z porotců, například režisér Paniky v městečku Stéphane Aubier, italská animátorka Magda Guidi, česká režisérka, proslavená svým uměním animace malby na skle Lucie Sunková, oceňovaný argentinský tvůrce Juan Pablo Zaramella a srbský animátor Miloš Tomić, který studoval i na pražské FAMU. V programu tradičně nechyběly filmy nominované do finále soutěže o evropskou cenu Cartoon d´Or, populární filmové programy Animo pro děti, které si pak mohly vyzkoušet vlastní tvůrčí schopnosti v Dílnách animace.

Plody mraků



V rámci Anifilmu proběhlo Business Bistro, kde probíhala setkání zástupců animačních a VFX studií, herních vývojářů a tvůrců virtuální reality. Návštěvníci festivalu si zde i ve speciální festivalové VR zóně mohli na vlastní smysly vyzkoušet pohyb a pobyt ve virtuálním světě.



Anifilm letos nabídl i čtyři výstavy, první z nich, Loutka žije!, se věnovala současné české loutkové animaci, výstava Italská animace představila klasickou techniku ručně malované animace z Apeninského poloostrova, název již zmíněné výstavy Jiří Šalamoun - Maxipsem v animaci je výřečný a světelná instalace Pokoj byla dílem studentů ateliéru Filmové a televizní grafiky na pražské UMPRUM.

Uri Nakayama_Spring Time-Old Man



V programu Works in Progress věnovaném budoucnosti, tedy připravovaným filmům, prezentovali tvůrci své projekty. Představil se například připravovaný celovečerní film Hmyz režiséra Jana Švankmajera, Tajemství a smysl života z dílny Petra Vachlera, Hurvínek a kouzelné muzeum producenta a režiséra Martina Kotíka. A zahraniční projekty zastupoval rakouský The Paperman, za nímž stojí animační studio Neuer Österreichischer Trickfilm. Polské projekty zastupoval film Squeek produkční společnosti GS Animation/Grupa Smacznego

Volno



OCENĚNÉ SNÍMKY ANIFILMU 2017

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospělé:

Porota: Stéphane Aubier, Pavla Janoušková Kubečková, Mihai Mitrică

Hlavní cena

Louise na pobřeží

(Louise en hiver / Louise by the Shore)

režie, scénář, výtvarník: Jean-François Laguionie

Francie, Kanada, 2016, 75 min

studio: JPL Films

Vyjádření poroty:

Snímek buduje realistickou a zároveň fantaskní atmosféru, diváka provede vzpomínkami hlavní postavy a poté jej přiměje si uvědomit, že samota může být cestou k sebepoznání.

Synopse filmu:

Louise zmešká poslední vlak v poslední letní den. Zůstane osamocená v liduprázdných ulicích malého přímořského letoviska, které už všichni opustili. Počasí se rychle změní k horšímu a přijde příliv. Louise však situaci přijme jako výzvu. Postaví si srub na pobřeží, ve věku 75 let objevuje robinsonský způsob života a uvědomí si, že je mnohem odolnější a vynalézavější, než by si kdy mohla pomyslet. Přidá se k ní i starý pes Pepper, s kterým se dělí o jídlo a vzájemně si dělají společnost. Proč se turisté nevrátili na Vánoce nebo Velikonoce? Dokonce i vrtulník, který občas létal nad pobřežím, zmizel! Je to kvůli přílivu a odlivu? Je to trest? Louise se ocitá v podivných snech: jako malá osmiletá holčička zůstala se svou babičkou! Proč? Klíč ke všem vzpomínkám se zdá být ukrytý na velkém útesu kdesi v dálce. Výlet, na který se vydá s Pepperem, je dalším dobrodružstvím, které Louise vrátí do zapomenuté minulosti: osmnáctiletá Louise, její dva milí, a dramata mladých let. Když se Louise a Pepper vrátí do srubu, vrátí se i ke každodennímu životu. Turisté se vrací v červenci a Louise se rozhodne, že už si nebude klást žádné otázky…



Zvláštní uznání poroty

Jak se mi potopila střední škola

(My Entire High School Sinking into the Sea)

režie, scénář, výtvarník: Dash Shaw

USA, 2016, 77 min

studio: Washington Square Films, Electric Chinoland, Low Spark Films

Vyjádření poroty:

Zvláštní uznání patří filmu, který pomocí jednoduché animační techniky vypráví katastrofický, avšak vtipný příběh.

Synopse filmu:

Režisérem neobvyklého debutu Jak se mi potopila střední škola je Dash Shaw. Film natočil podle jednoho ze svých komiksů a je zvláštní koláží výtvarných stylů i filmových žánrů. Postupy katastrofického filmu se tu prolínají se středoškolskou komedií a satirou na velkorozpočtové trháky. Dash a jeho nejlepší přítel Assaf se připravují na další rok na střední škole. Tam jako zástupci školních novin, které vede jejich kamarádka Verti a které mají obrovský náklad, ale malou čtenářskou obec, společně odkrývají skandály. Ve chvíli, kdy vztah mezi Assafem a Verti začne ohrožovat přátelství obou chlapců, se Dash dozví o nebezpečí, které se vedení školy snaží před studenty ututlat. Když ke katastrofě dojde a parta studentů se snaží uprchnout přes střechu školy, přidá se k nim populární všeználek i s kuchařkou, která má v sobě víc, než by se na první pohled mohlo zdát. I přesto, že film kupí různé detaily jako například postapokalyptický kult sportovců, pocty videohrám a nakažlivý syntetizátorový soundtrack, nikdy se neodchyluje od postav a ústředního příběhu. Každodenní strasti v přátelství, v partičce a mladá láska připomínají, jak střední škola pomáhá utvářet to, kým jsme, a to i za těch nejneobvyklejších okolností.



Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti:

Porota: Stéphane Aubier, Pavla Janoušková Kubečková, Mihai Mitrică

Hlavní cena

Můj život Cukety

(Ma Vie de Courgette / My Life as a Zucchini)

režie, výtvarník: Claude Barras

scénář: Celine Sciamma

Švýcarsko, Francie, 2016, 66 min

studia: Gebeka Films, Rita Productions, KNM, Blue Spirit Productions

Vyjádření poroty:

Tuto cenu jsme udělili filmu s působivým příběhem, který řeší složité téma citlivě, ale bez přehnané sentimentality, a to za použití speciálně navržených loutek a neotřelého pojetí stop-motion animace.

Synopse filmu:

Devítiletý chlapec s přezdívkou Cuketa putuje po náhlé matčině smrti do dětského domova plného sirotků, jako je on. Napřed si připadá sám, ale postupně pochopí, že je to jinak. Jsou tu přece ještě Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice, a především Camille, do které se chlapec zamiluje. Každé z dětí má sice svůj temný příběh, ale jejich veselost přebíjí smutnou minulost. Film zachycuje věk neustálého objevování světa a učení se, jak se s ním vypořádat. Parta kamarádů a první láska sehrají důležité role na cestě ke spokojenosti. Jakýmsi průvodcem a pomocníkem je chlapci místní policista, který mu pomáhá zvládat všechny útrapy. Film je ukázkou brilantní, moderní loutkové animace, kdy stylizace postav neubírá příběhu na síle a autenticitě. Snímek už stačil posbírat několik cen. Na festivalu v Annecy získal cenu diváků, byl také uveden na festivalu v Cannes a zvolen nejlepším evropským animovaným filmem loňského roku. Můj život Cukety je celovečerním debutem uznávaného producenta a režiséra Clauda Barrase, který se na stop-motion specializuje. Festivaloví diváci už mohli dříve vidět některé jeho krátké filmy jako například Pokoj 69 (Chambre 69, 2012) nebo V zemi hlav (Au Pays Des Tetes, 2008).



Mezinárodní soutěž krátkých filmů

Porota: Chiara Magri, Lucie Sunková, Juan Pablo Zaramella



Hlavní cena

Decorado

(Decorado)

režie, scénář, výtvarník: Alberto Vázquez

Francie, Španělsko, 2016, 11 min 12 sec

studia: UniKo, Autour De Minuit

Vyjádření poroty:

Za vytvoření fantaskního světa plného beznaděje, který se sarkastickým humorem reflektuje naše zarputilé odmítání reality.

Synopse filmu:

Krátký film od spolurežiséra nekonvenčního celovečerního snímku Psychonauti (2015) navazuje na autorovu předešlou tvorbu, a to jak výtvarně, tak originálním způsobem vyprávění. Svět se zde ukazuje jako jeviště, na němž vystupují podivné, často až hororové postavy v surrealistických černohumorných výstupech.

Zvláštní uznání poroty

Balkon

(Balcony)

režie, scénář, výtvarník: David Dell’Edera

Maďarsko, 2016, 6 min 18 sec

studio: Umbrella Studio Budapest, Budapest Metropolitan University

Vyjádření poroty:

Za schopnost poskytnout elementární katarzi uprostřed monotónního života v komunitě.

Synopse filmu:

Snímek Balkon začíná nenápadně – sledujeme unavené odpolední dění na sídlišti. Děti hrají fotbal, většina obyvatel se schovává doma. Vtom se ale objeví neznámý muž a vytrhne obyvatele sídliště z jejich každodenní letargie. Zajímavý filmový námět, kdy pozvolna vybudovanou atmosféru prolomí typicky maďarská absurdní situace.



Mezinárodní soutěž studentských filmů

Porota: Chiara Magri, Lucie Sunková, Juan Pablo Zaramella



Hlavní cena

Pipka

(Cipka / Pussy)

režie, scénář, výtvarník: Renata Gasiorowska

Polsko, 2016, 8 min 22 sec

škola: Polish National Film School in Łódź

Vyjádření poroty:

Za dokonalý nádech metaforického humoru a sebeironii, s níž řeší takzvané tabu.

Synopse filmu:

Dívka má před sebou celý večer, kdy bude sama doma, a tak by si ho ráda zpříjemnila. Jenže věci se nedějí zrovna tak, jak by si představovala. To, že se jí situace doslova vymkne z rukou, má ale nakonec přece jen své výhody. Odvážný a zároveň hravý, s nadsázkou natočený film, který bezvadně propojuje erotické téma a jednoduchou, dětsky stylizovanou kresbu.



Zvláštní uznání poroty

Plody mraků

(Fruits of Clouds)

režie: Kateřina Karhánková

výtvarník: Alžběta Skálová

Česká republika, 2017, 10 min

škola: FAMU

Vyjádření poroty:

Velmi dobře zpracovaný a okouzlující snímek, který současnými prostředky oživuje tradici a diváky povzbuzuje, aby byli zvídaví a čelili tomu, z čeho mají strach.

Synopse filmu:

Pohádkově laděný, poetický film o překonávání hranic a odvaze vstoupit do neznáma. Na malé mýtině obklopené temným lesem žijí tvorové, jejichž jedinou potravou jsou semínka, měnící se ve svítící plody. Zvířátka mají často hlad, protože semínka k nim přiletí jen málokdy. Jeden z nich, Chlupáč, se ale odhodlá vstoupit do lesa.



Mezinárodní soutěž abstraktních a nenarativních animací

Porota: Magda Guidi, Sylva Poláková, Miloš Tomić



Hlavní cena

Orogeneze

(Orogenesis)

režie, scénář, výtvarník: Boris Labbé

Španělsko, 2016, 8 min

produkce: Heidi Hörsturz

Vyjádření poroty:

První cenu získává tento snímek za vzrušující a dobrodružnou exkurzi do okouzlující země nikoho. Autor fascinujícím způsobem využil počítačovou simulaci k odvyprávění příběhu zemské materie, organické a živoucí, a jejích proměn od chvíle jejího zrodu. Film doprovází zajímavá studie zvuku.

Synopse:

Autoři nás vrhají do černobílého světa realistické počítačové simulace. Rozeznáváme tvary pohoří, detaily údolí a obraz doprovází chorální hudba. Spolu s narušováním audio stopy dochází k jemným transformacím doposud povědomého světa. Abstraktní extáze či domněnka, jak možná vznikaly hory.



Zvláštní uznání poroty

Volno

(Vacancy)

režie, scénář, výtvarník: Urte Zintler

Německo, 2016, 5 min

produkce: Federfisch Animation

Vyjádření poroty:

Zvláštní uznání udělujeme filmu Volno režisérky Urte Zintlerové za její schopnost zprostředkovat divákům hluboké a silné emoce, jimiž se vyznačují básně Hildy Dominové, což není experimentálních filmech běžný jev.

Synopse filmu:

Poetická debata na téma „domov“ a zážitky ze snahy udělat cizinu novým domovem. Koláž fragmentů básní Hilde Dominové a shluk a překrývání náznakových kreseb a zvukových prvků – vždy nekompletních, vždy těsně před zmizením. Popis hledání místa vnitřního klidu – bezčasého prostoru zpomalení.





Mezinárodní soutěž videoklipů

Porota: Magda Guidi, Sylva Poláková, Miloš Tomić

Hlavní cena

Uri Nakayama: Spring Time-Old Man

(Uri Nakayama: 青春おじいさん)

režie, scénář, výtvarník: Hoji Tsuchiya

Japonsko, Německo, 2016, 2 min 41 sec

produkce: Hoji Tsuchiya

Vyjádření poroty:

Přestože videoklip na diváka okamžitě zaútočí 100 % svého vizuálního arzenálu (až se zdá, jakoby zcela postrádal dramaturgické plánování), jeho popartový, dětinský, boschovský svět je natolik bohatý a imaginativní, že jedno zhlédnutí je vlastně pouhou pozvánkou k opětovnému sledování. Množství jemné a detailní práce, kterou si tvorba tohoto klipu vyžádala, připomíná stavbu mraveniště. Videoklip nás natolik upřímně okouzlil, že bychom si přáli být sami jeho autory!

Synopse:

Tento japonsko-německý videoklip k chytlavé písni Spring Time-Old Man je založený na principu rozpohybované koláže. Sledujeme v něm muže, který se jednoho krásného jarního dne loučí se světem. Autor lepil a sundával a následně opět přelepoval mnoho vrstev na jednom papíru a využil přitom sytých barev a různorodých motivů.

Zvláštní uznání poroty

The Avalanches: Subways

režie, scénář, výtvarník: Mrzyk & Moriceau

Francie, 2016, 3 min 50 sec +

produkce: Division

Vyjádření poroty:

Tento videoklip je vtipný, sexy, pohodový, překvapivý a prostě báječný. Představte si Lewise Carrolla pojatého jako undergroundový komiks. Až na pár lacinějších erotických vtípků je tenhle psychedelický klip nesmírně zábavný, hypnotický a svůdný. A to tolik, že jsme mu nedokázali odolat ani my!

Synopse filmu:

Autorské duo francouzských ilustrátorů Mrzyk & Moriceau umělecky spolupracuje už od roku 1999. Nyní přichází s nápaditým videoklipem situovaným do newyorského metra. Míchají se zde postavy různých charakterů i sociálních tříd a vagony souprav stejně jako nástupiště a podchody se proměňují v taneční parket a rezonují zpěvem cestujících.

Mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her

Porota: Michael Frei, Jakub Dvorský, Pavel Barák



Hlavní cena za výtvarný počin v nezávislé počítačové hře

INSIDE

studio Playdead, Dánsko, 2016

Vyjádření poroty:

INSIDE je mistrovský počin dokonale kloubící zvuk, obraz, pohyb a game design. Atmosférický příběh hráče od samotného začátku pohltí a nepustí. Dokonalé a znepokojivé zároveň.



Hlavní cena nezávislé počítačové hře pro děti a mládež

Hidden Folks

Adriaan de Jongh, Nizozemsko, 2017

Vyjádření poroty:

Hidden Folks si rozhodně zaslouží objevit. Skvělou zábavu podtrhuje okouzlující prosté černobílé zpracování. Opravdová radost hrát!