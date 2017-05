The Circle nabízí leda tak pěkný pohled na Emmu Watson v upnutých riflích

Do kin vstupuje film The Circle, který byl natočen podle knižní předlohy Davea Eggrese vydané česky pod názvem pod názvem Kruh. Bohužel ale nemá moc co nabídnout! Snad jen dvě herecké hvězdy: roztomilounkou Emmu Watson a stárnoucího Toma Hankse, kteří vedou ploché polemiky o ztrátě soukromí v éře sociálních sítí.



Sdílet znamená starat se

The Circle je super cool firma v Kalifornii, kde chce pracovat každý. Je rájem pro vymyté milovníky dynamických kolektivů, kteří nemají vlastní koníčky a odevzdávají se na 100% práci. A právě sem nastupuje mladá Mae (Emma Watson). Prostřednictvím The Circle máte jeden účet „TruYou“, jednu identitu, jedno heslo, jeden platební systém. Vaše jméno je navázané na kreditní kartu a banku, takže je jednoduché cokoliv hned zaplatit. Stačí jedno tlačítko na zbytek internetového života. Soukromí se stává zločinem a společnost čelí otázce: Jakou cenu jsme schopni zaplatit za to, že budeme vědět všechno?



Chováme se opravdu lépe, když ztratíme integritu a jsme neustále pod drobnohledem?



Mae se pomalu stává součástí molochu a ani nevšimne, jak se vzdaluje všednímu kontaktu s rodinou a přáteli. Po incidentu, kdy ji skrytá kamera na pláži zachrání život, se dobrovolně stává pokusnou krysou a nechá si na sebe připevnit kamerku, pomocí níž diváci mohou sledovat online jakýkoliv její pohyb. Díky tomu se třeba neúmyslně dostane na veřejnost scéna s vakuovou pumpičkou z ložnice jejích rodičů anebo smrt jejího přítele, kterého uštvou stalkeři.



The Circle odráží zrcadlo dnešní společnosti a ukazuje nám, co všechno hrozí, když se vzdáte vlastního soukromí prostřednictvím sociálních sítí. Kromě omleté zápletky, která se v dnešní době nedá snad už ani považovat za science fiction, nemá moc co nabídnout. Snad jen talentovanou Emmu Watson a Toma Hankse, který se obstojně popral s rolí, v níž se kříží Steve Jobs, Mark Zuckerberg a Stalin.



Film je slátaninou všeho možného dohromady. S Hunger Games má totožné využívání moderních technologií a přímého přenosu. Často bývá srovnáván i s Orwellovým 1984. Ale to je tak mimo mísu, že kdybyste takhle močili, tak doma neděláte nic jiného, než vytíráte okolo záchodu.

The Circle (USA/Spojené Arabské Emiráty)

Scénář: James Ponsoldt, Dave Eggers

Premiéra v ČR: 27. 4. 2017

Žánr: thriller, sci-fi

Stopáž: 110min

Režie: James Ponsoldt

Hrají: Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Bill Paxton, Patton Oswalt, Karen Gillan

Hodnocení: 65 %



Foto: Bonton film